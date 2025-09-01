Nowelizacja Karty nauczyciela. Podwyżki i kwota bazowa- co zmieni dla nauczycieli?

Kwota bazowa: w 2025 roku wynosi 5 434,82 zł (zamiast 5 176,02 zł w 2024 r.) – co przekłada się na wyższe komponenty płacowe zależne od tej podstawy. Minimalne wynagrodzenia nauczycieli wynoszą więc:

Nauczyciel początkujący - 5 153 zł brutto (+245 zł)

- 5 153 zł brutto (+245 zł) Nauczyciel mianowany - 5 310 zł brutto (+253 zł)

- 5 310 zł brutto (+253 zł) Nauczyciel dyplomowany - 6 211 zł brutto (+296 zł)

Jak wzrosną odprawy po wejściu w życie znowelizowanej Karty nauczyciela?

Znowelizowane zapisy Karty Nauczyciela zakładają wprowadzenie wyższej odprawy dla nauczycieli przechodzących na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub korzystających z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego po 20 latach pracy. Wysokość odpraw będzie wynosiła:

równowartość dwumiesięcznego wynagrodzenia po przepracowaniu co najmniej 10 lat,

trzymiesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy,

sześciomiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach.

W przypadku nauczycieli mianowanych będzie więc ona wynosiła odpowiednio:

10 620 zł brutto

15 930 zł brutto

31 860 zł brutto

Nauczyciele dyplomowani będą mogli liczyć na:

12 422 zł brutto;

18 633 zł brutto;

37 266 zł brutto.

Prawo do odprawy będzie przysługiwało także nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, nawet poniżej połowy etatu.

Nagroda jubileuszowa - ile zyskają najstarsi stażem nauczyciele?

Najstarsi stażem nauczyciele zyskają również na podwyższeniu nagrody jubileuszowej po 40 latach pracy i wprowadzeniu kolejnego progu uprawniającego do tego dodatku. Po 40 latach pracy nagroda jubileuszowa wzrośnie z 250 proc. do 300 proc. miesięcznej pensji. Z kolei po 45 latach pracy nauczyciel otrzyma dodatkowo wypłatę w postaci 400 proc. pensji.

Wysokość nagród jubileuszowych przedstawia się następująco:

staż pracy wysokość nagrody nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany 20 lat 75 proc. pensji 3 982,50 zł 4 658,25 zł 25 lat 100 proc. pensji 5 310 zł 6 211 zł 30 lat 150 proc. pensji 7 965 zł 9 316,50 zł 35 lat 200 proc. pensji 10 620 zł 12 422 zł 40 lat 300 proc. pensji 15 930 zł 18 633 zł 45 lat 400 proc. pensji 21 240 zł 24 844 zł

Inne zmiany w Karcie nauczyciela. Godziny ponadwymiarowe i zastępstwa w szkołach

Nowelizacja Karty nauczyciela w zakresie naliczania wynagrodzenia za zastępstwa i godziny ponadwymiarowe utrzymuje dotychczasową zasadę, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje tylko za faktycznie przeprowadzone zajęcia, ale wprowadza wyjątki – wynagrodzenie należne będzie także wtedy, gdy nauczyciel:

zamiast swoich planowych zajęć prowadził inne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zlecone przez dyrektora, które odpowiadają potrzebom i zainteresowaniom uczniów;

nie przeprowadził indywidualnych zajęć (np. nauczania indywidualnego lub przygotowania przedszkolnego) z powodów niezależnych od niego, ale był gotów je poprowadzić.

Wynagrodzenia za nadgodziny i zastępstwa będą wypłacane z dołu – do 5. dnia kolejnego miesiąca, a nie w trybie bieżącym, a zmiana ma wejść w życie już od 1 września 2025 r.