Już niedługo lista specjalistów przyjmujących na NFZ, do których nie jest wymagane skierowanie, poszerzy się o kolejną dużą grupę fachowców. Mało tego, wprowadzony zostanie zupełnie nowy typ porady na NFZ u nowego specjalisty, do którego skierowanie również nie będzie potrzebne. O jakich specjalistów chodzi?

W ramach nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ministerstwo Zdrowia wprowadza istotne zmiany. Głównym celem nowelizacji jest uproszczenie dostępu do opieki specjalistycznej oraz zreformowanie struktur opieki zdrowotnej. Projekt nowelizacji ustawy został opublikowany 9 sierpnia 2024 roku i przekazany do konsultacji publicznych. Zakłada on zniesienie skierowań do kolejnej grupy specjalistów oraz wprowadzenie nowego świadczenia na NFZ.

Koniec ze skierowaniami do psychologa. Nowe przepisy

Nowelizacja ustawy przewiduje zniesienie konieczności posiadania skierowania od lekarza POZ do psychologa, który przyjmuje w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiana ta ma ułatwić dostęp do wsparcia psychologicznego dla dorosłych pacjentów. Wprowadzenie porady psychologa bez skierowania ma działać na zasadach analogicznych jak wizyt u psychiatry - tutaj również skierowanie nie jest wymagane.

Katalog świadczeń specjalistycznych udzielanych bez skierowania poszerzono o poradę psychologa. Za takim rozwiązaniem przemawia w szczególności to, że skierowanie nie jest już obecnie wymagane m. in. w celu uzyskania porady psychiatry - tłumaczy Ministerstwo Zdrowia.

Co ciekawe, już wcześniej pojawiały się pierwsze przymiarki do zniesienia skierowań do psychologa na NFZ. Uczyniono to w okresie pandemii COVID-19, co miało na przyspieszyć i ułatwić dostęp do pomocy psychologicznej w sytuacji wzmożonego lęku i niepokoju społecznego. Skierowania do psychologa zostały przywrócone po oficjalnym zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego 1 lipca 2023 r. Ministerstwo Zdrowia zapowiadało jednak, że powróci do tematu zniesienia skierowań do specjalistów zdrowia psychicznego.

Nowa usługa na NFZ. Konsultacje u optometrysty bez skierowania

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie możliwości bezpłatnej konsultacji u optometrysty na rachunek Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiana ta obejmuje:

Wprowadzenie porady optometrysty jako świadczenia gwarantowanego, dostępnego bez skierowania od lekarza POZ.

Poszerzenie katalogu świadczeń specjalistycznych, które można uzyskać bez konieczności wizyty u lekarza POZ.

Zwiększenie dostępności specjalistycznych usług okulistycznych, co ma na celu usprawnienie diagnostyki i leczenia problemów ze wzrokiem.

Kim jest optometrysta?

Optometrysta to specjalista zajmujący się badaniem wzroku oraz diagnozowaniem wad wzroku i innych problemów związanych z oczami. Choć optometrysta nie jest lekarzem okulistą, posiada szeroką wiedzę i umiejętności pozwalające na przeprowadzanie różnorodnych badań wzroku, takich jak:

Pomiar ostrości wzroku.

Badanie refrakcji (określanie wad wzroku, takich jak krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm).

Dobór okularów i soczewek kontaktowych.

Przeprowadzanie testów widzenia obuocznego i percepcji głębi.

Wykonywanie podstawowych badań diagnostycznych oczu, takich jak pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Optometrysta może również doradzać w zakresie ochrony i pielęgnacji oczu oraz skierować pacjenta do lekarza okulisty w przypadku wykrycia poważniejszych problemów zdrowotnych oczu, które wymagają leczenia medycznego lub chirurgicznego. W Polsce optometrysta nie może przepisywać leków ani wykonywać operacji, co różni go od okulisty.

Do których lekarzy nie potrzeba skierowania? [LISTA]

Obecne przepisy regulują katalog specjalistów, do których nie jest wymagane skierowanie. Sami możemy wybrać placówkę, w której chcemy się leczyć. Może się ona znajdować poza miejscowością, w której mieszkamy. Wystarczy, że zarejestrujemy się na wizytę.

Specjaliści, do których nie jest wymagane skierowanie to:

psychiatra

ginekolog i położnik

onkolog

wenerolog

dentysta.

Jak wspominaliśmy, już niedługo ta lista poszerzy się o: psychologa i optometrystę.

Reforma sieci szpitali. Konsolidacja i wzmocnienie nadzoru

Zniesienie skierowań do psychologów oraz wprowadzenie nowej usługi na NFZ bez skierowania - porady u optometrysty - to nie wszystko. Nowelizacja ustawy obejmuje również reformę struktury i zasad kwalifikacji do tzw. sieci szpitali. Zmiany te mają na celu poprawę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Najważniejsze elementy reformy to:

Wdrożenie rozwiązań ułatwiających konsolidację podmiotów leczniczych.

Wzmocnienie nadzoru nad restrukturyzacją szpitali w ramach systemu Krajowej Sieci Onkologicznej.

Poprawa dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez szpitale.

Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, a niektóre zmiany od 1 stycznia 2025 roku.

Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej. Podsumowanie

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma wprowadzić udogodnienia dla pacjentów. Najważniejsze zmiany to:

Zniesienie konieczności posiadania skierowania do psychologa .

. Wprowadzenie konsultacji u optometrysty bez skierowania.

bez skierowania. Reforma struktury i zasad kwalifikacji do sieci szpitali oraz wzmocnienie nadzoru nad restrukturyzacją.

Zmiany te mają na celu uproszczenie dostępu do opieki specjalistycznej oraz poprawę jakości świadczonych usług medycznych. Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, a niektóre zmiany od 1 stycznia 2025 roku.