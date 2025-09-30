Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, przeprowadzana w ramach dyscyplin uprawianych w jednostkach nauki i szkolnictwa wyższego. Obowiązuje ona uczelnie, instytuty PAN i międzynarodowe instytuty naukowe, zatrudniające co najmniej 12 pracowników naukowych w danej dyscyplinie.

Podczas oceny bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji, którą jednostka naukowa otrzymuje z budżetu.

Konsultacje nowego modelu ewaluacji

Nowy model ewaluacji ma być odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowisko naukowe. Pracuje nad nim zespół, powołany na początku kwietnia przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska.

Między 23 lipca a 1 sierpnia MNiSW zorganizowało pięć spotkań online na temat ewaluacji. Poprowadziła je wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Karolina Zioło-Pużuk, a wzięło w nich udział ok. 3,5 tys. ekspertów i przedstawicieli środowiska akademickiego i naukowego.

– Konkretów było bardzo dużo – i z naszej strony, i ze strony uczestników spotkań. Dotyczyły m.in. kwestii pracowniczych, publikacji, popularyzacji i transferu technologii – powiedziała PAP wiceszefowa resortu nauki.

Dodała, że pod wpływem rozmów z przedstawicielami środowiska naukowego resort zaczął „na poważnie” rozważać rozwiązanie, by pracownicy naukowo-dydaktyczni byli traktowani inaczej niż naukowi.

Nowe zasady ewaluacji od jesieni

Poinformowała, że do końca sierpnia MNiSW zbierze tematy poruszane podczas spotkań, udzieli odpowiedzi na pytania i wątpliwości uczestników konsultacji i przemyśli propozycje, które padły w trakcie rozmów.

Podsumowania cyklu spotkań trafią do ministerialnego zespołu do spraw opracowania założeń do nowego modelu ewaluacji jakości działalności naukowej, który ma działać do końca września. – Mam nadzieję, że późną jesienią będziemy już mieli pierwszy szkic naszego rozporządzenia i będziemy mogli zaproponować kolejne spotkanie, na którym porozmawiamy o tym konkretnym akcie prawnym – zapowiedziała Zioło-Pużuk.

Podkreśliła, że resort ma już własną wizję ewaluacji działalności naukowej. – Chcemy promować jakość w polskiej nauce, duże osiągnięcia, pozycję międzynarodową polskiej nauki, a także popularyzację i współpracę z otoczeniem – podsumowała wiceministra.

Anna Bugajska (PAP)

