Wyjaśniamy, kto może odzyskać pieniądze po zmarłym z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ile maksymalnie można dostać, jak wygląda procedura krok po kroku i gdzie znaleźć formularz ENS.

Niezrealizowane świadczenie z ZUS po zmarłym – co to jest i kiedy chodzi o emeryturę lub rentę?

Z Dziennika Ustaw i informacji publikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika jedno: jeśli osoba miała prawo do emerytury lub renty, ale nie zdążyła jej pobrać przed śmiercią, pieniądze nie przepadają automatycznie. Mówimy wtedy o tzw. niezrealizowanym świadczeniu.

To mogą być dwie sytuacje:

świadczenie było już przyznane, ale nie zostało wypłacone (np. emerytura za miesiąc śmierci),

zmarły złożył wniosek o emeryturę, rentę lub przeliczenie świadczenia i spełniał warunki, ale nie otrzymał decyzji przed śmiercią.

W praktyce oznacza to, że rodzina może otrzymać kwotę należną od dnia spełnienia warunków do miesiąca śmierci włącznie. I to często są realne pieniądze – nie kilkadziesiąt złotych, lecz pełna miesięczna emerytura, a czasem kilka świadczeń naraz.

Kto może odebrać pieniądze z ZUS po zmarłym? ZUS ma kolejność – małżonek i dzieci są pierwsi

Kolejność nie jest przypadkowa. Wynika wprost z art. 136 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Prawo do niezrealizowanego świadczenia przysługuje:

W pierwszej kolejności – małżonkowi oraz dzieciom, którzy prowadzili ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe. W drugiej kolejności – małżonkowi i dzieciom, nawet jeśli nie mieszkali razem, o ile nie ma osób z pierwszej grupy. W trzeciej kolejności – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub osobom, które były na utrzymaniu zmarłego.

Ważne Jeśli zgłosi się kilka osób z tej samej grupy – na przykład dwoje dzieci – ZUS dzieli kwotę po równo.

Ile można odzyskać z ZUS po śmierci bliskiego? Nie ma limitu kwotowego, liczy się emerytura i okres

Nie ma ustawowego limitu kwotowego. Wysokość zależy wyłącznie od tego, ile wynosiło świadczenie zmarłego i za jaki okres było należne.

W praktyce najczęściej chodzi o:

pełną emeryturę za miesiąc śmierci,

wyrównanie po przeliczeniu świadczenia,

kilka miesięcy świadczeń, jeśli decyzja była w toku.

Przykład Jeśli zmarły pobierał emeryturę w wysokości 3 500 zł brutto i zmarł przed terminem wypłaty za dany miesiąc – rodzina może odzyskać właśnie tę kwotę (pomniejszoną o podatek). Jeśli dodatkowo trwało postępowanie o podwyższenie świadczenia – możliwe jest także wyrównanie.

Przykładowe wypłaty niezrealizowanego świadczenia – brutto, PIT i ile zostaje "na rękę"

Sytuacja Kwota brutto Potrącenie PIT Kwota „na rękę” (szac.) Emerytura 3 000 zł 3 000 zł wg skali ok. 2 700–2 800 zł Emerytura 4 500 zł 4 500 zł wg skali ok. 4 000–4 100 zł 2 miesiące po 3 200 zł 6 400 zł wg skali ok. 5 700–5 900 zł

ZUS potrąca podatek dochodowy i po zakończeniu roku przesyła PIT-11.

Masz 12 miesięcy na wniosek ENS. Po tym terminie pieniądze z ZUS po zmarłym przepadają

To najważniejsza informacja: wniosek trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci. Po tym czasie roszczenie wygasa. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy w tym okresie został już złożony wniosek o dalsze prowadzenie postępowania.

W praktyce oznacza to jedno – jeśli ktoś zmarł w lutym 2026 r., rodzina ma czas do lutego 2027 r. Po tym terminie pieniądze przepadają bezpowrotnie.

Jakie dokumenty do wniosku ENS: akt zgonu, akt małżeństwa/urodzenia i oświadczenie

Wypłata nie następuje automatycznie. Konieczny jest wniosek ENS o wypłatę niezrealizowanego świadczenia.

Co trzeba przygotować?

wniosek ENS,

odpis aktu zgonu (jeśli nie był wcześniej składany),

akt małżeństwa (w przypadku małżonka),

akt urodzenia (w przypadku dziecka),

oświadczenie o wspólnym gospodarstwie domowym – jeśli dotyczy.

Wniosek można złożyć:

osobiście w dowolnym oddziale ZUS,

przez pełnomocnika,

pocztą,

elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Gdzie pobrać formularz ENS i jak wysłać go online przez PUE ZUS?

Formularz ENS:

dostępny jest w każdej placówce ZUS,

można go pobrać w wersji elektronicznej ze strony ZUS: Wniosek ENS (kliknij),

można złożyć elektronicznie przez konto na PUE ZUS.

To ważne: nie jest to wniosek o rentę rodzinną ani zasiłek pogrzebowy. To osobna procedura.

Czy niezrealizowane świadczenie z ZUS wchodzi do spadku?

Nie. Niezrealizowane świadczenie nie jest klasycznym składnikiem masy spadkowej. Wypłacane jest według ustawowej kolejności określonej w przepisach o emeryturach i rentach. To oznacza, że nie trzeba przeprowadzać postępowania spadkowego, by je otrzymać.

Od wypłaty ZUS potrąca zaliczkę na podatek dochodowy. Nie potrąca składki zdrowotnej, bo świadczenie trafia jednorazowo jako należność po zmarłym. Po zakończeniu roku osoba, która otrzymała pieniądze, dostaje informację PIT-11 i musi rozliczyć się w zeznaniu rocznym. To ważne zwłaszcza przy większych kwotach – mogą wpłynąć na próg podatkowy.

Dlaczego rodziny tracą pieniądze z ZUS po zmarłym? Bo bez wniosku ENS ZUS nie wypłaci nic

Bo nikt nie informuje rodziny automatycznie. ZUS nie wysyła pisma z informacją: „należy się Państwu niezrealizowane świadczenie”. Urząd reaguje dopiero na wniosek.

W praktyce często wygląda to tak:

rodzina zajmuje się formalnościami pogrzebowymi,

składa wniosek o zasiłek pogrzebowy,

zapomina o świadczeniu za miesiąc śmierci,

po roku prawo wygasa.

A to bywa kilka tysięcy złotych.

FAQ: niezrealizowane świadczenie z ZUS po zmarłym (ENS, termin 12 miesięcy, podział między dzieci)

Czy trzeba mieć postanowienie sądu o nabyciu spadku? Nie. Wypłata odbywa się na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie przepisów spadkowych. Czy można złożyć wniosek online? Tak, przez PUE ZUS. Czy świadczenie dzielone jest między rodzeństwo? Tak, jeśli kilka osób jest uprawnionych w tej samej grupie – kwota dzielona jest po równo. Czy pieniądze przepadają po 12 miesiącach? Tak, jeśli wniosek nie zostanie złożony w terminie.

Podstawa prawna i dokumenty