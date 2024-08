Łącznie nawet 1500 zł na dziecko w nowym roku szkolnym 2024/2025 mogą uzyskać rodzice z przysługujących im świadczeń. Mają one pomóc w pokryciu kosztów związanych z edukacją oraz wychowywaniem dzieci. W artykule przedstawiamy szczegółowe informacje na temat pięciu dostępnych zasiłków i dodatków w nowym roku szkolnym 2024/2025.

Na jakie świadczenia i zasiłki rodzinne mogą liczyć osoby posiadające dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym? Przedstawiamy 5 najważniejszych świadczeń, o które mogą wnioskować rodzice w roku szkolnym 2024/2025. Prezentujemy warunki ich uzyskania, kwoty i terminy składania wniosków.

1. Świadczenie Dobry Start (300 Plus)

Świadczenie Dobry Start, znane również jako 300 Plus, to jednorazowa pomoc finansowa mająca na celu wsparcie rodzin w przygotowaniu dzieci do nowego roku szkolnego. Jest to forma wsparcia, która ma na celu zniwelowanie części kosztów związanych z zakupem wyprawki szkolnej, w tym podręczników, przyborów czy odzieży. Świadczenie to jest dostępne dla większości dzieci uczących się w szkołach, niezależnie od sytuacji finansowej rodziny.

Komu przysługuje?

Świadczenie przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych, świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia.

Program nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkola ani „zerówki”.

Komu nie przysługuje?

Dzieciom uczęszczającym do przedszkola lub oddziału zerówkowego.

Studentom oraz osobom uczącym się w szkole wyższej.

Dzieciom, które ukończyły 20. rok życia, z wyjątkiem dzieci niepełnosprawnych.

Kwota

Wysokość świadczenia wynosi 300 zł na dziecko.

Świadczenie wypłacane jest raz w roku, niezależnie od dochodu rodziny.

Jak się ubiegać?

Wniosek można złożyć online poprzez portal PUE ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Wniosek mogą składać rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni dziecka, a także pełnoletni uczniowie.

Terminy składania wniosków

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2024 r.

Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.

2. Świadczenie wychowawcze (Rodzina 800 Plus)

Program Rodzina 800 Plus to comiesięczne wsparcie finansowe, które ma pomóc pokryć koszty związane z wychowywaniem dzieci. Świadczenie to jest niezależne od dochodów rodziny, co oznacza, że przysługuje każdej rodzinie bez względu na jej sytuację materialną. Jest to jedno z najbardziej powszechnych świadczeń rodzinnych w Polsce, które przysługuje na dziecko do ukończenia 18. roku życia.

Komu przysługuje?

Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia.

Program obejmuje wszystkie rodziny, niezależnie od wysokości dochodów.

Komu nie przysługuje?

Osobom pełnoletnim, które ukończyły 18. rok życia.

Dzieciom pozostającym pod opieką prawną osób, które nie spełniają wymogów formalnych do opieki nad dzieckiem.

Kwota

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.

Jak się ubiegać?

Wniosek można złożyć online, podobnie jak w przypadku świadczenia Dobry Start, za pośrednictwem PUE ZUS, aplikacji mZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Terminy składania wniosków

Wnioski można składać przez cały rok, jednak dla uzyskania ciągłości wypłat warto złożyć wniosek jak najwcześniej.

Ten dodatek ma na celu wsparcie rodzin w związku z rozpoczęciem przez dzieci nauki w nowym roku szkolnym. Jest on przyznawany jako dodatek do zasiłku rodzinnego, co oznacza, że przysługuje jedynie tym rodzinom, które spełniają określone kryteria dochodowe. Dodatek ten jest jednorazowym wsparciem, które może pomóc w pokryciu dodatkowych kosztów związanych z początkiem roku szkolnego.

Komu przysługuje?

