Sosnowiec znów przyciąga uwagę całego kraju – tym razem powodem są nietypowe godziny pracy przedszkoli publicznych w mieście. Od nowego roku szkolnego placówki będą czynne aż do godziny 20:00. Sosnowiec jest pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się na ten krok.

Sosnowiec reaguje na zmiany – korzyści dla pracujących zmianowo

Rodzice dzieci nie muszą martwić się o finanse – dodatkowe godziny opieki przedszkolnej pokrywane są z budżetu miasta. Rozwiązanie to wywołało jednak początkowo mieszane reakcje wśród rodziców.

- Ich wątpliwości zniknęły, gdy zrozumieli, że wydłużone godziny są tylko dodatkową możliwością, a nie obowiązkiem. To ukłon w ich stronę, dający poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Dziś coraz więcej rodziców zgłasza, że cieszy się z tego rozwiązania. Zadowoleni są zwłaszcza zatrudnieni w systemie zmianowym, powracający do pracy, samotnie wychowujący dzieci oraz ci, którzy w niektóre dni potrzebują, żeby dziecko zostało w przedszkolu dłużej – mówi Barbara Molenda, dyrektor przedszkola miejskiego nr 44 w Sosnowcu.

Pilotaż obejmie trzy przedszkola – które placówki biorą udział w projekcie?

Wydłużenie godzin pracy placówek to jeden ze sposobów walki władz Sosnowca z niżem demograficznym. Zdaniem Barbary Molendy, każdy pomysł, który może wpłynąć pozytywnie na sytuację rodzin, jest ważny i należy go wypróbować.

Zgodnie z założeniami programu, tylko trzy przedszkola w Sosnowcu będą pracować w takim systemie – każde w innej dzielnicy. Pilotażem objęte zostało:

Przedszkole Miejskie nr 28 przy ul. Pileckiego 9,

Przedszkole Miejskie nr 44 przy ul. Lubelskiej 49,

Przedszkole Miejskie nr 57 przy ul. Gospodarczej 63.

Jak zapewnia Barbara Molenda, taki pilotaż pozwoli sprawdzić, jakie jest faktyczne zapotrzebowanie na wydłużone godziny pracy placówek wśród rodziców. Istnieje zatem szansa, że miasto rozszerzy projekt o na kolejne przedszkola.

Pięć posiłków dziennie i spokojne popołudnia – organizacja dnia w nowych godzinach

Jak długo dziecko może zostać w przedszkolu? Maksymalny czas pobytu dziecka w placówce nie zmieni się – w dalszym ciągu będzie wynosił przepisowe 10 godzin. Jak zapewnia dyrektor przedszkola nr 44 w Sosnowcu, dzieci będą miały zapewnione odpowiednie warunki i spokojną atmosferę.

- Wprowadziliśmy pięć posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Dzięki temu dzieci spędzające więcej czasu w przedszkolu mają zapewnioną pełną opiekę i właściwe odżywianie. Końcowe godziny dnia to zajęcia spokojniejsze, dostosowane do potrzeb dzieci – informuje Barbara Molenda.

Jak dodaje, przedszkole wprowadziło elastyczne dyżury i odpowiedni podział obowiązków, żeby zapewnić dzieciom ciągłość opieki do godziny 20:00. Organizacja została dostosowana w taki sposób, by była komfortowa zarówno dla dzieci, jak i dla personelu.

Przedszkola w Sosnowcu otwarte do godziny 20:00 – co to oznacza dla rodziców?