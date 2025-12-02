Urlop nauczyciela w 2026 roku - podstawowe zasady

W 2026 roku nauczyciele pracujący w szkołach feryjnych (m.in. podstawowych i ponadpodstawowych) korzystają z urlopu w okresach ferii — letnich i zimowych. W przeciwieństwie do ogólnych przepisów Kodeksu pracy, wymiar urlopu nie jest określany w dniach, lecz odpowiada okresowi ferii szkolnych.

Nauczyciele szkół feryjnych - urlop w czasie ferii

Nauczyciel korzysta z urlopu:

w czasie ferii letnich,

w czasie ferii zimowych,

z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku minimum 4 tygodni.

Do urlopu nie wlicza się obowiązków służbowych nakładanych przez dyrektora, takich jak:

rady pedagogiczne,

szkolenia organizowane przez szkołę,

egzaminy poprawkowe,

rekrutacja.

Nauczyciele szkół nieferyjnych - wymiar urlopu z Kodeksu pracy

Nauczyciele pracujący w placówkach:

przedszkoli,

żłobków prowadzonych przez samorząd,

młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

domów wczasów dziecięcych,

korzystają z urlopu zgodnie z Kodeksem pracy: 35 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Dyrektor ustala plan urlopów z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości pracy placówki.

Tabela urlopów nauczycielskich w 2026 roku

Typ placówki Podstawa prawna Wymiar urlopu w 2026 roku Sposób udzielania Szkoły feryjne (SP, LO, technika) Karta Nauczyciela Urlop w okresie ferii zimowych i letnich Automatycznie - zgodnie z kalendarzem ferii Przedszkola (publiczne i niepubliczne) Kp + KN 35 dni roboczych Zgodnie z planem urlopów Szkoły artystyczne nieferyjne Karta Nauczyciela 35 dni roboczych W ustalonych terminach Poradnie, ośrodki, internaty Karta Nauczyciela 35 dni roboczych W terminach uzgodnionych z dyrektorem Nauczyciele zatrudnieni na 1/2 etatu lub mniej Karta Nauczyciela / Kp proporcjonalnie W zależności od wymiaru zatrudnienia

Planowanie urlopu nauczyciela w 2026 roku - kompletna instrukcja

1. Ustal status nauczyciela (feryjny / nieferyjny)

To decyduje o sposobie obliczania urlopu.

Przykład:

Nauczyciel w szkole podstawowej - urlop tylko w ferie.

Nauczyciel w przedszkolu - 35 dni roboczych.

2. Sprawdź kalendarz ferii w 2026 roku

W roku szkolnym 2025/2026 ferie zimowe będą odbywać się zgodnie z podziałem na województwa, natomiast ferie letnie rozpoczną się od 27 czerwca 2026 r.

Jeżeli szkoła planuje egzaminy poprawkowe albo rekrutację - dyrektor musi zapewnić nauczycielom minimum 4 tygodnie nieprzerwanego urlopu.

3. Sporządź plan urlopów (placówki nieferyjne)

Dyrektor przygotowuje plan, biorąc pod uwagę:

konieczność zapewnienia funkcjonowania placówki,

preferencje nauczycieli,

minimalne obsady.

Przykładowy plan urlopów - przedszkole (2026 rok)

Nauczyciel Termin urlopu Liczba dni A. Kowalska 1-19 lipca 2026 15 B. Nowak 22 lipca - 12 sierpnia 2026 16 C. Wiśniewska 1-14 sierpnia 2026 10

4. Ustal dni pracy podczas ferii (szkoły feryjne)

Dyrektor może skierować nauczyciela do:

posiedzeń rady pedagogicznej,

egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych,

obowiązkowych szkoleń,

prac nad dokumentacją szkoły.

Łączny czas takich zajęć nie może pozbawiać nauczyciela prawa do 4-tygodniowego wypoczynku.

5. Rozlicz niewykorzystany urlop

W szkołach feryjnych:

niewykorzystany urlop co do zasady nie przechodzi na kolejny rok,

wyjątek: urlop niewykorzystany z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. długotrwałe zadania powierzone przez dyrektora).

W placówkach nieferyjnych:

urlop niewykorzystany przechodzi na kolejny rok zgodnie z Kodeksem pracy,

musi być udzielony najpóźniej do 30 września 2027 r.

Jak rozliczyć urlop nauczyciela w 2026 roku?

Nauczyciel w szkole feryjnej

urlop jest „samowyliczalny” - przysługuje tyle, ile trwają ferie,

dyrektor musi pilnować obowiązkowego 4-tygodniowego odpoczynku,

nie potrzeba wniosków urlopowych.

Nauczyciel w przedszkolu lub placówce nieferyjnej

składa pisemny wniosek o urlop,

urlop udzielany jest w dniach roboczych,

dyrektor prowadzi plan urlopów,

urlop rozlicza się jak w zwykłym stosunku pracy.

Urlop proporcjonalny 2026 - kiedy się stosuje?

W przypadku:

zatrudnienia nauczyciela od połowy roku,

rozwiązania stosunku pracy przed końcem roku szkolnego,

zmiany wymiaru etatu.

FAQ

Ile urlopu przysługuje nauczycielowi w 2026 roku?

W szkołach feryjnych — tyle, ile ferii.

W placówkach nieferyjnych — 35 dni roboczych.

Czy nauczyciel może wziąć urlop w trakcie roku szkolnego?

W szkołach feryjnych — nie.

W przedszkolach i placówkach nieferyjnych — tak (zgodnie z planem urlopów).

Czy dyrektor może przerwać urlop nauczyciela?

Tak — tylko w przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami szkoły.

Czy niewykorzystany urlop przepada?

W szkołach feryjnych — co do zasady tak (poza wyjątkami).

W placówkach nieferyjnych — przechodzi na kolejny rok.

