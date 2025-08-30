Zwolnienie z wychowania fizycznego - jak wygląda procedura?

Zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego dokonuje dyrektor szkoły. Może to zrobić na podstawie opinii lekarskiej stwierdzającej ograniczone możliwości wykonywania ćwiczeń. Opinię może wydać lekarz POZ. Powodem do wydania takiej opinii przez lekarza mogą być następujące schorzenia:

astma,

choroba reumatyczna w postaci przewlekłej, powodująca trudności z poruszaniem,

duża krótkowzroczność i inne schorzenia zagrażające odklejeniem się siatkówki,

rekonwalescencja po zabiegach ortopedycznych lub chirurgicznych,

ciężkie postacie mózgowego porażenia dziecięcego,

wady serca z niewydolnością krążeniową,

zespół nerczycowy w okresie zaostrzenia,

niektóre zaburzenia psychiczne,

ciężkie skrzywienia kręgosłupa,

zapalenie mięśnia sercowego,

choroby ginekologiczne,

stany pourazowe,

padaczka.

Procedurę wraz z odpowiednimi terminami opracowuje osobno każda szkoła. Powinna się ona znaleźć w statucie szkoły. Najczęściej wymaga ona złożenia przez rodzica podania o zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego, którego uzupełnieniem jest wspomniana opinia lekarza.

Zwolnienie z WF - na jak długo?

Zgodnie z przepisami § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373 z późn. zm.):

dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;

dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Oznacza to, że uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w całości, jak i w części - wówczas nie może on wykonywać tylko niektórych ćwiczeń. Lekarz może także zadecydować o czasie trwania takiego zwolnienia - może ono obejmować cały semestr lub tylko jego część. Jeśli czas trwania zwolnienia uniemożliwia wystawienie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się określenie „zwolniony” lub „zwolniona”.

Jeżeli uczeń realizuje wychowanie fizyczne w formie zajęć do wyboru prowadzonych przez innego nauczyciela niż ten, który prowadzi zajęcia klasowo-lekcyjne, ostateczną śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia klasowe. Robi to po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia do wyboru.

Jakie są obowiązki ucznia, który jest zwolniony z wychowania fizycznego?

Uczeń, który jest zwolniony z wychowania fizycznego ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela, który ma obowiązek sprawdzać obecność ucznia. Część szkół dopuszcza, aby jeśli WF przypada na pierwszej lub ostatniej lekcji, uczeń mógł być zwolniony przez nauczyciela do domu. Wymagana jest wówczas pisemna prośba rodziców. O fakcie takiego zwolnienia musi zostać poinformowany nauczyciel wychowania fizycznego