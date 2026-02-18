Projekt z 10 lutego 2026 r. zmienia rozporządzenie z 30 czerwca 2021 r. dotyczące systemu TOPSOR . Figuruje w wykazie prac legislacyjnych jako MZ 1863.

Czas oczekiwania na SOR już jest jawny. Co dziś widać na pacjent.gov.pl?

Zanim przejdziemy do zmian, warto uporządkować fakty. Informacje o czasie oczekiwania w SOR nie są nowością. Na portalu pacjent.gov.pl funkcjonuje interaktywna mapa, która pokazuje:

przewidywany czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem,

dane według kategorii pilności (po segregacji medycznej),

w części placówek – liczbę oczekujących pacjentów.

System działa w oparciu o dane przekazywane przez TOPSOR. Problem polega jednak na tym, że zakres prezentowanych informacji nie zawsze jest jednolity, a sposób ich raportowania wymaga doprecyzowania. I właśnie tu pojawia się nowy projekt.

Nowe dane o kolejkach w SOR 2026. Rejestracja, triage i liczba pacjentów na ekranie

Nowelizacja rozszerza i porządkuje katalog danych, które system TOPSOR ma mierzyć i prezentować. Chodzi nie tylko o czas do pierwszego kontaktu z lekarzem, ale także o:

czas oczekiwania na rejestrację ,

, czas oczekiwania na segregację medyczną ( triage ),

), liczbę pacjentów w poszczególnych kolejkach,

w poszczególnych kolejkach, całkowitą liczbę osób aktualnie przebywających w SOR.

Innymi słowy – nie tylko „kiedy wejdę do lekarza”, ale też „ile trwa etap przed lekarzem” i „jak bardzo obciążony jest oddział jako całość”. Dotąd pacjent widział głównie efekt końcowy – teraz ma widzieć strukturę całego procesu.

Kto naprawdę decyduje o kolejności w SOR? Zmiany w algorytmie ESI i rola personelu

W projekcie doprecyzowano również kwestie segregacji medycznej. Z rozporządzenia znika wskazanie konkretnej wersji algorytmu ESI (dotąd była to wersja 4.0). Zastępuje je ogólne odesłanie do aktualnych wytycznych twórcy metodologii. To rozwiązanie techniczne, ale ma wymiar praktyczny – pozwala uniknąć częstych nowelizacji przy zmianach standardu medycznego.

Jednocześnie w uzasadnieniu wyraźnie wskazano, że system TOPSOR nie prowadzi automatycznie segregacji medycznej, a jedynie umożliwia jej przeprowadzenie przez personel. O kolejności przyjęcia nadal decyduje medyk. System ma być narzędziem, nie arbitrem.

Szpitale muszą zintegrować systemy. Nowe obowiązki TOPSOR i raportowanie danych

Projekt nie dotyczy wyłącznie wyświetlaczy i czasu oczekiwania. Wprowadza także obowiązek zapewnienia dwustronnej komunikacji między systemem TOPSOR a systemem informatycznym szpitala.

W OSR wskazano, że ma to:

ograniczyć podwójne wprowadzanie danych,

zwiększyć wiarygodność informacji o liczbie pacjentów,

usprawnić raportowanie.

Dodatkowo doprecyzowano obowiązek wykonywania lokalnych kopii bezpieczeństwa danych. Dla szpitali oznacza to konkretne zadania organizacyjne i techniczne. Dla pacjentów – potencjalnie bardziej spójne dane w systemie.

Czy jawność kolejek w SOR skróci czas oczekiwania pacjentów?

Najważniejsze pytanie pozostaje otwarte. Projekt nie zmienia finansowania SOR, nie zwiększa liczby lekarzy ani pielęgniarek i nie wprowadza nowych norm czasu przyjęcia. Wzmacnia natomiast transparentność.

Jawność nie skraca kolejek automatycznie, ale może zwiększyć presję na organizację pracy, umożliwić porównywanie obciążenia oddziałów i dostarczyć danych do debaty o finansowaniu ratownictwa medycznego. Różnica polega więc nie na tym, że kolejki znikną, ale że mają być dokładniej mierzone i prezentowane.

Od kiedy nowe zasady w SOR? Wejście w życie rozporządzenia

Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Wcześniej projekt przejdzie konsultacje publiczne, w których udział wezmą m.in. samorządy zawodowe, organizacje pacjenckie i NFZ.

Podstawa prawna i dokumenty