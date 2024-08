Nie wszyscy emeryci wiedzą, ale ich emerytury mogą być wyższe. Seniorzy mają kilka sposobów na podwyższenie świadczenia z ZUS. Kluczowe jest złożenie odpowiedniego wniosku o przeliczenie emerytury oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów. Istnieją też inne sposoby na podwyższenie emerytury, które mogą przynieść dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie. Sprawdź, które z nich możesz wykorzystać.

Miliony polskich seniorów nie mają lekko w dobie rosnącej inflacji. Liczą każdy grosz i czekają na dodatkowe świadczenia, jak np. trzynasta i czternasta emerytura. Te jednak wypłacane są jednorazowo i ich wysokość jest za każdym razem niepewna. Tymczasem istnieją sposoby na to, aby podwyższyć emeryturę na stałe. Dzięki nim emeryci mogą zyskać dodatkowe kilkadziesiąt, kilkaset, a nawet ponad tysiąc złotych miesięcznie. Jak możemy zwiększyć świadczenia emerytalne z ZUS? Oto kilka metod.

Jak podwyższyć emeryturę z ZUS na stałe w 2024 r.?

Podwyższenie emerytury z ZUS jest możliwe dzięki kilku sposobom:

przeliczeniu świadczenia,

dostarczeniu dodatkowych dokumentów oraz

skorzystaniu z różnych dodatków.

Osoby, które w przeszłości nie przedłożyły wszystkich dokumentów potwierdzających okresy składkowe, powinny złożyć wniosek o przeliczenie emerytury. Warto również rozważyć odroczenie przejścia na emeryturę lub ubieganie się o dodatek za pracę w szczególnych warunkach. Każdy z tych sposobów może znacząco poprawić sytuację finansową emerytów, przynosząc dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie.

Ponowne przeliczenie emerytury z ZUS

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, osoby uprawnione do świadczeń mogą raz na rok złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Przeliczenie to może skutkować wzrostem świadczenia, o ile wnioskujący przedstawi nowe dokumenty potwierdzające okresy składkowe lub zarobki. Dotyczy to również osób, które po przyznaniu emerytury nadal pracowały i odprowadzały składki. Istnieje jednak kilka ograniczeń, które warto znać przed złożeniem wniosku.

Kto może skorzystać z przeliczenia emerytury?

Z przeliczenia emerytury mogą skorzystać osoby, które:

nie przedłożyły wszystkich dokumentów potwierdzających okresy składkowe przy pierwotnym wniosku o emeryturę;

nadal pracowały lub odprowadzały składki po przyznaniu świadczenia;

kobiety, które przed 1999 rokiem wychowywały dzieci, mogą uzyskać do sześciu lat opieki dodanych do kapitału początkowego.

Należy jednak pamiętać, że przeliczenie emerytury nie przyniesie efektów, jeśli osoba nie może przedstawić nowych, wcześniej nieuwzględnionych dokumentów potwierdzających okresy składkowe.

Jak złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?

Aby złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury, należy:

wypełnić formularz ERPO, dostępny na stronie ZUS;

załączyć dokumenty potwierdzające nieuwzględnione wcześniej okresy składkowe oraz osiągane zarobki;

wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, pocztą lub przez polski urząd konsularny.

Po złożeniu wniosku, ZUS przeliczy emeryturę od miesiąca, w którym wniosek został złożony. Ważne jest to, że nawet jeśli przeliczenie skutkuje obniżeniem emerytury, świadczenie pozostaje na dotychczasowym poziomie.

Jak podwyższyć emeryturę? Stara książeczka wojskowa i inne dokumenty

Aby podwyższyć emeryturę, warto dostarczyć do ZUS-u dodatkowe dokumenty, takie jak:

książeczka wojskowa, która potwierdza okres czynnej służby wojskowej zaliczanej do okresów składkowych;

świadectwa pracy, umowy, legitymacja ubezpieczeniowa, listy płac z archiwum;

stary dowód osobisty z wpisami dotyczącymi zatrudnienia.

W przypadku służby wojskowej, emerytura może wzrosnąć o kilkaset złotych, pod warunkiem, że dokumenty te wcześniej nie były dostarczone do ZUS.

Oprócz przeliczenia emerytury, emeryci mogą skorzystać z dodatku pielęgnacyjnego. Oto kluczowe informacje:

dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom powyżej 75. roku życia automatycznie;

wcześniej można o niego wnioskować, jeśli lekarz orzecznik ZUS uzna świadczeniobiorcę za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji;

dodatek od marca 2024 roku wynosi 330,07 zł.

Dodatkowo, osoby planujące przejście na emeryturę mogą zwiększyć swoje świadczenie, składając wniosek po 1 czerwca, kiedy ZUS przeprowadza waloryzację składek.

Odroczenie emerytury – sposób na wyższe świadczenie

Jednym z prostych sposobów na zwiększenie emerytury jest odroczenie momentu przejścia na świadczenie. Oczywiście, nie jest to sposób, z którego mogą skorzystać wszyscy - ze względu choćby na stan zdrowia. Jednak ci seniorzy, którzy mają jeszcze siły i energię do pracy, powinni rozważyć kontynuowanie zarobkowania. Może to przynieść sporo dodatkowego grosza do przyszłej emerytury. Oto, jak to działa:

ZUS oblicza emeryturę na podstawie zgromadzonych składek, a im dłużej pracujesz, tym więcej składek gromadzisz;

każda dodatkowa rocznica pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może podnieść emeryturę nawet o 10-15%;

osoby, które mogą kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego, mogą zyskać kilkaset złotych więcej miesięcznie.

Osoby, które pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały pracę o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o dodatek do emerytury. Aby to zrobić, należy:

złożyć wniosek o przyznanie dodatku wraz z dokumentami potwierdzającymi pracę w szczególnych warunkach;

dodatek przysługuje osobom, które pracowały w trudnych warunkach, takich jak praca na wysokości, praca z substancjami toksycznymi, czy praca w warunkach ekstremalnych;

wysokość dodatku zależy od okresu pracy i jej specyfiki, co może znacząco zwiększyć wysokość emerytury.

Przeliczenie emerytury 2024. Ile czasu ma ZUS na rozpatrzenie wniosku?

ZUS ma określony czas na rozpatrzenie wniosku o przeliczenie emerytury. Zgodnie z przepisami, termin na wydanie decyzji wynosi do 60 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli więc złożymy wniosek o przeliczenie emerytury 21 sierpnia 2024 roku, to ZUS powinien go rozpatrzyć do 20 października 2024 roku.

Przeliczenie emerytury 2024. Od kiedy wyższe świadczenie?

Jeśli złożymy wniosek o ponowne przeliczenie emerytury 21 sierpnia 2024 roku i ZUS pozytywnie rozpatrzy go w ciągu 60 dni, nowa, wyższa emerytura powinna zostać naliczona od września 2024 roku. Emerytura w nowej wysokości powinna być wypłacona już w październiku 2024 roku, ponieważ ZUS przelicza świadczenia od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Warto pamiętać, że jeśli ZUS rozpatrzy wniosek pozytywnie, a nowa kwota emerytury będzie wyższa, przysługuje nam również wyrównanie za wrzesień 2024 roku, które otrzymamy wraz z wypłatą w październiku.

