Decyzje dotyczące przyszłości edukacji zdrowotnej mają zapaść przed końcem marca. Ale - jak wynika z nieoficjalnych ustaleń DGP - minister edukacji Barbara Nowacka jest zdeterminowana, by nadać przedmiotowi charakter obowiązkowy. Jak słyszymy, jest gotowa na pewne ustępstwa, bo na tym przedmiocie "szczególnie jej zależy".

Edukacja zdrowotna zadebiutowała we wrześniu, zastępując wychowanie do życia w rodzinie. Przedmiot prowadzony jest w podstawówkach (klasy IV-VIII) i szkołach średnich (klasy I–III). Program obejmuje 11 modułów tematycznych, m.in. zdrowie fizyczne i psychiczne, wartości i postawy, bezpieczeństwo w sieci, profilaktykę uzależnień oraz edukację seksualną. Zajęcia mają charakter fakultatywny, co przekłada się na niską frekwencję. W roku szkolnym 2025/2026 bierze w nich udział 920,9 tys. uczniów, czyli mniej niż co trzeci z roczników, których dotyczy przedmiot.

Co w praktyce oznacza "gotowość do kompromisu" szefowej MEN? Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że edukacja zdrowotna stanie się przedmiotem obowiązkowym, ale z programu zostaną wyłączone zagadnienia dotyczące wychowania seksualnego. Te realizowane byłyby dobrowolnie. To właśnie one budziły zdecydowany sprzeciw Kościoła oraz środowisk konserwatywnych i prawicowych.

- Najlepiej, gdyby wszystkie bloki tematyczne, w tym edukacja seksualna, były przewidziane dla wszystkich uczniów, ale taki kompromis mógłby złagodzić niechęć wobec przedmiotu i przywrócić rodzicom wiarę w jego sens - komentuje Robert Górniak, wicedyrektor szkoły i założyciel serwisu "Dealerzy wiedzy".

Zmianie może ulec również podstawa programowa. Po konsultacjach Ministerstwa Edukacji Narodowej z Naczelną Radą Lekarską program zajęć może zostać rozszerzony m.in. o treści dotyczące higieny jamy ustnej. Rozważany jest pomysł włączenia studentów medycyny do wsparcia nauczycieli w prowadzeniu zajęć. MEN z aprobatą przyjęło propozycję - czytamy w komunikacie NRL.

Kilka tygodni temu media informowały o tym, że własną koncepcję przedmiotu chce opracować Pałac Prezydencki. Z ustaleń DGP wynika jednak, że takie prace nie są prowadzone. - Kształt tego przedmiotu jest w kompetencji resortu edukacji - podkreśla Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.

Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, podkreśla, że związkowcy od początku opowiadają się za obowiązkową edukacją zdrowotną. - To ważny i potrzebny przedmiot. Nie wszyscy rodzice rozmawiają z dziećmi m.in. o zagrożeniach w sieci, w tym cyberprzemocy, hejcie - mówi. Według niej wobec wyraźnego oporu części społeczeństwa fakultatywne nauczanie tych zagadnień, które budzą największe emocje, mogłoby być dobrym rozwiązaniem.

Górniak zwraca uwagę na kwestie organizacyjne. - Jeśli część uczniów nie będzie uczestniczyć w niektórych lekcjach, dyrektor nadal będzie musiał zapewnić im opiekę - zastrzega.

Politycy za i przeciw

Jak rozważane przez MEN rozwiązania komentują członkowie koalicji rządowej? Urszula Nowogórska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego,podchodzi do sprawy z dystansem. - Edukacja zdrowotna jest ważna, pod warunkiem że nie wkracza w kwestie światopoglądowe i wychowawcze, o których decydują rodzice - mówi DGP.

Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, jest zwolenniczką obowiązkowej edukacji zdrowotnej w obecnym kształcie. - Jeśli mówimy o zdrowiu człowieka, powinniśmy podchodzić do tego kompleksowo, a seksualność jest jego nieodłącznym elementem - mówi. Przyznaje, że w sytuacji ograniczonego zainteresowania przedmiotem sensowne byłoby, by uczniowie brali udział obowiązkowo przynajmniej w części zajęć.

Inaczej na sprawę patrzy opozycja. Mirosława Stachowiak-Różecka z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że przedmiot od początku był niedopracowany, a nauczyciele nie zostali wyposażeni w niezbędne narzędzia do jego realizacji. - W moim odczuciu to siłowe forsowanie agendy ideologicznej, którą reprezentuje minister Barbara Nowacka - mówi DGP.

Grzegorz Płaczek, szef klubu Konfederacji, podkreśla, że ustępstwa resortu edukacji byłyby jednocześnie przyznaniem, iż w dotychczasowym programie znajdowały się treści kontrowersyjne. Polityk reprezentował Konfederację podczas czwartkowego spotkania przedstawicieli klubów parlamentarnych z prezydentem Karolem Nawrockim. Jak przyznaje, pojawił się tam również temat edukacji zdrowotnej.

Dodaje, że jeśli edukacja zdrowotna w obecnym kształcie zostanie wprowadzona jako przedmiot obowiązkowy w drodze rozporządzenia, prezydent może skierować rozporządzenie do Trybunału Konstytucyjnego. - Prezydent Nawrocki podczas rozmowy zadeklarował, że w razie potrzeby rozważy taką możliwość - kwituje.