Dla jednych to naprawdę duża ulga finansowa, dla innych – bolesne zderzenie z systemem. W 2026 roku reguły nie są nowe, ale nadal zaskakują pacjentów. Sprawdzamy, kto może liczyć na leczenie kanałowe zębów na NFZ.

Kto w 2026 roku może skorzystać z leczenia kanałowego na NFZ

Prawo do bezpłatnego leczenia kanałowego w ramach NFZ przysługuje wyłącznie osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym. Samo ubezpieczenie jednak nie wystarcza – kluczowe znaczenie ma wiek pacjenta oraz rodzaj zęba, który wymaga leczenia. W praktyce dorośli pacjenci mają znacznie węższy zakres świadczeń niż dzieci i młodzież. To właśnie ten podział jest najczęstszym źródłem rozczarowań.

Leczenie kanałowe na NFZ - dorośli pacjenci. Jakie zęby wyleczysz za darmo?

W 2026 roku osoby pełnoletnie mogą liczyć na refundowane leczenie kanałowe wyłącznie zębów przednich – od kła do kła, czyli tzw. zakres 3–3. Obejmuje to:

siekacze i kły w szczęce,

siekacze i kły w żuchwie.

To rozwiązanie obowiązuje od lat i nie zostało rozszerzone mimo postępu w stomatologii. Jeśli leczenia wymagają przedtrzonowce lub trzonowce (czwórki, piątki, szóstki), NFZ nie finansuje endodoncji u dorosłych – nawet wtedy, gdy ząb można uratować. Efekt? Wielu pacjentów staje przed wyborem: płatne leczenie kanałowe albo usunięcie zęba w ramach NFZ.

Leczenie kanałowe na NFZ - dzieci i młodzież do 18. roku życia

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja pacjentów niepełnoletnich. Dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat mają prawo do bezpłatnego leczenia kanałowego wszystkich zębów – zarówno przednich, jak i bocznych.

To rozwiązanie ma chronić rozwijający się układ stomatognatyczny i zapobiegać poważniejszym problemom zdrowotnym w przyszłości. W praktyce oznacza to, że rodzice nie muszą podejmować dramatycznych decyzji finansowych, gdy leczenia wymaga np. szóstka u nastolatka.

Leczenie kanałowe w ciąży i połogu: wąska, ale istotna grupa uprzywilejowana

NFZ przewiduje również szczególne uprawnienia dla kobiet:

w ciąży,

oraz w okresie połogu (do 42 dni po porodzie).

W tych przypadkach katalog świadczeń stomatologicznych jest szerszy niż u innych dorosłych pacjentów i obejmuje leczenie kanałowe także zębów bocznych, jeśli istnieją wskazania medyczne. To jeden z nielicznych momentów w dorosłym życiu, gdy NFZ „wychodzi poza” zakres 3–3.

Dlaczego NFZ refunduje tylko część leczenia kanałowego

Choć dla pacjentów brzmi to niezrozumiale, decyzja o ograniczeniu refundacji ma charakter systemowy. Leczenie kanałowe jest czasochłonne, wymaga drogiego sprzętu i często oznacza kilka wizyt.

NFZ finansuje świadczenia według określonych stawek, które – zdaniem wielu stomatologów – nie pokrywają realnych kosztów nowoczesnej endodoncji. To jeden z powodów, dla których gabinety z kontraktem NFZ rzadko oferują leczenie kanałowe zębów bocznych dorosłym, nawet odpłatnie „z dopłatą”.

Leczenie kanałowe na NFZ a prywatnie – różnica, którą czuć w portfelu

W praktyce koszt prywatnego leczenia kanałowego jednego zęba bocznego w 2026 roku może wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, zwłaszcza jeśli zabieg wykonywany jest pod mikroskopem. To sprawia, że ograniczony zakres refundacji NFZ ma realne konsekwencje finansowe dla pacjentów.

Podstawa prawna

Zasady leczenia kanałowego finansowanego ze środków publicznych wynikają z obowiązujących przepisów: