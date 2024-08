Ważne zmiany w 2025 roku dla osób pobierających lub ubiegających się o świadczenie wspierające. Od stycznia więcej osób z niepełnosprawnościami otrzyma pieniądze. ZUS wypłaci dwie sumy świadczenia wspierającego, w zależności od stopnia potrzeby wsparcia. Sprawdź nowości od 2025 r.

To dobra wiadomość dla osób z niepełnosprawnościami, które chcą ubiegać się o świadczenie wspierające lub też mają do niego przyznane prawo, ale jeszcze nie otrzymują pieniędzy. Od 2025 roku wypłaty świadczenia wspierającego będą otrzymywać dwie grupy osób, a nie jedna - jak to ma miejsce w 2024 roku. O kogo chodzi?

Zmiany w świadczeniu wspierającym od 2025 r.

Od 1 stycznia 2025 roku większa grupa uprawnionych otrzyma świadczenie wspierające. Obecnie - czyli od 1 stycznia 2024 roku do 1 stycznia 2025 roku) - wsparcie dostają wyłącznie te osoby z niepełnosprawnościami, które posiadają najwyższy poziom potrzeby wsparcia. Co to znaczy?

To znaczy, że specjaliści z Wojewódzkich Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) przyznali wnioskodawcom najwyższą liczbę punktów w trakcie oceny poziomu potrzeby wsparcia. Tylko osoby, które uzyskały od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się w ZUS o świadczenie w 2024 r.

Zmiana od 1 stycznia 2025 roku polega na tym, że o świadczenie wspierające w ZUS będą mogły wnioskować dwie grupy osób:

osoby, które uzyskały od 87 do 100 pkt

osoby, które uzyskały od 78 do 86 pkt.

Co z osobami, które dostały mniej punktów od WZON? Ci, którzy uzyskali od 70 do 77 pkt będą mogli ubiegać się o świadczenie wspierające od 2026 r.

Świadczenie wspierające 2025. Nie tylko 3918,11 zł miesięcznie

Poszerzenie grupy osób pobierających świadczenie wspierające oznacza, że od stycznia 2025 roku ZUS będzie wypłacał dwie kwoty świadczenia - najwyższą i nieco niższą. Kwoty świadczenia wspierającego stanowią bowiem określony procent renty socjalnej. Im wyższa jest potrzeba wsparcia danej osoby z niepełnosprawnościami, tym wyższy jest to procent.

Od 1 stycznia 2025 r. świadczenie wspierające będzie wypłacane w dwóch kwotach:

3918,11 zł (osoby, które uzyskały od 87 do 100 pkt)

3205,73 zł (osoby, które uzyskały od 78 do 86 pkt).

Więcej o wysokości świadczenia wspierającego przeczytasz niżej.

Świadczenie wspierające. Będą kolejne zmiany od 1 stycznia 2025 r.

Ponad 280 tysięcy osób złożyło wnioski o nowe świadczenie wspierające, uruchomione od 2024 roku. Do chwili obecnej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożono niemal 28 tys. wniosków o wypłatę świadczenia wspierającego.

W całym kraju WZON bada 4-5 tys. osób tygodniowo. Wiceminister rodziny, Łukasz Krasoń, zaznaczył, że tempo składania wniosków oraz oceny poziomu wsparcia przez specjalistów uległo poprawie, choć na początku roku system był przeciążony.

Ten zator z początku roku był na tyle duży, że pewnie jeszcze trochę potrwa proces usprawnienia tego systemu, ale już jest lepiej - powiedział wiceminister Krasoń.

Krasoń zapowiedział również, że po roku obowiązywania ustawy o świadczeniu wspierającym, przepisy zostaną poddane ewaluacji, a konieczne zmiany zostaną wprowadzone, aby usprawnić cały proces.

Świadczenie wspierające 2025. Co to jest? Komu przysługuje? [ZASADY]

1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy wprowadzające nową formę wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami - świadczenie wspierające. Jego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym, mającym potrzebę wsparcia, pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby, które spełnią następujące warunki:

ukończyły 18 lat,

są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy,

mieszkają w Polsce,

otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

Aby otrzymać świadczenie wspierające, musimy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Może to być:

Orzeczenie o niepełnosprawności i jej stopniu wydane przez miejskie lub powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

Orzeczenie o niezdolności do pracy lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarzy orzekających w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),

Orzeczenie o inwalidztwie wydane przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,

Orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przez inne organy.

Jak widzimy, w całym procesie ubiegania się o świadczenie wspierające kluczowa jest decyzja WZON. Aby móc złożyć do ZUS wniosek o świadczenie wspierające, konieczne jest posiadanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Dopiero po uzyskaniu tej decyzji możemy złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS.

Chcesz ubiegać się o świadczenie wspierające? Koniecznie przeczytaj dwa teksty:

Świadczenie wspierające 2025. Ile wyniesie? [KWOTY]

Wysokość świadczenia wspierającego jest powiązana z kwotą renty socjalnej, stanowiąc jej określony procent. Od 1 marca 2024 r. renta socjalna jest wypłacana w kwocie 1780,96 zł.

Świadczenie wspierające w 2024 r. oraz od 1 stycznia do 1 marca 2025 roku wynosi więc:

220 proc. renty socjalnej: 3918,11 zł

180 proc. renty socjalnej: 3205,73 zł

120 proc. renty socjalnej: 2137,15 zł

80 proc. renty socjalnej: 1424,77 zł

60 proc. renty socjalnej: 1068,58 zł

40 proc. renty socjalnej: 712,38 zł.

Ważne Pamiętajmy, że renta socjalna jest co roku waloryzowana 1 marca. Po waloryzacji kwoty renty socjalnej 1 marca 2025 r. automatycznie wzrośnie więc wysokość świadczenia wspierającego.

Co ważne, wysokość świadczenia wspierającego oraz możliwość jego uzyskania nie zależy od dochodu osoby z niepełnosprawnością lub dochodu rodziny, w której mieszka. Można je też pobierać bez żadnych limitów dotyczących pracy zawodowej. Świadczenie wspierające jest też przyznawanie niezależnie od tego, czy pobieramy emeryturę lub rentę.