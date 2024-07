Szykują się ważne zmiany dla osób z niepełnosprawnościami. W 2025 roku zostanie wprowadzony nowy dodatek dopełniający, który będzie wypłacany co miesiąc i corocznie będzie podlegał waloryzacji. Jak sama nazwa wskazuje, dodatek dopełniający ma za zadanie ma dopełnić aktualnie pobierane świadczenie do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zobacz szczegóły.

Dodatek dopełniający to nowe świadczenie finansowe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę socjalną. Jego wprowadzenie przewiduje ustawa o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw. Projekt został omówiony przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny 25 lipca 2024 roku, zyskał aprobatę i przeszedł do drugiego czytania w Sejmie.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny obradowała nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 30). 25 lipca 2024 r. Chodzi o obywatelski projekt ustawy dotyczący zrównania renty socjalnej z płacą minimalną, który trafił do Sejmu jeszcze podczas poprzedniej kadencji. Po wyborach został skierowany do dalszych prac przy aprobacie wszystkich ugrupowań tworzących rząd oraz Prawa i Sprawiedliwości.

W toku tych prac wprowadzono szereg poprawek. Przede wszystkim, z powodu powiązania wysokości świadczenia wspierającego z wysokością renty socjalnej, zdecydowano o wprowadzeniu podwyżki renty socjalnej w formie dodatku dopełniającego.

Najprawdopodobniej kwota dodatku dopełniającego wyniesie 2520 zł miesięcznie. Stawka ta wynika z różnicy między minimalnym wynagrodzeniem za pracę (ustalonym na 4300 zł na dzień 31 grudnia 2024 r.) a najniższą rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dodatek będzie corocznie waloryzowany, począwszy od 1 marca. ZUS co roku będzie ogłaszał w komunikacie wysokość zwaloryzowanego dodatku dopełniającego.

Dodatek dopełniający będzie przysługiwał osobom z niepełnosprawnościami, które:

posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

pobierają rentę socjalną.

Jest to rozwiązanie, które ma na celu wspieranie najbardziej potrzebujących osób z niepełnosprawnościami. W przyszłości świadczenie to może zostać rozszerzone na inne grupy osób niepełnosprawnych. Co istotne, dodatek dopełniający nie będzie wliczał się do kwoty renty socjalnej i nie wpłynie na wysokość świadczenia wspierającego.

Wysokość renty socjalnej jest na takim samym poziomie, a maksymalna kwota świadczenia wspierającego wynosi dalej 220 proc. renty socjalnej – powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Łukasz Krasoń.

Ustawa wprowadzająca dodatek dopełniający wejdzie w życie 1 stycznia 2025 roku. Najprawdopodobniej od tego momentu osoby spełniające kryteria będą mogły ubiegać się o nowe świadczenie, które zostanie wypłacane wraz z rentą socjalną.

W wyniku wielomiesięcznej debaty nad podwyżką renty socjalnej pojawiły się głosy, że podwyżka tylko tego świadczenia jest niezgodna z konstytucją, ponieważ różnicuje osoby z niepełnosprawnością w zależności od momentu jej wystąpienia. Wiceminister Krasoń zapowiedział, że problem ten zostanie rozwiązany poprzez rozszerzenie dodatku także na osoby z innymi rodzajami rent, np. z tytułu niezdolności do pracy, co dotyczy około 70 tys. osób.

Ponadto, planowane jest wsparcie dla około 30 tys. osób, które nie mają żadnych świadczeń. Na posiedzeniu zgłoszono też potrzebę przyznania dodatku wszystkim pobierającym rentę socjalną, w tym osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Projekt o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wraz z poprawkami wprowadzonymi przez podkomisję został skierowany przez Komisję do drugiego czytania. Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek o uchwalenie projektu przez Sejm.