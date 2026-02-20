- Niezrealizowane świadczenie z ZUS po zmarłym – co to jest i kiedy chodzi o emeryturę lub rentę?
- Kto może odebrać pieniądze z ZUS po zmarłym? ZUS ma kolejność – małżonek i dzieci są pierwsi
- Ile można odzyskać z ZUS po śmierci bliskiego? Nie ma limitu kwotowego, liczy się emerytura i okres
- Masz 12 miesięcy na wniosek ENS. Po tym terminie pieniądze z ZUS po zmarłym przepadają
- Jakie dokumenty do wniosku ENS: akt zgonu, akt małżeństwa/urodzenia i oświadczenie
- Gdzie pobrać formularz ENS i jak wysłać go online przez PUE ZUS?
- Czy niezrealizowane świadczenie z ZUS wchodzi do spadku?
- Podatek od niezrealizowanego świadczenia: ZUS potrąca PIT i wystawia PIT-11
- Dlaczego rodziny tracą pieniądze z ZUS po zmarłym? Bo bez wniosku ENS ZUS nie wypłaci nic
- FAQ: niezrealizowane świadczenie z ZUS po zmarłym (ENS, termin 12 miesięcy, podział między dzieci)
Wyjaśniamy, kto może odzyskać pieniądze po zmarłym z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ile maksymalnie można dostać, jak wygląda procedura krok po kroku i gdzie znaleźć formularz ENS.
Niezrealizowane świadczenie z ZUS po zmarłym – co to jest i kiedy chodzi o emeryturę lub rentę?
Z Dziennika Ustaw i informacji publikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika jedno: jeśli osoba miała prawo do emerytury lub renty, ale nie zdążyła jej pobrać przed śmiercią, pieniądze nie przepadają automatycznie. Mówimy wtedy o tzw. niezrealizowanym świadczeniu.
To mogą być dwie sytuacje:
- świadczenie było już przyznane, ale nie zostało wypłacone (np. emerytura za miesiąc śmierci),
- zmarły złożył wniosek o emeryturę, rentę lub przeliczenie świadczenia i spełniał warunki, ale nie otrzymał decyzji przed śmiercią.
W praktyce oznacza to, że rodzina może otrzymać kwotę należną od dnia spełnienia warunków do miesiąca śmierci włącznie. I to często są realne pieniądze – nie kilkadziesiąt złotych, lecz pełna miesięczna emerytura, a czasem kilka świadczeń naraz.
Kto może odebrać pieniądze z ZUS po zmarłym? ZUS ma kolejność – małżonek i dzieci są pierwsi
Kolejność nie jest przypadkowa. Wynika wprost z art. 136 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Prawo do niezrealizowanego świadczenia przysługuje:
- W pierwszej kolejności – małżonkowi oraz dzieciom, którzy prowadzili ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe.
- W drugiej kolejności – małżonkowi i dzieciom, nawet jeśli nie mieszkali razem, o ile nie ma osób z pierwszej grupy.
- W trzeciej kolejności – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub osobom, które były na utrzymaniu zmarłego.
Ważne
Jeśli zgłosi się kilka osób z tej samej grupy – na przykład dwoje dzieci – ZUS dzieli kwotę po równo.
Ile można odzyskać z ZUS po śmierci bliskiego? Nie ma limitu kwotowego, liczy się emerytura i okres
Nie ma ustawowego limitu kwotowego. Wysokość zależy wyłącznie od tego, ile wynosiło świadczenie zmarłego i za jaki okres było należne.
W praktyce najczęściej chodzi o:
- pełną emeryturę za miesiąc śmierci,
- wyrównanie po przeliczeniu świadczenia,
- kilka miesięcy świadczeń, jeśli decyzja była w toku.
Przykład
Jeśli zmarły pobierał emeryturę w wysokości 3 500 zł brutto i zmarł przed terminem wypłaty za dany miesiąc – rodzina może odzyskać właśnie tę kwotę (pomniejszoną o podatek). Jeśli dodatkowo trwało postępowanie o podwyższenie świadczenia – możliwe jest także wyrównanie.
Przykładowe wypłaty niezrealizowanego świadczenia – brutto, PIT i ile zostaje "na rękę"
|Sytuacja
|Kwota brutto
|Potrącenie PIT
|Kwota „na rękę” (szac.)
|Emerytura 3 000 zł
|3 000 zł
|wg skali
|ok. 2 700–2 800 zł
|Emerytura 4 500 zł
|4 500 zł
|wg skali
|ok. 4 000–4 100 zł
|2 miesiące po 3 200 zł
|6 400 zł
|wg skali
|ok. 5 700–5 900 zł
ZUS potrąca podatek dochodowy i po zakończeniu roku przesyła PIT-11.
Masz 12 miesięcy na wniosek ENS. Po tym terminie pieniądze z ZUS po zmarłym przepadają
To najważniejsza informacja: wniosek trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci. Po tym czasie roszczenie wygasa. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy w tym okresie został już złożony wniosek o dalsze prowadzenie postępowania.
W praktyce oznacza to jedno – jeśli ktoś zmarł w lutym 2026 r., rodzina ma czas do lutego 2027 r. Po tym terminie pieniądze przepadają bezpowrotnie.
Jakie dokumenty do wniosku ENS: akt zgonu, akt małżeństwa/urodzenia i oświadczenie
Wypłata nie następuje automatycznie. Konieczny jest wniosek ENS o wypłatę niezrealizowanego świadczenia.
Co trzeba przygotować?
- wniosek ENS,
- odpis aktu zgonu (jeśli nie był wcześniej składany),
- akt małżeństwa (w przypadku małżonka),
- akt urodzenia (w przypadku dziecka),
- oświadczenie o wspólnym gospodarstwie domowym – jeśli dotyczy.
Wniosek można złożyć:
- osobiście w dowolnym oddziale ZUS,
- przez pełnomocnika,
- pocztą,
- elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).
Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.
Gdzie pobrać formularz ENS i jak wysłać go online przez PUE ZUS?
Formularz ENS:
- dostępny jest w każdej placówce ZUS,
- można go pobrać w wersji elektronicznej ze strony ZUS: Wniosek ENS (kliknij),
- można złożyć elektronicznie przez konto na PUE ZUS.
To ważne: nie jest to wniosek o rentę rodzinną ani zasiłek pogrzebowy. To osobna procedura.
Czy niezrealizowane świadczenie z ZUS wchodzi do spadku?
Nie. Niezrealizowane świadczenie nie jest klasycznym składnikiem masy spadkowej. Wypłacane jest według ustawowej kolejności określonej w przepisach o emeryturach i rentach. To oznacza, że nie trzeba przeprowadzać postępowania spadkowego, by je otrzymać.
Podatek od niezrealizowanego świadczenia: ZUS potrąca PIT i wystawia PIT-11
Od wypłaty ZUS potrąca zaliczkę na podatek dochodowy. Nie potrąca składki zdrowotnej, bo świadczenie trafia jednorazowo jako należność po zmarłym. Po zakończeniu roku osoba, która otrzymała pieniądze, dostaje informację PIT-11 i musi rozliczyć się w zeznaniu rocznym. To ważne zwłaszcza przy większych kwotach – mogą wpłynąć na próg podatkowy.
Dlaczego rodziny tracą pieniądze z ZUS po zmarłym? Bo bez wniosku ENS ZUS nie wypłaci nic
Bo nikt nie informuje rodziny automatycznie. ZUS nie wysyła pisma z informacją: „należy się Państwu niezrealizowane świadczenie”. Urząd reaguje dopiero na wniosek.
W praktyce często wygląda to tak:
- rodzina zajmuje się formalnościami pogrzebowymi,
- składa wniosek o zasiłek pogrzebowy,
- zapomina o świadczeniu za miesiąc śmierci,
- po roku prawo wygasa.
A to bywa kilka tysięcy złotych.
FAQ: niezrealizowane świadczenie z ZUS po zmarłym (ENS, termin 12 miesięcy, podział między dzieci)
Czy trzeba mieć postanowienie sądu o nabyciu spadku?
Nie. Wypłata odbywa się na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie przepisów spadkowych.
Czy można złożyć wniosek online?
Tak, przez PUE ZUS.
Czy świadczenie dzielone jest między rodzeństwo?
Tak, jeśli kilka osób jest uprawnionych w tej samej grupie – kwota dzielona jest po równo.
Czy pieniądze przepadają po 12 miesiącach?
Tak, jeśli wniosek nie zostanie złożony w terminie.
Podstawa prawna i dokumenty
- Art. 136 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję