Obecne programy rządowe – jakie obowiązują w 2025 roku?

Obecnie w Polsce działa m.in. program Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, który umożliwia kredyt do 100 proc. wartości nabywanej nieruchomości dla rodzin spełniających określone kryteria. Warunkiem jest m.in. brak prawa własności innego mieszkania lub domu przez gospodarstwo domowe (z wyjątkiem rodzin z co najmniej dwójką dzieci). Program pozwala na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego – zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.

Innym rozwiązaniem jest działający program Pierwsze Mieszkanie (część inicjatywy Mieszkanie dla Ciebie), w ramach którego możliwe jest uzyskanie dopłat do rat kredytu hipotecznego. Dopłaty te są ograniczone wartościowo – np. do 500 000 zł dla singli i 600 000 zł dla małżeństw lub par z dziećmi – i obowiązują przez okres dziesięciu lat.

Warto zaznaczyć, że niektóre programy – takie jak Mieszkanie na Start czy Bezpieczny Kredyt 2% – zostały wstrzymane lub nie uruchomiono ich jeszcze w pełnej formule.

Programy planowane na 2026 rok

Rząd pracuje nad strategią mieszkaniową Klucz do Mieszkania, której częścią ma być m.in. nowy program Pierwsze Klucze. Założenia przewidują dopłaty, limity dochodowe i cenowe oraz wsparcie zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Według dotychczasowych informacji:

program może obejmować zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego,

obowiązywać będą limity cen za m² – szacunkowo ok. 11 000 zł/m² w dużych miastach i 10 000 zł/m² w mniejszych miejscowościach,

w dużych miastach i w mniejszych miejscowościach, limity dochodowe mają zależeć od liczebności gospodarstwa domowego – np. 6 500 zł netto dla osoby samotnej.

Na ten moment brak jest oficjalnej daty uruchomienia programu – jego szczegółowe zasady mają zostać przedstawione w pierwszej połowie 2026 r.

Kredyt 2% – czy program wróci w 2026 roku?

Bezpieczny Kredyt 2% zakończył nabór wniosków w sierpniu 2025 r. i nie zostanie wznowiony w dotychczasowej formie. Rząd analizuje jednak jego skutki i planuje wprowadzenie bardziej zrównoważonego systemu wsparcia, w którym dopłaty będą uzależnione od sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i regionalnych różnic cenowych. Nowy model ma ograniczyć ryzyko wzrostu cen nieruchomości przy jednoczesnym utrzymaniu preferencyjnych warunków kredytowych dla rodzin z dziećmi.

Jakie korzyści dają programy mieszkaniowe?

Zrozumienie działania programów pozwala lepiej zaplanować zakup mieszkania. Oto najważniejsze warunki i zalety:

programy obejmują zarówno rynek pierwotny, jak i wtórny,

warunkiem uczestnictwa jest zazwyczaj brak prawa własności innej nieruchomości,

obowiązują limity cen i dochodów oraz czasowe ograniczenia dopłat,

możliwe jest finansowanie do 100% wartości nieruchomości,

dopłaty mogą istotnie obniżyć miesięczną ratę kredytu,

wsparcie państwa zwiększa zdolność kredytową kupujących.

Dla osób kupujących pierwsze mieszkanie programy te stanowią realne wsparcie w dostępie do rynku nieruchomości – zarówno poprzez dopłaty do rat, jak i możliwość skorzystania z gwarancji wkładu własnego.

Czy program Kredyt 2% będzie kontynuowany w 2026 i na jakich zasadach?

Program Bezpieczny Kredyt 2% nie zostanie wznowiony, ale jego założenia staną się podstawą nowego programu – Pierwsze Klucze – w ramach strategii Klucz do Mieszkania. Nowe przepisy mają premiować gospodarstwa o niższych dochodach, a preferencyjne oprocentowanie będzie ustalane w oparciu o aktualne warunki rynkowe.

Podsumowanie

Rok 2026 to czas zmian w polityce mieszkaniowej. Choć Kredyt 2% nie wraca w dotychczasowej formie, rząd kontynuuje wsparcie dla osób kupujących pierwsze mieszkanie. Programy takie jak Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, Konto Mieszkaniowe i planowane Pierwsze Klucze mają pomóc młodym rodzinom i singlom w wejściu na rynek nieruchomości, zapewniając dopłaty, gwarancje i preferencyjne warunki finansowania.

FAQ

Czy w 2026 roku można będzie skorzystać z Kredytu 2%?

Nie, program Bezpieczny Kredyt 2% zakończył się w 2025 roku i nie będzie kontynuowany w tej formie. Jego założenia zostaną wykorzystane w nowym programie Pierwsze Klucze.

Jakie programy mieszkaniowe obowiązują w 2026 roku?

W 2026 roku dostępne będą m.in. Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, Konto Mieszkaniowe oraz planowany program Pierwsze Klucze w ramach strategii Klucz do Mieszkania.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dopłatę do kredytu mieszkaniowego?

Wymagane jest, by wnioskodawca nie posiadał innej nieruchomości, mieścił się w określonych limitach dochodowych i cenowych oraz przeznaczył środki na zakup pierwszego mieszkania lub domu.

Czy programy mieszkaniowe obejmują rynek wtórny?

Tak, większość programów – w tym Pierwsze Mieszkanie i planowane Pierwsze Klucze – pozwala na zakup nieruchomości zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.

Czy program Kredyt 2% będzie miał następcę?

Tak, rząd planuje wdrożenie nowego programu Pierwsze Klucze, opartego na zasadach preferencyjnego kredytu z dopłatami, ale z bardziej elastycznymi warunkami i limitami dochodowymi.

Uwaga dotycząca aktualności informacji

Część informacji w niniejszym artykule opiera się na oficjalnych zapowiedziach i projektach rządowych, które mogą ulec zmianie w toku prac legislacyjnych. Ostateczne warunki programów mieszkaniowych zostaną potwierdzone po publikacji odpowiednich aktów prawnych.