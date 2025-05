Pisemna matura z matematyki 2025 na poziomie podstawowym rozpoczęła się o godzinie 9:00. Na rozwiązanie arkusza, uczniowie mieli 180 minut. Pisemna część egzaminu maturalnego 2025 z matematyki zakończyła się o godzinie 12:00. Matura z matematyki jest jednym z trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym.

Aby zdać maturę należy uzyskać co najmniej 30 proc. z każdego z obowiązkowych przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym. Uczniowie muszą jeszcze obowiązkowo przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. W tym wypadku nie muszą jednak przekroczyć żadnego progu punktowego.

Matura 2025 z matematyki: Arkusze CKE

Arkusze egzaminacyjne z matury 2025 z matematyki pojawiły się na stronie CKE punktualnie o godzinie 14.00, w dniu egzaminu. Publikujemy je poniżej

Matura z matematyki 2025, poziom podstawowy, arkusz z testem, wersja A:

matura 2025 arkusz matematyka pobierz plik

Matura z matematyki 2025, poziom podstawowy, arkusz z testem, wersja B:

matura 2025 matematyka wersja B pobierz plik

Matura 2025. Matematyka wśród egzaminów obowiązkowych

Egzamin maturalny 2025 składa się z dwóch części: obowiązkowej i dodatkowej. Obowiązkowo maturzyści muszą przystąpić do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym z: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, a absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej również do egzaminu z tego języka. Obowiązkowe jest także przystąpienie do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Obowiązkowe są także egzaminy ustne. Maturzystów czekają dwa egzaminy ustne - z języka polskiego i z języka obcego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej przystąpią również do egzaminu z tego języka.

Matura ustna z języka polskiego odbędzie się w dniach od 9 do 24 maja (z wyjątkiem 11 maja oraz 16–18 maja). Z kolei egzaminy z języków mniejszości narodowych, języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego od 9 do 24 maja (z wyjątkiem 11 maja oraz 18 maja).

Matura 2025: Egzaminy na poziomie rozszerzonym

Co ważne, tegoroczni maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym). Chętni mogą przystąpić maksymalnie do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów maturzyści mają do wyboru: matematykę, język polski, języki obce nowożytne, biologię, chemię, filozofię, fizykę, geografię, historię, historię sztuki, historię muzyki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, wiedzę o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny.

Wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 8 lipca 2025 r.