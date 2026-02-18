- Czas oczekiwania na SOR już jest jawny. Co dziś widać na pacjent.gov.pl?
- Nowe dane o kolejkach w SOR 2026. Rejestracja, triage i liczba pacjentów na ekranie
- Kto naprawdę decyduje o kolejności w SOR? Zmiany w algorytmie ESI i rola personelu
- Szpitale muszą zintegrować systemy. Nowe obowiązki TOPSOR i raportowanie danych
- Czy jawność kolejek w SOR skróci czas oczekiwania pacjentów?
- Od kiedy nowe zasady w SOR? Wejście w życie rozporządzenia
- Podstawa prawna i dokumenty
Projekt z 10 lutego 2026 r. zmienia rozporządzenie z 30 czerwca 2021 r. dotyczące systemu TOPSOR . Figuruje w wykazie prac legislacyjnych jako MZ 1863.
Czas oczekiwania na SOR już jest jawny. Co dziś widać na pacjent.gov.pl?
Zanim przejdziemy do zmian, warto uporządkować fakty. Informacje o czasie oczekiwania w SOR nie są nowością. Na portalu pacjent.gov.pl funkcjonuje interaktywna mapa, która pokazuje:
- przewidywany czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem,
- dane według kategorii pilności (po segregacji medycznej),
- w części placówek – liczbę oczekujących pacjentów.
System działa w oparciu o dane przekazywane przez TOPSOR. Problem polega jednak na tym, że zakres prezentowanych informacji nie zawsze jest jednolity, a sposób ich raportowania wymaga doprecyzowania. I właśnie tu pojawia się nowy projekt.
Nowe dane o kolejkach w SOR 2026. Rejestracja, triage i liczba pacjentów na ekranie
Nowelizacja rozszerza i porządkuje katalog danych, które system TOPSOR ma mierzyć i prezentować. Chodzi nie tylko o czas do pierwszego kontaktu z lekarzem, ale także o:
- czas oczekiwania na rejestrację,
- czas oczekiwania na segregację medyczną (triage),
- liczbę pacjentów w poszczególnych kolejkach,
- całkowitą liczbę osób aktualnie przebywających w SOR.
Innymi słowy – nie tylko „kiedy wejdę do lekarza”, ale też „ile trwa etap przed lekarzem” i „jak bardzo obciążony jest oddział jako całość”. Dotąd pacjent widział głównie efekt końcowy – teraz ma widzieć strukturę całego procesu.
Kto naprawdę decyduje o kolejności w SOR? Zmiany w algorytmie ESI i rola personelu
W projekcie doprecyzowano również kwestie segregacji medycznej. Z rozporządzenia znika wskazanie konkretnej wersji algorytmu ESI (dotąd była to wersja 4.0). Zastępuje je ogólne odesłanie do aktualnych wytycznych twórcy metodologii. To rozwiązanie techniczne, ale ma wymiar praktyczny – pozwala uniknąć częstych nowelizacji przy zmianach standardu medycznego.
Jednocześnie w uzasadnieniu wyraźnie wskazano, że system TOPSOR nie prowadzi automatycznie segregacji medycznej, a jedynie umożliwia jej przeprowadzenie przez personel. O kolejności przyjęcia nadal decyduje medyk. System ma być narzędziem, nie arbitrem.
Szpitale muszą zintegrować systemy. Nowe obowiązki TOPSOR i raportowanie danych
Projekt nie dotyczy wyłącznie wyświetlaczy i czasu oczekiwania. Wprowadza także obowiązek zapewnienia dwustronnej komunikacji między systemem TOPSOR a systemem informatycznym szpitala.
W OSR wskazano, że ma to:
- ograniczyć podwójne wprowadzanie danych,
- zwiększyć wiarygodność informacji o liczbie pacjentów,
- usprawnić raportowanie.
Dodatkowo doprecyzowano obowiązek wykonywania lokalnych kopii bezpieczeństwa danych. Dla szpitali oznacza to konkretne zadania organizacyjne i techniczne. Dla pacjentów – potencjalnie bardziej spójne dane w systemie.
Czy jawność kolejek w SOR skróci czas oczekiwania pacjentów?
Najważniejsze pytanie pozostaje otwarte. Projekt nie zmienia finansowania SOR, nie zwiększa liczby lekarzy ani pielęgniarek i nie wprowadza nowych norm czasu przyjęcia. Wzmacnia natomiast transparentność.
Jawność nie skraca kolejek automatycznie, ale może zwiększyć presję na organizację pracy, umożliwić porównywanie obciążenia oddziałów i dostarczyć danych do debaty o finansowaniu ratownictwa medycznego. Różnica polega więc nie na tym, że kolejki znikną, ale że mają być dokładniej mierzone i prezentowane.
Od kiedy nowe zasady w SOR? Wejście w życie rozporządzenia
Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Wcześniej projekt przejdzie konsultacje publiczne, w których udział wezmą m.in. samorządy zawodowe, organizacje pacjenckie i NFZ.
Podstawa prawna i dokumenty
- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10.02.2026 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 czerwca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1182)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję