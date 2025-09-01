Bezpłatna podstawa programowa w przedszkolach publicznych

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 r., wychowanie przedszkolne w publicznych przedszkolach jest bezpłatne przez pięć godzin dziennie. Każda kolejna godzina może wiązać się z opłatą, której maksymalna wysokość wynosi aktualnie 1,44 zł. Ostateczną stawkę ustala rada gminy, która może zdecydować o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z opłat. Z takiego rozwiązania korzysta m.in. Warszawa.

Za co płacą rodzice w przedszkolu publicznym?

Jedynym dodatkowym kosztem, jaki ponoszą rodzice, jest wyżywienie dzieci w przedszkolu. W zależności od placówki i rodzaju posiłków opłata ta wynosi najczęściej od 10 do 20 zł dziennie.

Ważne jest jednak, że dyrektorzy przedszkoli nie mogą wymagać od rodziców zakupu książek, kart pracy czy finansowania dodatkowych zajęć, przykładowo takich jak taniec, języki obce czy zajęcia sportowe. Te formy aktywności powinny być organizowane i opłacane ze środków własnych placówki.

Ochrona interesów rodziców

Eksperci podkreślają, że regulacje te mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie równego dostępu do oferty przedszkoli wszystkim dzieciom – niezależnie od statusu materialnego rodziny. Dzięki temu rodzice mogą mieć pewność, że oferta edukacyjna nie będzie zależeć od ich możliwości finansowych, a każde dziecko otrzyma podobne szanse na rozwój.