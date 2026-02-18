- Emerytury czerwcowe 2009–2019: ZUS przelicza świadczenia od 1 stycznia 2026 – kto był stratny?
- Decyzja o przeliczeniu w marcu? ZUS wypłaci wyrównanie od stycznia – a waloryzacja 5,3 proc. i tak obejmie
- Waloryzacja emerytur 2026: 5,3 proc. od 1 marca – dlaczego liczy się od nowej, przeliczonej kwoty?
- Ile wyniesie podwójna podwyżka emerytury? Przykład: 3000 zł brutto i różnica ponad 2500 zł rocznie
- Kto dostanie dwie podwyżki emerytury w 2026? Lista: emeryci czerwcowi + renty rodzinne – i kto odpada
- Dlaczego nie ma wyrównania za lata zaniżenia? ZUS przelicza od 1 stycznia 2026, ale bez wypłat wstecz
Od stycznia trwa przeliczanie świadczeń, które prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z kolei od 1 marca wszystkie emerytury wzrosną zgodnie z oficjalnym wskaźnikiem waloryzacji ogłoszonym po danych Główny Urząd Statystyczny.
Sprawa dotyczy osób, którym ustalono lub przeliczono emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019. W tym miesiącu stosowano mniej korzystne zasady waloryzacji składek. W praktyce oznaczało to niższy kapitał początkowy i trwale niższe świadczenie. Nowa ustawa wprowadziła zasadę, że takie emerytury są obliczane tak, jakby zostały ustalone w maju – o ile to rozwiązanie jest korzystniejsze – a następnie zwaloryzowane do obecnego poziomu.
ZUS przelicza świadczenia automatycznie. Seniorzy:
- nie składają wniosków,
- otrzymają decyzję pocztą lub przez PUE ZUS,
- nie stracą – jeśli nowe wyliczenie byłoby niższe, zostaje stara kwota.
Według danych ZUS ustawa obejmuje ok. 265 tys. osób, w tym ponad 240 tys. emerytów oraz kilkadziesiąt tysięcy rent rodzinnych. W pierwszych przeliczeniach aż 84 proc. osób zyskało – średnio ok. 203,80 zł miesięcznie.
Decyzja o przeliczeniu w marcu? ZUS wypłaci wyrównanie od stycznia – a waloryzacja 5,3 proc. i tak obejmie
To jedno z najczęstszych pytań seniorów: co jeśli decyzja o przeliczeniu emerytury przyjdzie dopiero w marcu? Czy w takiej sytuacji przepadnie marcowa waloryzacja 5,3 proc.? Odpowiedź jest jednoznaczna – nie.
Nowe wyliczenie obowiązuje ustawowo od 1 stycznia 2026 r., nawet jeśli decyzja zostanie doręczona później. Oznacza to, że ZUS wypłaci wyrównanie za styczeń i luty, a następnie naliczy waloryzację od już podwyższonej kwoty. Data listu z decyzją nie ma znaczenia – liczy się prawo do świadczenia, które istniało przed 1 marca.
Ważne
Jeśli senior dostanie decyzję 15 marca, otrzyma jednocześnie wyrównanie za wcześniejsze miesiące oraz wyższą, zwaloryzowaną emeryturę. Nikt nie „wypada” z marcowej podwyżki tylko dlatego, że ZUS zakończył przeliczenie później.
Waloryzacja emerytur 2026: 5,3 proc. od 1 marca – dlaczego liczy się od nowej, przeliczonej kwoty?
9 lutego GUS podał ostatnie dane potrzebne do wyliczenia wskaźnika. Następnie resort rodziny potwierdził, że waloryzacja emerytur w 2026 r. wyniesie 5,3 proc. To więcej niż pierwotnie zakładano w budżecie. Więcej na ten temat piszemy w artykule: To już oficjalne. Waloryzacja emerytur 2026 wyniesie 5,3 proc. – ile wypłaci ZUS od marca.
Waloryzacja obejmie wszystkie świadczenia przyznane do 28 lutego 2026 r. Nowe kwoty będą wypłacane od 1 marca (a część przelewów trafi wcześniej, bo 1 marca wypada w niedzielę). Kluczowe jest jedno: 5,3 proc. zostanie naliczone od już podwyższonej, przeliczonej kwoty. I właśnie dlatego mówimy o realnej podwójnej podwyżce.
Ile wyniesie podwójna podwyżka emerytury? Przykład: 3000 zł brutto i różnica ponad 2500 zł rocznie
Załóżmy, że senior otrzymuje dziś 3000 zł brutto.
- Przeliczenie „czerwcowe”: +200 zł → 3200 zł
- Waloryzacja 5,3 proc.: 3200 zł × 1,053 = 3369,60 zł
Gdyby nie było przeliczenia, 5,3 proc. liczono by od 3000 zł (3159 zł). Różnica to kkoło 210 zł miesięcznie, czyli ponad 2500 zł rocznie. W przypadku wyższych świadczeń wzrost może być jeszcze większy, bo procent działa od większej podstawy.
Kto dostanie dwie podwyżki emerytury w 2026? Lista: emeryci czerwcowi + renty rodzinne – i kto odpada
Podwójny wzrost obejmie osoby, które:
- miały ustaloną emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019,
- miały przeliczoną emeryturę w czerwcu w tym okresie,
- pobierają rentę rodzinną po takich osobach.
Nie skorzystają:
- osoby, które przejdą na emeryturę dopiero w marcu 2026 r.,
- seniorzy spoza grupy „czerwcowej” (otrzymają wyłącznie marcową waloryzację),
- osoby bez prawa do świadczenia na 28 lutego 2026 r.
Dlaczego nie ma wyrównania za lata zaniżenia? ZUS przelicza od 1 stycznia 2026, ale bez wypłat wstecz
Choć mechanizm był niekorzystny przez kilkanaście lat, ustawa nie przewiduje wypłat wstecz. Nowa wysokość obowiązuje od 1 stycznia 2026 r. Rząd argumentował, że pełne wyrównania oznaczałyby wielomiliardowe koszty dla budżetu i kolejne spory sądowe. Waloryzacja z kolei – zgodnie z ustawą – ma charakter roczny i działa wyłącznie na przyszłość.
Podstawa prawna i dokumenty
- Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (art. 88–89)
- Ustawa z 5 sierpnia 2025 r. o ustalaniu wysokości emerytur ustalonych w czerwcu w latach 2009–2019
- Komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeliczaniu emerytur czerwcowych (2025/2026)
- Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2026 r.
- Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdzający wskaźnik 5,3 proc.
