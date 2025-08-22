Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacja o tym pojawiła się w piątek, 22 sierpnia, w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Projekt dotyczy dokumentów elektronicznych wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (CIKW). Celem jest, aby nie tylko drukowane odpisy czy zaświadczenia miały moc dokumentów sądowych, ale także te generowane bezpośrednio przez system teleinformatyczny CIKW.

E-odpis z mocą dokumentu sądowego

Resort proponuje, aby odpisy, wyciągi i zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych można było samodzielnie pobierać z systemu. Mają one mieć taką samą moc prawną jak dokumenty wydawane przez sąd.

Dodatkowo w aplikacji mObywatel pojawi się możliwość wyszukiwania ksiąg wieczystych na podstawie numeru PESEL oraz danych z Krajowego Rejestru Sądowego. Ma to znacząco ułatwić przeglądanie tych rejestrów. Będzie można sprawdzać, jakie księgi wieczyste są powiązane z danym numerem PESEL, a wyszukiwanie będzie całkowicie bezpłatne..

Podobne zmiany obejmą dane z Krajowego Rejestru Sądowego. Użytkownik aplikacji mObywatel będzie miał dostęp do informacji o podmiotach wpisanych do rejestru, z którymi jest powiązany przez numer PESEL. Będzie można zobaczyć np. numery rejestrów, sygnatury spraw czy daty rejestracji – zgodnie z przepisami i bez dodatkowych opłat. Minister Sprawiedliwości zostanie zobowiązany do przekazania ministrowi odpowiedzialnemu za informatyzację danych niezbędnych do działania tych usług.

Zmiany w przepisach i termin wejścia w życie

Aby te nowe funkcje mogły działać, konieczna będzie zmiana przepisów dotyczących systemów teleinformatycznych oraz zakresu danych dostępnych w aplikacji mObywatel. Dokumenty wydane przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych przed wejściem nowych przepisów w życie zachowają swoją moc prawną – pod warunkiem, że możliwa będzie ich weryfikacja w centralnej bazie danych.

Nowelizacja ma wejść w życie 31 marca 2026 r. Termin ten wynika z harmonogramu projektu „Rozwój i zwiększenie dostępności Rejestrów Sądowych – eKRS i EKW”, który jest częścią Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pozwoli to również na spokojne przeprowadzenie wszystkich niezbędnych zmian w przepisach wykonawczych.