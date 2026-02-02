„Reforma26. Kompas Jutra” – spotkanie MEN w Kaliszu
W poniedziałek wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer i dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie Maciej Jakubowski odwiedzili Szkołę Podstawową nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu, żeby przedstawić założenia „Reformy26. Kompas Jutra”. W spotkaniu, w ramach trasy informacyjnej „Kierunek: Kompas Jutra”, wzięło udział 250 nauczycieli, rodziców i samorządowców z regionu kaliskiego.
Zmiany programowe – jak przypomniała na konferencji prasowej Lubnauer – wejdą w życie 1 września 2026 roku.
Zdaniem wiceszefowej MEN wprowadzane zmiany mają oznaczać dla dzieci, rodziców i nauczycieli, że edukacja będzie bardziej praktyczna i przyjazna. - Szkoła ma być w dalszym ciągu oparta na wiedzy, ma być wymagająca, ale ma być bardziej praktyczna i przyjazna, interesująca z punktu widzenia działań praktycznych – powiedziała.
Ułatwienia dla nauczycieli i nowe moduły tematyczne
Jednym z głównych celów wprowadzanych zmian – jak wskazała - jest ułatwienie i usprawnienie codziennej pracy nauczycieli. W ramach reformy edukacji pedagodzy dostaną do dyspozycji spójne podstawy programowe, przewodniki metodyczne oraz narzędzia do monitorowania postępów uczniów.
Wiceszefowa MEN zapowiedziała, że dzięki reformie dzieci i młodzież będą uczyli się w sposób ciekawy i skuteczny. Natomiast rodzice otrzymają konkretne informacje na temat tego czego, w jakim celu i w jaki sposób uczy szkoła. Dla przykładu wskazała, że zostaną wprowadzone moduły tematyczne, jak np. edukacja medialna, która będzie realizowana na języku polskim, edukacji obywatelskiej oraz informatyce.
Egzaminy według nowych zasad i harmonogram wdrażania reformy
Wiceminister wyjaśniła, że pierwsze egzaminy według nowych podstaw programowych będą organizowane na przełomie 2031/2032 roku. - Jest czas na przystosowanie się i na to, żeby spokojnie wdrożyć się w zmiany – powiedziała.
Maciej Jakubowski (IBE) ocenił, że reforma opiera się na pogłębionej, dokładnej diagnozie tego, czego potrzebuje polska szkoła. Dodał, że to pierwsza zmiana, przygotowywana w oparciu o konsultacje z nauczycielami, w których wzięło udział blisko 30 tys. nauczycieli.
- Stworzyliśmy podstawy, które są realistyczne, które nie będą „gonić” z materiałem. Zostawią miejsce dla nauczycieli do tego, żeby pogłębiać wiedzę, żeby budować kreatywność i uczyć rozwiązywania problemów - powiedział.
Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego jest planowana do wdrożenia, począwszy od roku szkolnego 2026/2027 w przedszkolach oraz w klasach I i IV szkoły podstawowej, a od roku szkolnego 2027/2028 w klasach I szkół ponadpodstawowych.
Reforma zakłada też m.in. zmiany w zakresie nadzoru pedagogicznego, w tym rezygnację z obowiązku opiniowania przez kuratora oświaty arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek, podwyższenie wysokości opłaty wnoszonej z wnioskiem o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego, zwiększenie kwoty dotacji podręcznikowej.
MEN przekazało, że trasa „Kierunek: Kompas Jutra” dotrze do wszystkich województw. Informacje na temat reformy są na stronie reforma26.gov.pl (PAP)
Ewa Bąkowska (PAP)
