Program Czyste Powietrze — najważniejsze założenia

Program Czyste Powietrze to największy w Polsce rządowy program dotacyjny skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Jego głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków oraz redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Funkcjonuje od 2018 roku i jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W latach 2025–2026 program pozostaje kluczowym elementem polityki klimatycznej Polski, łącząc wsparcie finansowe z edukacją ekologiczną i promocją odnawialnych źródeł energii.

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli istniejących domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z odrębną księgą wieczystą. Celem jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne urządzenia grzewcze, takie jak pompy ciepła, kotły gazowe kondensacyjne, kotły na biomasę czy piece elektryczne nowej generacji. Oprócz tego możliwa jest termomodernizacja budynku – docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, montaż wentylacji z odzyskiem ciepła czy instalacja paneli fotowoltaicznych.

Poziomy dofinansowania i progi dochodowe

Od 31 marca 2025 r. obowiązują trzy główne poziomy wsparcia w programie Czyste Powietrze:

Podstawowy poziom – dla osób o rocznych dochodach do 135 000 zł; dotacja do 66 000 zł (do 40% kosztów kwalifikowanych),

– dla osób o rocznych dochodach do 135 000 zł; dotacja do 66 000 zł (do 40% kosztów kwalifikowanych), Podwyższony poziom – dla gospodarstw o miesięcznych dochodach do 2 250 zł na osobę (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 3 150 zł (w jednoosobowym); dotacja do 99 000 zł (do 70%),

– dla gospodarstw o miesięcznych dochodach do 2 250 zł na osobę (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 3 150 zł (w jednoosobowym); dotacja do 99 000 zł (do 70%), Najwyższy poziom – dla osób o miesięcznych dochodach do 1 300 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1 800 zł (w jednoosobowym), a także dla beneficjentów zasiłków stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego opiekuńczego; dotacja do ok. 136 000 zł (do 100%).

W niektórych przypadkach możliwe jest także prefinansowanie, czyli wypłata części środków przed rozpoczęciem inwestycji.

Warunki techniczne i Lista ZUM

Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na urządzenia i materiały spełniające normy efektywności energetycznej oraz znajdujące się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM), prowadzonej przez NFOŚiGW. Wybór sprzętu spoza listy oznacza brak możliwości otrzymania wsparcia. Prace termomodernizacyjne muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, a wnioskodawca musi posiadać prawo własności lub współwłasności nieruchomości.

Jak złożyć wniosek o dotację Czyste Powietrze 2026?

Wnioski o dofinansowanie można składać:

przez Internet – w serwisie gwd.nfosigw.gov.pl ,

, w urzędzie gminy współpracującej z funduszem,

za pośrednictwem banków w ramach ścieżki Czyste Powietrze + Kredyt.

Proces został uproszczony dzięki automatycznemu pobieraniu danych z rejestrów publicznych (PESEL, CEIDG, ZUS). Można również skorzystać z kalkulatorów dostępnych na stronie NFOŚiGW, które pomagają obliczyć potencjalną kwotę dotacji.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku podpisywana jest umowa o dofinansowanie. Środki wypłacane są po zakończeniu inwestycji lub w systemie częściowych rozliczeń.

Dodatkowe programy i ulgi

Program Czyste Powietrze można łączyć z innymi formami wsparcia, takimi jak:

ulga termomodernizacyjna ,

, program Mój Prąd ,

, regionalne programy samorządowe.

Trzeba jednak pamiętać, że te same wydatki nie mogą być finansowane dwukrotnie – odliczeniu w PIT podlega tylko część kosztów niepokryta dotacją.

Zmiany planowane na 2026 rok – rynek pomp ciepła i kontrowersje

Według doniesień branżowych, od 2026 roku w programie Czyste Powietrze mogą zostać wprowadzone nowe kryteria dotyczące pomp ciepła produkowanych na terenie Unii Europejskiej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada, że zmiany mają na celu wzmocnienie europejskiego łańcucha dostaw i promowanie technologii neutralnych emisyjnie.

Eksperci ostrzegają jednak, że zbyt szybkie wdrożenie nowych zasad może zachwiać stabilnością rynku i doprowadzić do wzrostu cen urządzeń. Podkreślają, że choć intencja wsparcia europejskiego przemysłu jest słuszna, tempo zmian może zniechęcić konsumentów i ograniczyć konkurencyjność sektora. Wymogi dotyczące produkcji i udziału komponentów europejskich są w praktyce trudne do spełnienia – zwłaszcza w przypadku kluczowych elementów, takich jak sprężarki powietrze–woda, które nie są obecnie produkowane w Europie przez firmy z kapitałem europejskim.

Branża apeluje o spójność regulacyjną i dłuższe okresy przejściowe, aby uniknąć destabilizacji rynku. Zbyt radykalne przepisy mogą prowadzić do problemów z dostępnością pomp ciepła, wzrostem kosztów modernizacji budynków i spadkiem zaufania konsumentów do tej technologii.

Nowe regulacje mają zostać opracowane w 2025 r. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z powołanym ponownie Ministerstwem Energii.

Kompleksowa modernizacja i bonusy 2026

W latach 2025–2026 NFOŚiGW koncentruje się na inwestycjach obejmujących pełną modernizację energetyczną budynku. Wprowadzono bonus za kompleksową termomodernizację, który podnosi wysokość dotacji o dodatkowe 10%. Planowane jest też dalsze uproszczenie rozliczeń i wdrożenie cyfrowego systemu monitorowania postępów prac.

Dlaczego warto skorzystać z programu?

Program Czyste Powietrze to nie tylko finansowe wsparcie, ale również inwestycja w przyszłość:

niższe rachunki za ogrzewanie i prąd,

poprawa komfortu cieplnego,

wzrost wartości nieruchomości,

realny wkład w ochronę środowiska,

zmniejszenie zużycia węgla i emisji zanieczyszczeń.

Podsumowanie

Program Czyste Powietrze 2026 utrzymuje obowiązujące progi dochodowe, ale zapewnia szerokie możliwości wsparcia finansowego i technicznego. Dla wielu Polaków to szansa na modernizację domu, oszczędności w rachunkach i lepszą jakość powietrza. W perspektywie 2025–2026 pozostaje on jednym z filarów krajowej polityki klimatycznej i transformacji energetycznej.

FAQ

Jakie zmiany w programie Czyste Powietrze wejdą w życie w 2026?

W 2026 roku program nie wprowadza nowych progów dochodowych ani zasad przyznawania dotacji. Nadal obowiązują reguły z 31 marca 2025 r., ale wdrażane są usprawnienia techniczne i cyfrowe w procesie składania oraz rozliczania wniosków.

Czy w 2026 roku zmienią się progi dochodowe w programie Czyste Powietrze?

Nie. Od 31 marca 2025 r. obowiązują już nowe zasady i progi dochodowe, które będą aktualne także w 2026 roku.

Kto może ubiegać się o dotację w ramach programu Czyste Powietrze?

Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z księgą wieczystą.

Jak złożyć wniosek Czyste Powietrze 2026?

Wniosek można złożyć online przez stronę gwd.nfosigw.gov.pl, w urzędzie gminy lub w banku współpracującym z programem.

Ile wynosi maksymalna dotacja w programie Czyste Powietrze 2026?

Maksymalne wsparcie może sięgać 136 200 zł, a dodatkowy bonus za kompleksową termomodernizację podnosi dotację o 10%.

Czy dofinansowanie obejmuje pompy ciepła?

Tak, pod warunkiem że urządzenie znajduje się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM).