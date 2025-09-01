KROPS wzywa premiera do zatrzymania reformy

Przedstawiciele Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły (KROPS), zrzeszającej ok. 90 organizacji, wystosowali list do premiera Donalda Tuska ze swoim apelem o „zaprzestaniu przeobrażeń w polskiej szkole”, o których mowa w „Reformie 2026. Kompasie Jutra”. Jak powiedziała Hanna Dobrolewska z KROPS, koalicja wyraziła w piśmie "głębokie zaniepokojenie wobec dokonywanej przez MEN transformacji polskiej oświaty, która zmierza w kierunku utraty suwerenności i włączenia do europejskiego obszaru edukacji”.

„Reforma 2026. Kompas Jutra” ma być wprowadzany stopniowo od roku szkolnego 2025/2026 i rozciągnięty w czasie. Wśród planowanych zmian MEN wymienił, m.in.:

wprowadzenie nowych, praktycznych przedmiotów,

nową, przejrzystą i spójną podstawę programową,

więcej zajęć praktycznych i projektowych,

większą autonomię i wsparcie dla nauczycieli.

Żądania koalicji: więcej religii, mniej edukacji obywatelskiej

KROPS w liście żąda m.in. wycofania ograniczenia prac domowych oraz rezygnację z edukacji obywatelskiej i zdrowotnej. Oczekuje również zmiany programów nauczania i przywrócenia 2 godz. tygodniowo lekcji religii.

- Działania MEN oceniamy jako wrogie interesom państwa polskiego. Wzywamy polski rząd, by kierował się dobrem narodu, a w tym wypadku dobrem polskich dzieci i polskiej młodzieży” - zakończyli list autorzy.

GrowSPACE promuje edukację zdrowotną w szkołach

W tym samym czasie Fundacja GrowSPACE zorganizowała konferencję prasową, podczas której podkreśliła znaczenie edukacji zdrowotnej. Z danych fundacji wynika, że w całym kraju obsadzono 67 proc. etatów nauczycielskich w tym przedmiocie.

- Rozpoczynamy akcję pro-frekwencyjną „Nie Wypisuj, Wspieraj”, poprzez którą przez najbliższe miesiące w przestrzeni publicznej i w przestrzeni medialnej będziemy zachęcać argumentami i faktami, a nie emocjami do tego, aby rodzice nie wypisywali swoich dzieci z edukacji zdrowotnej - poinformował ekspert prawny fundacji Jan Pieniążek.

Karolina Piatkowska, psychoedukatorka i ekspertka kampanii „0 proc.”, podkreśliła, że edukacja zdrowotna uczy młodych ludzi reagowania w trudnych sytuacjach oraz dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne. Jej zdaniem to inwestycja w ich przyszłość, świadomość i dobrostan.