Zasypane drogi i alerty RCB. Pierwsze szkoły zamykają budynki

Jedną z placówek, które w tym roku zawiesiły zajęcia z powodu zimy, był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie na Pomorzu. Lekcje odwołano 5 stycznia 2026 roku po tym, jak intensywne opady śniegu całkowicie sparaliżowały dojazd do szkoły. Dodatkowym sygnałem ostrzegawczym były komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczące trudnych warunków pogodowych.

Podobne decyzje zapadły w gminie Kozłowo w województwie warmińsko-mazurskim. Uczniowie szkół w Rogożu, Szkotowie i Zaborowie od 7 do 9 stycznia uczą się wyłącznie zdalnie. Lokalne władze i dyrektorzy argumentują, że stan dróg uniemożliwia bezpieczne dotarcie dzieci do placówek.

Nie tylko zima. Szkoła pod Krakowem uczy zdalnie po pożarze

Na nauczanie zdalne przechodzą nie tylko szkoły dotknięte zimową aurą. W Niepołomicach, pod Krakowem, dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 zdecydowała się na taki krok po pożarze kotłowni. Choć ogień został szybko opanowany, trwające prace techniczne uniemożliwiły normalne funkcjonowanie budynku.

Z oficjalnego komunikatu wynika, że zdalne lekcje mają obowiązywać przez jeden dzień – w środę, 7 stycznia 2026 roku. Służby ratunkowe opublikowały szczegółowe informacje z akcji gaśniczej, a szkoła zapewniła, że bezpieczeństwo uczniów pozostaje absolutnym priorytetem.

Kiedy dyrektor szkoły może odwołać zajęcia i wprowadzić nauczanie zdalne?

Zdalne nauczanie może zostać wprowadzone wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach. Wymienić wśród nich należy:

zagrożenie epidemiczne lub stan epidemii,

klęski żywiołowe,

decyzje organów prowadzących lub nadzorujących o czasowym ograniczeniu funkcjonowania placówki,

sytuacje lokalne, w których zapewnienie bezpieczeństwa uczniów wymaga prowadzenia zajęć na odległość.

Kiedy dyrektor ma prawo odwołać lekcje?

Choć wielu rodziców kojarzy zamknięcie szkół głównie z mrozami, przepisy są w tej kwestii precyzyjne. Dyrektor może zawiesić zajęcia m.in. w sytuacji zagrożenia epidemicznego, klęsk żywiołowych, decyzji organu prowadzącego lub w przypadku lokalnych zdarzeń zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów.

Prawo dopuszcza również odwołanie lekcji, gdy temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21 przez dwa kolejne dni spada do minus 15 stopni Celsjusza lub niżej. Same intensywne opady śniegu nie są formalną przesłanką, jednak w praktyce mogą zostać uznane za zagrożenie, jeśli powodują chaos komunikacyjny i brak bezpiecznego dojazdu do szkoły.

Nauczanie zdalne to nie improwizacja. Odpowiedzialność dyrektora

Wprowadzenie nauki na odległość oznacza dla dyrektora znacznie więcej niż tylko wydanie komunikatu. To on odpowiada za przygotowanie zasad funkcjonowania szkoły w nowym trybie, organizację planu lekcji oraz zapewnienie nauczycielom odpowiednich narzędzi – od sprzętu po dostęp do platform edukacyjnych.

Równie ważne jest monitorowanie sytuacji uczniów. Dyrektor powinien wiedzieć, czy dzieci mają dostęp do internetu i urządzeń, a w razie potrzeby umożliwić wypożyczanie sprzętu. Szkoła musi też prowadzić dokumentację przebiegu nauczania i zapewnić wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Nauczyciele pracują jak stacjonarnie – tylko przez ekran

Zmiana formy zajęć nie zwalnia nauczycieli z obowiązku realizacji podstawy programowej. Lekcje mogą odbywać się zarówno na żywo, jak i w formie materiałów udostępnianych uczniom, ale muszą być dostępne dla wszystkich.

Kluczowa jest także komunikacja. Jasne polecenia, określone zasady oceniania i regularne informowanie rodziców o postępach uczniów to fundament nauki zdalnej. Nauczyciele mają również obowiązek prowadzenia dziennika elektronicznego, odnotowywania frekwencji i rozliczania zrealizowanych godzin.

Jak szkoły organizują naukę online w praktyce?

W większości placówek podstawą jest jedna główna platforma – najczęściej MS Teams lub Google Classroom – uzupełniona o dziennik elektroniczny i dodatkowe narzędzia do wideokonferencji. Lekcje bywają skrócone, a harmonogramy dostosowane tak, by nie przeciążać uczniów długim czasem przed ekranem. Ocenianie nadal musi być rzetelne i jawne. Szkoły korzystają z testów online, prac projektowych i zadań domowych, a sprawdzanie samodzielności uczniów odbywa się na kilku etapach.

Zdalnie uczą się także uczniowie ze specjalnymi potrzebami

Nauczanie na odległość nie dotyczy wyłącznie standardowych lekcji. Szkoły mają obowiązek organizować również zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze oraz konsultacje dla uczniów klas maturalnych i egzaminacyjnych. W praktyce oznacza to dodatkowe spotkania online lub indywidualny kontakt z nauczycielem.

Regulamin to podstawa

Każda szkoła powinna posiadać własny regulamin kształcenia zdalnego. To w nim określa się zasady obecności na lekcjach, oceniania, komunikacji, ochrony danych osobowych oraz wsparcia dla uczniów wymagających szczególnej pomocy.

Zima dopiero się zaczyna, a doświadczenia z ostatnich dni pokazują, że decyzje o przejściu na nauczanie zdalne mogą zapadać nagle. Dla szkół to test organizacyjny, a dla rodziców i uczniów – sprawdzian gotowości na szybkie zmiany.