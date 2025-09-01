- Nowelizacja Karty nauczyciela. Podwyżki i kwota bazowa- co zmieni dla nauczycieli?
Kwota bazowa: w 2025 roku wynosi 5 434,82 zł (zamiast 5 176,02 zł w 2024 r.) – co przekłada się na wyższe komponenty płacowe zależne od tej podstawy. Minimalne wynagrodzenia nauczycieli wynoszą więc:
- Nauczyciel początkujący - 5 153 zł brutto (+245 zł)
- Nauczyciel mianowany - 5 310 zł brutto (+253 zł)
- Nauczyciel dyplomowany - 6 211 zł brutto (+296 zł)
Znowelizowane zapisy Karty Nauczyciela zakładają wprowadzenie wyższej odprawy dla nauczycieli przechodzących na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub korzystających z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego po 20 latach pracy. Wysokość odpraw będzie wynosiła:
- równowartość dwumiesięcznego wynagrodzenia po przepracowaniu co najmniej 10 lat,
- trzymiesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy,
- sześciomiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach.
W przypadku nauczycieli mianowanych będzie więc ona wynosiła odpowiednio:
- 10 620 zł brutto
- 15 930 zł brutto
- 31 860 zł brutto
Nauczyciele dyplomowani będą mogli liczyć na:
- 12 422 zł brutto;
- 18 633 zł brutto;
- 37 266 zł brutto.
Prawo do odprawy będzie przysługiwało także nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, nawet poniżej połowy etatu.
Najstarsi stażem nauczyciele zyskają również na podwyższeniu nagrody jubileuszowej po 40 latach pracy i wprowadzeniu kolejnego progu uprawniającego do tego dodatku. Po 40 latach pracy nagroda jubileuszowa wzrośnie z 250 proc. do 300 proc. miesięcznej pensji. Z kolei po 45 latach pracy nauczyciel otrzyma dodatkowo wypłatę w postaci 400 proc. pensji.
Wysokość nagród jubileuszowych przedstawia się następująco:
|staż pracy
|wysokość nagrody
|nauczyciel mianowany
|nauczyciel dyplomowany
|20 lat
|75 proc. pensji
|3 982,50 zł
|4 658,25 zł
|25 lat
|100 proc. pensji
|5 310 zł
|6 211 zł
|30 lat
|150 proc. pensji
|7 965 zł
|9 316,50 zł
|35 lat
|200 proc. pensji
|10 620 zł
|12 422 zł
|40 lat
|300 proc. pensji
|15 930 zł
|18 633 zł
|45 lat
|400 proc. pensji
|21 240 zł
|24 844 zł
Nowelizacja Karty nauczyciela w zakresie naliczania wynagrodzenia za zastępstwa i godziny ponadwymiarowe utrzymuje dotychczasową zasadę, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje tylko za faktycznie przeprowadzone zajęcia, ale wprowadza wyjątki – wynagrodzenie należne będzie także wtedy, gdy nauczyciel:
- zamiast swoich planowych zajęć prowadził inne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zlecone przez dyrektora, które odpowiadają potrzebom i zainteresowaniom uczniów;
- nie przeprowadził indywidualnych zajęć (np. nauczania indywidualnego lub przygotowania przedszkolnego) z powodów niezależnych od niego, ale był gotów je poprowadzić.
Wynagrodzenia za nadgodziny i zastępstwa będą wypłacane z dołu – do 5. dnia kolejnego miesiąca, a nie w trybie bieżącym, a zmiana ma wejść w życie już od 1 września 2025 r.
