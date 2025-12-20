W ostatnich tygodniach roku wielu pracowników etatowych zauważa niepokojącą zmianę na pasku wynagrodzeń. Grudniowa wypłata, mimo identycznej kwoty brutto, okazuje się wyraźnie niższa „na rękę”. To efekt wejścia w drugi próg podatkowy, który coraz częściej dotyka nie tylko najlepiej zarabiających menedżerów, ale także specjalistów i doświadczonych pracowników etatowych.

Drugi próg podatkowy, kiedy w niego wpadniemy?

Zgodnie z obowiązującą skalą podatkową dochody do 120 tys. zł rocznie są opodatkowane stawką 12 proc. Po przekroczeniu tej granicy nadwyżka trafia do II progu i podlega opodatkowaniu według stawki 32 proc. Choć wyższy podatek dotyczy wyłącznie części dochodu, różnica jest odczuwalna natychmiast – zaliczki na PIT rosną, a wynagrodzenie netto spada często o kilkaset złotych miesięcznie.

Mechanizm ten uruchamia się automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków przez pracownika. Najczęściej następuje to w listopadzie lub grudniu, kiedy suma rocznych dochodów przekracza ustawowy próg. Efekt bywa zaskakujący: pensja brutto pozostaje taka sama, ale wypłata na konto jest wyraźnie niższa, co dla wielu gospodarstw domowych oznacza trudniejszy koniec roku.

Coraz więcej Polaków jest "bogaczami"

Eksperci, o których pisze "Rynek Zdrowia" zwracają uwagę, że kluczowym problemem jest brak waloryzacji progów podatkowych. Granica 120 tys. zł nie zmienia się mimo inflacji i dynamicznego wzrostu wynagrodzeń. W praktyce oznacza to, że do II progu wpadają osoby, które jeszcze kilka lat temu nie były uznawane za wysokozarabiające. Coraz częściej są to pracownicy etatowi z dużych miast, specjaliści IT, inżynierowie czy doświadczeni urzędnicy.

Jeśli progi podatkowe pozostaną niezmienione, zjawisko będzie się pogłębiać. Coraz więcej Polaków będzie odczuwać spadek wynagrodzenia netto pod koniec roku, a II próg podatkowy przestanie być wyjątkiem, stając się codziennością dla szerokiej grupy pracowników. To rodzi pytania nie tylko o wysokość podatków, ale także o długofalową sprawiedliwość systemu podatkowego w realiach rosnących kosztów życia.