Na jakie zarobki może liczyć kierowca śmieciarki w Polsce?

Zawód kierowcy śmieciarki należy do najbardziej wymagających w gospodarce komunalnej, ale coraz częściej przestaje być synonimem niskich zarobków. W Polsce wynagrodzenia operatorów śmieciarek wyraźnie różnią się w zależności od regionu i wielkości miasta. Według podawanych przez WP Finanse danych pensje zaczynają się od ok. 4 tys. zł netto, jednak w największych aglomeracjach mogą sięgać nawet 9 tys. zł „na rękę”. To poziom porównywalny z wieloma zawodami technicznymi, które jeszcze kilka lat temu uchodziły za znacznie lepiej opłacane.

Najwyższe stawki oferują duże miasta, gdzie rynek pracy jest bardziej konkurencyjny, a skala obsługiwanych tras znacznie większa. W Warszawie zarobki kierowców śmieciarek sięgają górnych widełek, natomiast w średnich i mniejszych miejscowościach wynagrodzenia są wyraźnie niższe – często oscylują wokół 3,6–4,4 tys. zł netto. Różnice wynikają nie tylko z lokalnych budżetów spółek komunalnych, ale także z zakresu obowiązków i intensywności pracy, która bywa wyjątkowo obciążająca fizycznie.

Zarobki kierowcy śmieciarki w Niemczech i Norwegii

Znacznie wyższe dochody oferuje praca za granicą, zwłaszcza w Niemczech. W takich miastach jak Hamburg, Hanower czy Brema kierowcy śmieciarek mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie rzędu 2,3–2,8 tys. euro netto, co odpowiada ok. 9,7–12 tys. zł, podaje WP Finanse.W niektórych lokalizacjach, jak Kilonia, stawki sięgają nawet 3,3 tys. euro miesięcznie, czyli około 14 tys. zł. Dodatkowym atutem są często zapewnione zakwaterowanie i uproszczone wymagania językowe.

Jeszcze wyższy poziom wynagrodzeń oferuje Norwegia, gdzie praca w gospodarce komunalnej jest wysoko ceniona. Według jooble.pl stawki godzinowe w Norwegii dla kierowców i operatorów pojazdów specjalistycznych wynoszą tam zazwyczaj od 216 do 236 koron norweskich brutto, a miesięczne pensje mogą sięgać równowartości 40–60 tys. koron norweskich (14 - 21 tys. zł). Choć praca ta wiąże się z wysokimi wymaganiami i często koniecznością relokacji, dla wielu pracowników z Polski stanowi realną alternatywę wobec krajowego rynku i sposób na znaczący wzrost dochodów.