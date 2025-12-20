Co daje karta parkingowa OzN?

Osoby z niepełnosprawnościami (OzN) w codziennym życiu mierzą się z wieloma wyzwaniami. Ich niezależność bywa ograniczona przez rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne. W celu zwiększenia dostępności otoczenia osobom z OzN wprowadzono określone udogodnienia i uprawnienia. Jednym z nich jest karta parkingowa.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kartę parkingową?

Kto może ją otrzymać? Zgodnie z przepisami karta parkingowa dla niepełnosprawnych może być wydana osobom, które mają:

stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,

wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej.

Kto może dostać kartę parkingową?

Prawo o ruchu drogowym wskazuje, kto może dostać kartę parkingową. Zgodnie z art. 8 ust. 3a ustawy, dokument ten wydaje się:

osobie z niepełnosprawnościami, która posiada znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,

mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, osobie z niepełnosprawnościami, która nie ukończyła 16-ego roku życia, a która posiada znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się ,

, placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Nie każda osoba z niepełnosprawnością otrzyma kartę parkingową. Wymagane jest, aby na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności widniał jeden z symboli, który oznacza przyczynę niepełnosprawności:

04-O (choroby narządu wzroku),

05-R (upośledzenie narządu ruchu)

10-N (choroba neurologiczna).

Co to oznacza w praktyce? Jeśli osoba wnioskująca o kartę nie ma w orzeczeniu wskazania do uzyskania karty parkingowej – nie dostanie jej.

Na jakie schorzenia można dostać kartę parkingową - przykłady

Kartę parkingową można otrzymać wyłącznie, gdy występują ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz choroby narządu wzroku, układu oddechowego i krążenia, neurologiczne i upośledzenie narządu ruchu. Oprócz tego mogą ją dostać osoby poniżej 16-ego roku życia, o ile mają ograniczoną mobilność.

Przykład Osoba z rakiem piersi, która posiada znaczny (lub umiarkowany) stopień niepełnosprawności, orzeczenie o ograniczonej możliwości poruszania się oraz jeden z kodów przyczyny niepełnosprawności, może otrzymać kartę parkingową.

Przykład Osoba z rakiem jajnika, która posiada umiarkowany (lub znaczny) stopień niepełnosprawności, jeden z symboli przyczyn niepełnosprawności, ale nie ma zapisu o ograniczonych możliwościach poruszania się, nie otrzyma karty parkingowej,

Karta parkingowa – uprawnienia

Karta parkingowa uprawnia do parkowania na tzw. „kopertach”, czyli specjalnie wyznaczonych miejscach postojowych dla osób z niepełnosprawnościami. Zazwyczaj lokalizuje się je w bezpośrednim sąsiedztwie wejść do budynków mieszkalnych, urzędów, sklepów oraz innych obiektów użyteczności publicznej, dzięki czemu stają one bardziej dostępne dla osób posiadających ograniczoną mobilność.

Z czego zwalnia karta parkingowa?

OzN posiadające kartę mogą nie stosować się podczas kierowania samochodem do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju (w zakresie określonym przepisami). Chodzi o:

Znak B -1 zakaz ruchu w obu kierunkach,

Znak B- 3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych,

Znak B- 3a zakaz wjazdu autobusów,

Znak B- 4 zakaz wjazdu motocykli,

Znak B -10 zakaz wjazdu motorowerów,

Znak B -35 zakaz postoju,

Znak B- 37 zakaz postoju w dni nieparzyste,

Znak B- 38 zakaz postoju w dni parzyste,

Znak B- 39 strefa ograniczonego postoju.

Ważne Osoby z niepełnosprawnościami mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39, z uwzględnieniem ust. 3. Umieszczona pod znakami, o których mowa w ust. 2, tabliczka z napisem "Dotyczy także" i symbolem osoby niepełnosprawnej, określonym na tabliczce T-29, wskazuje, że znaki te obowiązują również osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy (Art. 33 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym)

Czy karta parkingowa uprawnia do bezpłatnego parkowania?

Co do zasady karta parkingowa nie uprawnia do bezpłatnego parkowania. Jednak wiele miast wprowadza przepisy prawa miejscowego, które pozwalają legitymującym się takim dokumentem osobom z niepełnosprawnościami na darmowe parkowanie w całej strefie płatnego parkowania. Równocześnie karta parkingowa uprawnia do bezpłatnego parkowania na wyznaczonych miejscach dla osób niepełnosprawnych, tzw. kopertach", w strefie płatnego parkowania.

FAQ

Czy karta parkingowa jest przypisana do samochodu?

Karta parkingowa jest przypisana do konkretnej osoby, a nie do pojazdu. Oznacza to, że może być używana w różnych samochodach, pod warunkiem, że przewożona jest osoba uprawniona do jej posiadania.

Kiedy karta parkingowa traci ważność?

Kartę parkingową wydaje się OzN na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat. Poza tym karta traci ważność po upływie terminu ważności karty, w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę, w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał, w razie likwidacji placówki, której wydano kartę oraz w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

Gdzie umieścić kartę parkingową?

Zgodnie z prawem umieszcza się ją za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności (art. 8 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Kto składa dokumenty o wydanie karty parkingowej?

Dokumenty o wydanie karty podatkowej może złożyć osoba niepełnosprawna, kurator (w przypadku osób częściowo ubezwłasnowolnionych) oraz jeden z rodziców albo opiekun prawny – jeśli osoba niepełnosprawna ma mniej niż 18 lat albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej?

Wszystkie wnioski o wydanie karty parkingowej składa się do powiatowego lub miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Ile się czeka na kartę parkingową?

Po złożeniu dokumentów odpowiedni zespół informuje w ciągu 30 dni wnioskodawcę o wyniku rozpatrzenia sprawy lub o konieczności uzupełnienia brakujących informacji. W przypadku pozytywnej decyzji w piśmie podany jest termin oraz miejsce odbioru karty parkingowej. Natomiast przy decyzji odmownej wnioskodawca otrzymuje wyjaśnienie przyczyn odmowy, od której nie ma możliwości wniesienia odwołania.