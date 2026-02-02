Czym jest IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to forma długoterminowego oszczędzania przeznaczona dla osób, które chcą budować prywatny kapitał – zarówno z myślą o przyszłej emeryturze, jak i innych celach finansowych. Zgromadzone środki należą wyłącznie do właściciela konta i w razie jego śmierci podlegają dziedziczeniu.

IKZE łączy w sobie atrakcyjne preferencje podatkowe z możliwością pomnażania oszczędności poprzez inwestowanie, co czyni je jednym z popularniejszych sposobów dodatkowego zabezpieczenia finansowego na przyszłość.

Jak uzyskać najwyższą korzyść podatkową za 2025 r.?

Wysokość możliwego zwrotu z tytułu IKZE zależy bezpośrednio od rocznego limitu wpłat, który co roku jest aktualizowany. Im większą kwotę uda się odłożyć w granicach obowiązujących progów, tym wyższa może być ulga w rozliczeniu podatkowym.

Limity wpłat na IKZE w 2025 r.:

15 611,40 zł – dla osób prowadzących działalność gospodarczą,

10 407,60 zł – dla osób nieprowadzących działalności, np. pracowników etatowych.

Przykład Pan Michał w 2025 r. odkładał na swoje IKZE 450 zł miesięcznie. Łączna roczna suma wpłat wyniosła 5 400 zł. Dochód podlegający opodatkowaniu Pana Michała w tym roku wyniósł 8 000 zł. Całą kwotę wpłat na IKZE (5 400 zł) może odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu PIT za 2025 r., ponieważ nie przekroczyła ona rocznego limitu dopuszczalnych wpłat na IKZE w 2025 r., który wynosi 10 407,60 zł. Nadwyżka nie istnieje, więc nie ma ograniczeń ani nieodliczonych środków do przeniesienia na kolejne lata.

Ulga podatkowa IKZE za 2025 r.

Najwyższe oszczędności na podatku osiągają przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej, czyli według stawki 32%. Przy wpłacie rocznego maksimum na IKZE mogą oni zmniejszyć podatek do zapłaty nawet o 4 995,65 zł w zeznaniu za 2025 r.

Możliwy zwrot podatku dzięki IKZE (przy wpłacie pełnego limitu 10 407,60 zł na konto IKZE)

Roczny dochód Stawka podatku (PIT) Zwrot podatku Powyżej 120 000 zł 32% 3 330,43 zł Poniżej 120 000 zł 12% 1 248,91 zł

Z kolei maksymalna ulga podatkowa za 2025 r. za wpłaty na konto IKZE wynosi 4 995,65 zł.

Grupa podatników Maksymalna wpłata 2025 (szacunek) Oszczędność podatku (12% PIT) Oszczędność podatku (32% PIT) Oszczędność podatku (19% pod. liniowy) Przedsiębiorcy (działalność gosp.) 15 611,40 zł 1 873,37 zł 4 995,65 zł 2 966,17 zł Pozostałe osoby 10 407,60 zł 1 248,91 zł 3 330,43 zł 1 977,44 zł

Kto ma prawo do ulgi IKZE?

Z preferencji podatkowej związanej z IKZE mogą korzystać podatnicy osiągający dochody z różnych źródeł – zarówno z umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), jak i z działalności gospodarczej. Znaczenia nie ma również sposób rozliczania podatku, ponieważ odliczenie przysługuje osobom rozliczającym się:

według skali podatkowej 12% i 32% (PIT-37 i PIT-36)

podatkiem liniowym 19% (PIT-36L)

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Co ważne, w zeznaniu rocznym można odjąć wyłącznie kwoty faktycznie wpłacone na IKZE w danym roku podatkowym. Przykładowo – w PIT składanym w 2026 r. uwzględnia się tylko wpłaty dokonane w 2025 r.

Jak odliczyć ulgę na IKZE w swoim PIT?

Chcesz zmniejszyć swój podatek dzięki IKZE? Wpłaty na konto emerytalne ujmuje się w załączniku PIT/O, który dołączasz do rocznego zeznania. Dotyczy to formularzy:

PIT-28 – dla ryczałtowców,

PIT-37 – dla osób rozliczających się z umowy o pracę lub cywilnoprawnych,

PIT-36 / PIT-36S – dla przedsiębiorców i osób z działalnością gospodarczą,

PIT-36L / PIT-36LS – dla płacących podatek liniowy.

Dowody wpłat

Odliczyć można wyłącznie te składki na IKZE, które zostały faktycznie opłacone w danym roku podatkowym. Sama należność, która nie została uregulowana, nie daje prawa do skorzystania z ulgi.

Podstawą rozliczenia są potwierdzenia wpłat na IKZE z 2025 r., z których jasno wynika, kto dokonał płatności, na czyją rzecz, w jakiej wysokości oraz z jakiego tytułu. Dokument powinien zawierać również datę przelewu, ponieważ to ona przesądza o możliwości odliczenia składki w konkretnym roku podatkowym.

Czy przy wspólnym PIT można skorzystać z ulg na dwa konta IKZE?

Tak – jeżeli oboje małżonkowie mają własne rachunki IKZE, każdy z nich może odliczyć od podstawy opodatkowania wpłacone przez siebie środki, nawet gdy składają jedno, wspólne zeznanie podatkowe. Nie jest jednak dopuszczalne „przenoszenie” niewykorzystanej ulgi pomiędzy małżonkami. Odliczeniu podlegają wyłącznie wpłaty dokonane na indywidualne konto danej osoby i tylko w jej limicie.

Limit wpłat na IKZE w 2026 roku

W 2026 r. osoby nieprowadzące działalności gospodarczej mogą zasilić swoje IKZE kwotą do 11 304 zł.

Z kolei przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność mają wyższy roczny limit – w ich przypadku maksymalna suma wpłat wynosi 16 956 zł.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2025 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2026