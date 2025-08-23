„Jeśli do końca sierpnia nasze postulaty nie zostaną spełnione – 1 września, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego wyjdziemy na ulice. Wspólnie domagać będziemy się podjęcia działań na rzecz naszego środowiska” – podkreśla w przyjętym stanowisku Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

Wynagrodzenia na uczelniach - jakich podwyżek chcą profesorowie?

A postulaty są tożsame z tymi, których domagają się nauczyciele - 10 proc. podwyżki jeszcze w 2025 roku i przyspieszenie prac nad obywatelskim projektem ustawy, którego celem jest powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze średnią w gospodarce.

„Jako Rada prowadzimy rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w sprawie zmian w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Będziemy domagali się m.in. systemowego powiązania wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej” – czytamy w stanowisku.

Od lat obserwujemy postępującą marginalizację pracowników akademickich i naukowych, spadek realnej wartości wynagrodzeń oraz brak spójnej polityki płacowej w sektorze szkolnictwa wyższego. Brakuje nie tylko środków, ale i woli politycznej, by traktować uczelnie i naukę jako inwestycję, a nie koszt

- zaznaczono.

Ile zarabiają profesorowie?

W lutym tego roku minister nauki i szkolnictwa wyższego, Marcin Kulasek, przeznaczył ponad 800 mln zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników uczelni, średnio o 5 proc. w stosunku do roku 2023. Już wtedy Prezydium RSWiN ZNP apelowało o większy niż proponowany wzrost płac, podkreślając, że trzydziestoprocentowa podwyżka z 2024 roku tylko chwilowo poprawiła sytuację finansową. Dodatkowo tegoroczna podwyżka nie znajduje odzwierciedlenia w rozporządzeniu, które reguluje wysokość wynagrodzeń. Wciąż obowiązuje to z 2024 roku, zgodnie z którym wynagrodzenia kształtują się następująco:

Profesor zwyczajny - 9370 zł brutto.

Profesor uczelni - 7777,10 zł (83 proc. wynagrodzenia profesora).

Adiunkt - 6840,10 zł (73 proc. wynagrodzenia profesora).

Inny nauczyciel akademicki - 4685,00 zł (50 proc. wynagrodzenia profesora).

Docelowo RSWiN ZNP chce, by profesor zwyczajny zarabiał dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. W pierwszej połowie roku wynosiło ono 8828,17 zł brutto. Wszystko wskazuje jednak, że podwyżki w 2026 roku będą symboliczne i wyniosą około 3 proc. "Minister Finansów wskazał że wysokość ww. środków obejmuje zwiększenie uposażeń pracowników uczelni publicznych, uczelni finansowanych na zasadach uczelni publicznych oraz instytutów PAN o prognozowany wskaźnik inflacji tj. 3 proc." - czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską.