Sejm przyjął nowe przepisy, które ułatwią dostęp do bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów. Dzięki zmianom pacjenci zyskają większą elastyczność w wyborze lekarza i będą mogli szybciej uzyskać niezbędne leki. Na jakich zasadach będzie to działać Przeczytaj nasz artykuł, by dowiedzieć się więcej o szczegółach wprowadzonych zmian.