Urlop nauczyciela w 2026 roku - podstawowe zasady
W 2026 roku nauczyciele pracujący w szkołach feryjnych (m.in. podstawowych i ponadpodstawowych) korzystają z urlopu w okresach ferii — letnich i zimowych. W przeciwieństwie do ogólnych przepisów Kodeksu pracy, wymiar urlopu nie jest określany w dniach, lecz odpowiada okresowi ferii szkolnych.
Nauczyciele szkół feryjnych - urlop w czasie ferii
Nauczyciel korzysta z urlopu:
- w czasie ferii letnich,
- w czasie ferii zimowych,
z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku minimum 4 tygodni.
Do urlopu nie wlicza się obowiązków służbowych nakładanych przez dyrektora, takich jak:
- rady pedagogiczne,
- szkolenia organizowane przez szkołę,
- egzaminy poprawkowe,
- rekrutacja.
Nauczyciele szkół nieferyjnych - wymiar urlopu z Kodeksu pracy
Nauczyciele pracujący w placówkach:
- przedszkoli,
- żłobków prowadzonych przez samorząd,
- młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
- domów wczasów dziecięcych,
- korzystają z urlopu zgodnie z Kodeksem pracy: 35 dni roboczych w roku kalendarzowym.
Dyrektor ustala plan urlopów z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości pracy placówki.
Tabela urlopów nauczycielskich w 2026 roku
|Typ placówki
|Podstawa prawna
|Wymiar urlopu w 2026 roku
|Sposób udzielania
|Szkoły feryjne (SP, LO, technika)
|Karta Nauczyciela
|Urlop w okresie ferii zimowych i letnich
|Automatycznie - zgodnie z kalendarzem ferii
|Przedszkola (publiczne i niepubliczne)
|Kp + KN
|35 dni roboczych
|Zgodnie z planem urlopów
|Szkoły artystyczne nieferyjne
|Karta Nauczyciela
|35 dni roboczych
|W ustalonych terminach
|Poradnie, ośrodki, internaty
|Karta Nauczyciela
|35 dni roboczych
|W terminach uzgodnionych z dyrektorem
|Nauczyciele zatrudnieni na 1/2 etatu lub mniej
|Karta Nauczyciela / Kp
|proporcjonalnie
|W zależności od wymiaru zatrudnienia
Planowanie urlopu nauczyciela w 2026 roku - kompletna instrukcja
1. Ustal status nauczyciela (feryjny / nieferyjny)
To decyduje o sposobie obliczania urlopu.
Przykład:
Nauczyciel w szkole podstawowej - urlop tylko w ferie.
Nauczyciel w przedszkolu - 35 dni roboczych.
2. Sprawdź kalendarz ferii w 2026 roku
W roku szkolnym 2025/2026 ferie zimowe będą odbywać się zgodnie z podziałem na województwa, natomiast ferie letnie rozpoczną się od 27 czerwca 2026 r.
Jeżeli szkoła planuje egzaminy poprawkowe albo rekrutację - dyrektor musi zapewnić nauczycielom minimum 4 tygodnie nieprzerwanego urlopu.
3. Sporządź plan urlopów (placówki nieferyjne)
Dyrektor przygotowuje plan, biorąc pod uwagę:
- konieczność zapewnienia funkcjonowania placówki,
- preferencje nauczycieli,
- minimalne obsady.
Przykładowy plan urlopów - przedszkole (2026 rok)
|Nauczyciel
|Termin urlopu
|Liczba dni
|A. Kowalska
|1-19 lipca 2026
|15
|B. Nowak
|22 lipca - 12 sierpnia 2026
|16
|C. Wiśniewska
|1-14 sierpnia 2026
|10
4. Ustal dni pracy podczas ferii (szkoły feryjne)
Dyrektor może skierować nauczyciela do:
- posiedzeń rady pedagogicznej,
- egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych,
- obowiązkowych szkoleń,
- prac nad dokumentacją szkoły.
Łączny czas takich zajęć nie może pozbawiać nauczyciela prawa do 4-tygodniowego wypoczynku.
5. Rozlicz niewykorzystany urlop
W szkołach feryjnych:
- niewykorzystany urlop co do zasady nie przechodzi na kolejny rok,
- wyjątek: urlop niewykorzystany z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. długotrwałe zadania powierzone przez dyrektora).
W placówkach nieferyjnych:
- urlop niewykorzystany przechodzi na kolejny rok zgodnie z Kodeksem pracy,
- musi być udzielony najpóźniej do 30 września 2027 r.
Jak rozliczyć urlop nauczyciela w 2026 roku?
Nauczyciel w szkole feryjnej
- urlop jest „samowyliczalny” - przysługuje tyle, ile trwają ferie,
- dyrektor musi pilnować obowiązkowego 4-tygodniowego odpoczynku,
- nie potrzeba wniosków urlopowych.
Nauczyciel w przedszkolu lub placówce nieferyjnej
- składa pisemny wniosek o urlop,
- urlop udzielany jest w dniach roboczych,
- dyrektor prowadzi plan urlopów,
- urlop rozlicza się jak w zwykłym stosunku pracy.
Urlop proporcjonalny 2026 - kiedy się stosuje?
W przypadku:
- zatrudnienia nauczyciela od połowy roku,
- rozwiązania stosunku pracy przed końcem roku szkolnego,
- zmiany wymiaru etatu.
FAQ
Ile urlopu przysługuje nauczycielowi w 2026 roku?
W szkołach feryjnych — tyle, ile ferii.
W placówkach nieferyjnych — 35 dni roboczych.
Czy nauczyciel może wziąć urlop w trakcie roku szkolnego?
W szkołach feryjnych — nie.
W przedszkolach i placówkach nieferyjnych — tak (zgodnie z planem urlopów).
Czy dyrektor może przerwać urlop nauczyciela?
Tak — tylko w przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami szkoły.
Czy niewykorzystany urlop przepada?
W szkołach feryjnych — co do zasady tak (poza wyjątkami).
W placówkach nieferyjnych — przechodzi na kolejny rok.
