Od stycznia trwa przeliczanie świadczeń, które prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z kolei od 1 marca wszystkie emerytury wzrosną zgodnie z oficjalnym wskaźnikiem waloryzacji ogłoszonym po danych Główny Urząd Statystyczny.

Emerytury czerwcowe 2009–2019: ZUS przelicza świadczenia od 1 stycznia 2026 – kto był stratny?

Sprawa dotyczy osób, którym ustalono lub przeliczono emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019. W tym miesiącu stosowano mniej korzystne zasady waloryzacji składek. W praktyce oznaczało to niższy kapitał początkowy i trwale niższe świadczenie. Nowa ustawa wprowadziła zasadę, że takie emerytury są obliczane tak, jakby zostały ustalone w maju – o ile to rozwiązanie jest korzystniejsze – a następnie zwaloryzowane do obecnego poziomu.

ZUS przelicza świadczenia automatycznie. Seniorzy:

nie składają wniosków ,

, otrzymają decyzję pocztą lub przez PUE ZUS,

nie stracą – jeśli nowe wyliczenie byłoby niższe, zostaje stara kwota.

Według danych ZUS ustawa obejmuje ok. 265 tys. osób, w tym ponad 240 tys. emerytów oraz kilkadziesiąt tysięcy rent rodzinnych. W pierwszych przeliczeniach aż 84 proc. osób zyskało – średnio ok. 203,80 zł miesięcznie.

Decyzja o przeliczeniu w marcu? ZUS wypłaci wyrównanie od stycznia – a waloryzacja 5,3 proc. i tak obejmie

To jedno z najczęstszych pytań seniorów: co jeśli decyzja o przeliczeniu emerytury przyjdzie dopiero w marcu? Czy w takiej sytuacji przepadnie marcowa waloryzacja 5,3 proc.? Odpowiedź jest jednoznaczna – nie.

Nowe wyliczenie obowiązuje ustawowo od 1 stycznia 2026 r., nawet jeśli decyzja zostanie doręczona później. Oznacza to, że ZUS wypłaci wyrównanie za styczeń i luty, a następnie naliczy waloryzację od już podwyższonej kwoty. Data listu z decyzją nie ma znaczenia – liczy się prawo do świadczenia, które istniało przed 1 marca.

Ważne Jeśli senior dostanie decyzję 15 marca, otrzyma jednocześnie wyrównanie za wcześniejsze miesiące oraz wyższą, zwaloryzowaną emeryturę. Nikt nie „wypada” z marcowej podwyżki tylko dlatego, że ZUS zakończył przeliczenie później.

Waloryzacja emerytur 2026: 5,3 proc. od 1 marca – dlaczego liczy się od nowej, przeliczonej kwoty?

9 lutego GUS podał ostatnie dane potrzebne do wyliczenia wskaźnika. Następnie resort rodziny potwierdził, że waloryzacja emerytur w 2026 r. wyniesie 5,3 proc. To więcej niż pierwotnie zakładano w budżecie. Więcej na ten temat piszemy w artykule: To już oficjalne. Waloryzacja emerytur 2026 wyniesie 5,3 proc. – ile wypłaci ZUS od marca.

Waloryzacja obejmie wszystkie świadczenia przyznane do 28 lutego 2026 r. Nowe kwoty będą wypłacane od 1 marca (a część przelewów trafi wcześniej, bo 1 marca wypada w niedzielę). Kluczowe jest jedno: 5,3 proc. zostanie naliczone od już podwyższonej, przeliczonej kwoty. I właśnie dlatego mówimy o realnej podwójnej podwyżce.

Ile wyniesie podwójna podwyżka emerytury? Przykład: 3000 zł brutto i różnica ponad 2500 zł rocznie

Załóżmy, że senior otrzymuje dziś 3000 zł brutto.

Przeliczenie „czerwcowe”: +200 zł → 3200 zł Waloryzacja 5,3 proc.: 3200 zł × 1,053 = 3369,60 zł

Gdyby nie było przeliczenia, 5,3 proc. liczono by od 3000 zł (3159 zł). Różnica to kkoło 210 zł miesięcznie, czyli ponad 2500 zł rocznie. W przypadku wyższych świadczeń wzrost może być jeszcze większy, bo procent działa od większej podstawy.

Kto dostanie dwie podwyżki emerytury w 2026? Lista: emeryci czerwcowi + renty rodzinne – i kto odpada

Podwójny wzrost obejmie osoby, które:

miały ustaloną emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019,

miały przeliczoną emeryturę w czerwcu w tym okresie,

pobierają rentę rodzinną po takich osobach.

Nie skorzystają:

osoby, które przejdą na emeryturę dopiero w marcu 2026 r.,

seniorzy spoza grupy „czerwcowej” (otrzymają wyłącznie marcową waloryzację),

osoby bez prawa do świadczenia na 28 lutego 2026 r.

Dlaczego nie ma wyrównania za lata zaniżenia? ZUS przelicza od 1 stycznia 2026, ale bez wypłat wstecz

Choć mechanizm był niekorzystny przez kilkanaście lat, ustawa nie przewiduje wypłat wstecz. Nowa wysokość obowiązuje od 1 stycznia 2026 r. Rząd argumentował, że pełne wyrównania oznaczałyby wielomiliardowe koszty dla budżetu i kolejne spory sądowe. Waloryzacja z kolei – zgodnie z ustawą – ma charakter roczny i działa wyłącznie na przyszłość.

Podstawa prawna i dokumenty