Projekt ustawy o bonie senioralnym wciąż znajduje się na etapie rządowym i jest elementem szerszej reformy opieki długoterminowej powiązanej z Krajowym Planem Odbudowy. Termin wejścia w życie przesuwał się już wcześniej. Sprawdzamy, kto otrzyma nowe wsparcie i na jakich zasadach.

Bon senioralny 2150 zł to nie przelew. Co naprawdę dostanie senior?

Najważniejsza informacja, która często umyka w nagłówkach, dotyczy formy wsparcia. Bon senioralny nie będzie przelewem na konto ani dodatkiem do emerytury. To świadczenie niematerialne – oznacza możliwość skorzystania z usług opiekuńczych finansowanych do określonej kwoty.

Senior ani jego rodzina nie otrzymają pieniędzy „do ręki”. Gmina będzie organizować usługę – bezpośrednio lub poprzez zlecenie podmiotom zewnętrznym. Bon nie podlega wymianie na gotówkę i nie ma charakteru świadczenia pieniężnego. W praktyce oznacza to, że wsparcie obejmie pomoc w codziennych czynnościach, ale nie zastąpi świadczeń medycznych ani stałej opieki całodobowej.

Bon senioralny od 75 lat, nie od 80. Kto spełni warunek wieku?

W debacie publicznej pojawiały się informacje, że próg wieku może zostać podniesiony do 80 lat. Minister ds. polityki senioralnej jednoznacznie zdementowała te doniesienia. W projekcie pozostaje granica 75 lat jako warunek podstawowy.

To istotna zmiana z perspektywy rodzin opiekujących się osobami w wieku 75–79 lat. Oznacza, że nie będą musiały czekać kolejnych kilku lat, by ubiegać się o wsparcie – o ile spełnią pozostałe kryteria.

Próg 3410 zł brutto. Ile można mieć emerytury, by dostać bon senioralny?

Kolejnym warunkiem jest sytuacja finansowa osoby starszej. W projekcie wskazano próg dochodowy – 3410 zł brutto miesięcznie. Seniorzy z wyższą emeryturą nie będą mogli skorzystać z bonu.

To rozwiązanie budzi kontrowersje. Krytycy wskazują, że wysokość świadczenia emerytalnego nie zawsze odzwierciedla realne potrzeby zdrowotne czy opiekuńcze. Osoba z wyższą emeryturą może wymagać intensywnego wsparcia, podczas gdy ktoś z niższym dochodem będzie potrzebował jedynie symbolicznej pomocy. Projektodawca argumentuje jednak, że ograniczenia wynikają z możliwości budżetowych oraz konieczności etapowego wdrażania programu.

Kto składa wniosek o bon senioralny i jakie są limity dochodowe dzieci?

Bon senioralny ma wspierać osoby, które łączą pracę z opieką nad bliskim. Dlatego wniosek nie będzie składany przez samego seniora, lecz przez jego zstępnego – najczęściej dziecko. Ustawa przewiduje dodatkowe limity dochodowe dla osoby składającej wniosek. Dochód musi mieścić się w określonych widełkach – nie może być ani zbyt niski, ani przekraczać ustalonego pułapu.

W przypadku gospodarstwa jednoosobowego wskazuje się przedział od 3500 zł do 6700 zł .

. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego łączny dochód nie może przekroczyć 10 tys. zł.

Rozwiązanie to ma przeciwdziałać rezygnacji z pracy z powodu opieki nad osobą starszą. Jednocześnie oznacza, że seniorzy bez zstępnych lub w rodzinach niespełniających kryteriów dochodowych mogą zostać wyłączeni z programu.

Maksymalnie 50 godzin miesięcznie. Ile realnie wyniesie pomoc dla seniora?

Wysokość wsparcia przekłada się na określoną liczbę godzin usług. W projekcie przewidziano maksymalnie 50 godzin miesięcznie – dla osób o najwyższym poziomie niesamodzielności.

Liczba godzin zależy od:

wieku seniora,

liczby punktów przyznanych w ocenie potrzeb,

stopnia niezaspokojenia podstawowych czynności życia codziennego.

W praktyce oznacza to, że nie każdy uprawniony otrzyma pełne 50 godzin. Przy niższej liczbie punktów wsparcie może wynosić od kilku do kilkunastu godzin miesięcznie. Projektodawca podkreśla, że bon ma być uzupełnieniem istniejących usług opiekuńczych, a nie ich zamiennikiem.

Bon senioralny bez waloryzacji. Świadczenie straci na wartości?

Projekt nie przewiduje automatycznej waloryzacji maksymalnej wartości bonu. Oznacza to, że kwota 2150 zł może pozostać stała mimo wzrostu kosztów pracy i inflacji. W praktyce może to skutkować zmniejszaniem się liczby godzin możliwych do sfinansowania w przyszłości. Podwyższenie kwoty będzie możliwe decyzją rządu, ale nie zostało zapisane jako mechanizm obligatoryjny. To jeden z punktów, który budzi sprzeciw części organizacji społecznych i związkowych.

Kto nie dostanie bonu senioralnego 2150 zł? Lista wykluczeń

Z projektu wynika, że z programu mogą zostać wyłączeni:

seniorzy przekraczający próg 3410 zł brutto,

osoby bez zstępnych mogących złożyć wniosek,

rodziny niespełniające kryteriów dochodowych,

seniorzy korzystający ze specjalistycznych usług opiekuńczych,

osoby oczekujące finansowania usług medycznych.

Bon ma charakter ściśle opiekuńczy i nie obejmuje świadczeń zdrowotnych.

Kiedy wejdzie w życie bon senioralny i od kiedy można składać wnioski?

Projekt figuruje w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów jako UA3. Ustawa pierwotnie miała wejść w życie 1 stycznia 2026 r., jednak termin został przesunięty. Obecnie zakłada się, że wnioski w 2026 r. będzie można składać od 1 do 30 września. Równolegle trwają uzgodnienia związane z realizacją kamieni milowych KPO dotyczących opieki długoterminowej.

Najczęstsze pytania o bon senioralny 2026 (FAQ)

Czy bon senioralny 2150 zł będzie wypłacany seniorowi w gotówce? Nie. To świadczenie w formie usług opiekuńczych organizowanych przez gminę. Od jakiego wieku przysługuje bon senioralny? Projekt przewiduje wsparcie dla osób, które ukończyły 75 lat. Czy senior może sam złożyć wniosek o bon senioralny? Nie. Wniosek składa zstępny (np. dziecko), który spełnia określone kryteria dochodowe. Czy bon senioralny obejmuje usługi medyczne? Nie. Dotyczy wyłącznie usług opiekuńczych i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Podstawa prawna i dokumenty