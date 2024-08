Tajemnica lekarska to jeden z podstawowych obowiązków prawnych i etycznych, których medycy muszą przestrzegać. Istnieją jednak sytuacje, kiedy lekarz może, a nawet musi tajemnicę "złamać". Kiedy tajemnica zawodowa nie obowiązuje lekarza? Gdzie możemy zgłosić złamanie tajemnicy lekarskiej? Szczegóły znajdziecie w naszym artykule.

Tajemnica lekarska. Co to jest? Kogo obowiązuje?

Tajemnica zawodowa lekarzy to fundamentalny obowiązek etyczny i prawny, który nakłada na lekarzy konieczność zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących pacjenta, które uzyskali w związku z wykonywaniem swojego zawodu. Tajemnica ta jest uregulowana w polskim prawie, w następujących aktach:

Ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

Kodeksie postępowania karnego (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.);

Kodeksie Etyki Lekarskiej.

Warto pamiętać, że tajemnica zawodowa obejmuje nie tylko lekarzy, ale także na inne osoby wykonujące zawód medyczny i udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych (np. pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów itp.).

Tajemnica zawodowa lekarzy. Czego lekarz nie może zdradzić?

Tajemnica zawodowa lekarzy obejmuje wszelkie informacje związane z pacjentem. Nie chodzi więc tylko o dane związane z samą procedurą leczenia. Tajemnicą objęte są:

informacje o stanie zdrowia,

diagnozy,

wyniki badań,

przebieg leczenia,

dane osobowe,

dane dotyczące sytuacji osobistej majątkowej lub zawodowej pacjenta.

Lekarz ma obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy zarówno wobec osób trzecich, jak i wobec innych pacjentów.

Kiedy obowiązuje tajemnica lekarska?

Tajemnica lekarska obowiązuje przez cały okres życia pacjenta, jak również po jego śmierci. Zobowiązanie to nie wygasa, gdy pacjent przestaje być pod opieką danego lekarza. Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji nawet wtedy, gdy pacjent zmienia lekarza lub zakończył leczenie.

Kiedy tajemnica lekarska nie obowiązuje? [PRZYKŁADY]

Mimo że tajemnica lekarska jest fundamentalną zasadą dającą pacjentowi poczucie bezpieczeństwa w trakcie leczenia, to istnieją sytuacje, w których lekarz może, a nawet musi, ją uchylić. Zgodnie z polskim prawem, tajemnica lekarska nie obowiązuje w następujących przypadkach:

Zgoda pacjenta

Pacjent może zwolnić lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy poprzez wyrażenie pisemnej zgody na ujawnienie informacji dotyczących jego stanu zdrowia. Może to dotyczyć na przykład udzielenia informacji rodzinie pacjenta, która jest zainteresowana przebiegiem leczenia.

Przykład: Pacjent wyraża zgodę, aby lekarz omówił wyniki badań z jego małżonkiem lub aby udzielił informacji prasie na temat przebiegu jego leczenia.

Zagrożenie życia lub zdrowia

Tajemnica lekarska może zostać uchylona, jeśli ujawnienie informacji jest niezbędne do ochrony życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób. Przykładami takich sytuacji mogą być przypadki, gdy pacjent zagraża sobie lub innym, np. poprzez zamiar popełnienia samobójstwa lub jeśli choroba pacjenta stwarza zagrożenie epidemiczne.

Przykład: Lekarz informuje służby ratunkowe o stanie zdrowia pacjenta, który odmówił hospitalizacji, ale jego życie jest zagrożone. Innym przykładem może być informowanie o chorobie zakaźnej, która mogłaby się rozprzestrzenić, stwarzając zagrożenie dla innych.

Obowiązek prawny

Lekarz jest zobowiązany do ujawnienia informacji na żądanie uprawnionych organów państwowych, takich jak sądy, prokuratura czy policja, gdy wymagają tego przepisy prawa. W takiej sytuacji lekarz nie może odmówić udzielenia informacji.

Przykład: Lekarz jest zobowiązany do przekazania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta na wniosek sądu w sprawie karnej, np. w celu ustalenia, czy pacjent jest zdolny do uczestnictwa w procesie sądowym.

Interes społeczny

W pewnych wyjątkowych sytuacjach, kiedy interes publiczny przeważa nad interesem jednostki, lekarz może odstąpić od zachowania tajemnicy lekarskiej. Chodzi tu o sytuacje, w których ujawnienie informacji jest konieczne dla dobra publicznego, na przykład w przypadku podejrzenia popełnienia poważnego przestępstwa.

Przykład: Lekarz zgłasza odpowiednim organom podejrzenie przemocy domowej wobec pacjenta, co jest niezbędne do zapewnienia mu ochrony.

Co grozi za złamanie tajemnicy lekarskiej? Kary są surowe

Zgodnie z art. 266 Kodeksu karnego, za złamanie tajemnicy lekarskiej lekarzowi grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Przepisy te dotyczą nie tylko lekarzy, ale także innych osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej, w tym adwokatów, radców prawnych czy pracowników administracji.

Kara grzywny może być nałożona w wymiarze od 10 do 540 stawek dziennych, gdzie wysokość jednej stawki jest ustalana przez sąd i może wynosić od 10 zł do 2 000 zł. Oznacza to, że maksymalna grzywna może wynieść nawet 1 080 000 zł.

Oprócz kary grzywny, sąd może orzec karę ograniczenia wolności na okres od jednego miesiąca do dwóch lat, co może polegać na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, lub innym ograniczeniu, jak np. zakaz opuszczania miejsca zamieszkania bez zgody sądu. Najcięższą sankcją jest kara pozbawienia wolności, która również może trwać do dwóch lat.

Lekarz złamał tajemnicę. Gdzie to zgłosić?

Jeśli lekarz złamał tajemnicę zawodową, istnieje kilka miejsc, gdzie można zgłosić takie naruszenie:

1. Okręgowa Izba Lekarska (OIL)

Naruszenie tajemnicy lekarskiej można zgłosić do Okręgowej Izby Lekarskiej, do której należy dany lekarz. Izby te prowadzą postępowania dyscyplinarne przeciwko lekarzom, którzy naruszyli przepisy etyki zawodowej. Można złożyć skargę pisemną, opisując dokładnie sytuację.

2. Rzecznik Praw Pacjenta

Można również zgłosić naruszenie do Rzecznika Praw Pacjenta, który zajmuje się ochroną praw pacjentów, w tym ochroną prywatności i danych osobowych. Rzecznik może podjąć interwencję i sprawdzić, czy doszło do naruszenia praw pacjenta.

3. Prokuratura

Jeśli naruszenie tajemnicy lekarskiej miało poważne skutki, można zgłosić sprawę do prokuratury. Złamanie tajemnicy lekarskiej jest przestępstwem i może być ścigane z urzędu lub na wniosek poszkodowanego.

4. Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO)

W przypadku gdy naruszenie dotyczyło danych osobowych pacjenta, można również zgłosić sprawę do UODO. Urząd ten zajmuje się ochroną danych osobowych i może nałożyć sankcje na osoby odpowiedzialne za ich nieuprawnione ujawnienie.

5. Sąd Cywilny

Pacjent, którego prywatność została naruszona, może także wystąpić z powództwem cywilnym o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za szkody moralne i materialne wynikające z naruszenia tajemnicy lekarskiej.

Każde z tych miejsc oferuje różne drogi dochodzenia swoich praw, w zależności od charakteru naruszenia i jego skutków. Warto skonsultować się z prawnikiem, aby wybrać najlepszą opcję działania w konkretnej sytuacji.