Dodatek przysługuje rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe – maksymalny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł, a w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

Świadczenie przyznawane jest wyłącznie rodzinom, które otrzymują zasiłek rodzinny.

Komu nie przysługuje?

Rodzinom, które przekraczają określone kryterium dochodowe.

Osobom, które nie pobierają zasiłku rodzinnego.

Kwota

Wysokość dodatku wynosi 100 zł jednorazowo na każde dziecko.

Jak się ubiegać?

Wniosek o dodatek należy złożyć w gminie lub ośrodku pomocy społecznej, który obsługuje zasiłki rodzinne.

Terminy składania wniosków

Wnioski należy złożyć do 31 października 2024 r.

Świadczenie to jest wsparciem dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, którzy spełniają określone kryteria dochodowe. Pomoc ta jest szczególnie istotna dla osób, które borykają się z trudnościami finansowymi wynikającymi z samotnego wychowywania dziecka. Dodatek ten ma na celu wsparcie finansowe takich rodzin, zapewniając dodatkowe środki na pokrycie codziennych wydatków związanych z opieką nad dzieckiem.

Komu przysługuje?

Dodatek przysługuje rodzicom samotnie wychowującym dziecko , jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustawowego limitu.

, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustawowego limitu. Dotyczy również pełnoletnich uczących się osób do 24. roku życia, jeśli oboje rodzice nie żyją.

Komu nie przysługuje?

Rodzinom, które przekraczają ustalone kryterium dochodowe.

Osobom, które nie pobierają zasiłku rodzinnego.

Kwota

Wysokość dodatku to 193 zł miesięcznie na dziecko, maksymalnie 386 zł na wszystkie dzieci.

na dziecko, maksymalnie na wszystkie dzieci. Dla dzieci niepełnosprawnych dodatek wynosi dodatkowe 80 zł miesięcznie na dziecko, maksymalnie 160 zł na wszystkie dzieci.

Jak się ubiegać?

Wniosek należy złożyć w gminie lub ośrodku pomocy społecznej, odpowiedzialnym za zasiłki rodzinne.

Terminy składania wniosków

Dodatek przyznawany jest na okres pobierania zasiłku rodzinnego, w zależności od spełnienia warunków dochodowych.

Rodzice dzieci, które podjęły naukę w szkole poza miejscem zamieszkania, mogą ubiegać się o specjalny dodatek. Świadczenie to ma na celu wsparcie rodzin, które ponoszą dodatkowe koszty związane z edukacją dzieci poza miejscem zamieszkania, takie jak opłaty za zakwaterowanie lub dojazdy do szkoły. Jest to forma wsparcia dedykowana rodzinom spełniającym określone kryteria dochodowe.

Komu przysługuje?

Dodatek przysługuje rodzinom, które otrzymują zasiłek rodzinny i spełniają kryterium dochodowe.

Przysługuje uczniom, którzy uczęszczają do szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym poza miejscem zamieszkania.

Komu nie przysługuje?

Rodzinom, które nie spełniają kryterium dochodowego.

Osobom, które nie otrzymują zasiłku rodzinnego.

Uczniom, którzy kontynuują naukę w miejscowości zamieszkania.

Kwota

Wysokość dodatku wynosi 113 zł miesięcznie w przypadku zamieszkania w innej miejscowości, w której znajduje się szkoła, lub 69 zł miesięcznie w przypadku dojazdu do szkoły.

Jak się ubiegać?

Wniosek należy złożyć w gminie lub ośrodku pomocy społecznej.

Terminy składania wniosków

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku szkolnym, od września do czerwca. Wnioski można składać przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Tych kilka świadczeń może znacząco wesprzeć budżet rodzinny i pomóc w edukacji dzieci. Warto zapoznać się z warunkami przyznawania każdego z nich i zadbać o złożenie wniosków w odpowiednich terminach. Dzięki temu można zapewnić sobie i swoim dzieciom finansowe wsparcie na cały rok szkolny.