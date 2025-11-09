W wielu gabinetach ceny za plombę sięgają dziś 300–600 zł, a za nowoczesną protezę – nawet 4000 zł. Tymczasem w ramach NFZ te świadczenia można wykonać bez dopłat, choć nie wszędzie i nie zawsze w takiej jakości, jak prywatnie.

Dentysta na NFZ w 2025 roku – co naprawdę masz za darmo?

Według danych Ministerstwa Zdrowia z 2024 roku ponad 65 proc. pacjentów w Polsce leczy się prywatnie, mimo że posiada ubezpieczenie. Najczęściej tłumaczą to brakiem terminów w NFZ lub „przekonaniem, że refundacja nic nie obejmuje”.

Tymczasem w ostatnich latach – szczególnie od 2022 do 2025 – katalog świadczeń finansowanych przez Fundusz znacząco się poszerzył. Problem w tym, że zmiany prawne nie nadążają za praktyką gabinetów, które wciąż nie mają pełnych wycen nowych zabiegów lub kontraktów obejmujących wszystkie świadczenia.

NFZ rozszerza listę zabiegów – co doszło w 2025 roku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2024 roku rozszerzyło listę świadczeń gwarantowanych w stomatologii. Oto najważniejsze nowości, które obowiązują od 3 stycznia 2025 r.:

Białe wypełnienia światłoutwardzalne (kompozyty) – refundowane w pełnym zakresie dla dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży i osób z niepełnosprawnością.

– refundowane w pełnym zakresie dla dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży i osób z niepełnosprawnością. Protezy typu overdenture – ruchome protezy oparte na zabezpieczonych korzeniach, raz na 5 lat, dla dorosłych i seniorów.

– ruchome protezy oparte na zabezpieczonych korzeniach, raz na 5 lat, dla dorosłych i seniorów. Rentgenodiagnostyka pantomograficzna – jedno zdjęcie panoramiczne raz na 5 lat (dla dorosłych) lub raz na 3 lata (dla dzieci 5–18 lat).

– jedno zdjęcie panoramiczne raz na 5 lat (dla dorosłych) lub raz na 3 lata (dla dzieci 5–18 lat). Profilaktyczne zabezpieczenie bruzd PRR typu 1 – nowy zabieg dla dzieci i młodzieży, dotąd dostępny tylko prywatnie.

– nowy zabieg dla dzieci i młodzieży, dotąd dostępny tylko prywatnie. Repozycja i unieruchomienie zwichniętych zębów – zabieg ratunkowy refundowany od 2025 r.

– zabieg ratunkowy refundowany od 2025 r. Znieczulenie ogólne dla dzieci i młodzieży w szerszym zakresie: przy alergiach, lęku, infekcjach i braku współpracy.

Dlaczego pacjenci nadal płacą prywatnie, mimo że nie muszą

Choć przepisy wyglądają dobrze na papierze, w praktyce pacjenci nadal płacą. Dlaczego?

NFZ finansuje tylko najtańsze warianty – np. klasyczną protezę akrylową, a nie nowoczesną elastyczną czy z włóknem szklanym.

– np. klasyczną protezę akrylową, a nie nowoczesną elastyczną czy z włóknem szklanym. Wypełnienia kompozytowe u dorosłych refundowane są tylko w zębach przednich. Jeśli pacjent chce mieć „białą plombę” w zębie bocznym, musi zapłacić z własnej kieszeni.

refundowane są tylko w zębach przednich. Jeśli pacjent chce mieć „białą plombę” w zębie bocznym, musi zapłacić z własnej kieszeni. Brakuje kontraktów na nowe zabiegi. Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej z połowy 2025 roku, aż 40 proc. gabinetów stomatologicznych z kontraktem NFZ nie wykonuje jeszcze nowych świadczeń z rozporządzenia.

Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej z połowy 2025 roku, aż 40 proc. gabinetów stomatologicznych z kontraktem NFZ nie wykonuje jeszcze nowych świadczeń z rozporządzenia. Nowoczesne leczenie endodontyczne (kanałowe) z użyciem mikroskopu, materiałów MTA i cyfrowego RTG nadal jest poza refundacją.

z użyciem mikroskopu, materiałów MTA i cyfrowego RTG nadal jest poza refundacją. Implanty i licówki – wciąż wyłącznie prywatnie, nawet w przypadkach bezzębia.

Według raportu GUS, w 2024 roku Polacy wydali ponad 9 mld zł na prywatne leczenie stomatologiczne, co stanowi aż 28 proc. całych wydatków na zdrowie w sektorze prywatnym.

Co masz za darmo u dentysty w 2025 roku – pełna lista świadczeń

Nie wszyscy pacjenci mogą skorzystać z tych samych zabiegów u stomatologa na NFZ. Niektórzy mają więcej "przywilejów". Poniżej przedstawiamy pełną listę świadczeń, które możemy mieć za darmo w u dentysty - z podziałem na konkretne grupy pacjentów.

Dla wszystkich pacjentów ubezpieczonych

badanie stomatologiczne raz w roku,

kontrola stanu uzębienia do trzech razy w roku,

leczenie próchnicy powierzchniowej,

usunięcie złogów nazębnych raz w roku,

usunięcie zęba (jedno- lub wielokorzeniowego),

leczenie zmian błony śluzowej jamy ustnej,

badania RTG wewnątrzustne (do dwóch zdjęć rocznie).

Dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia

wszystkie wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne i glasjonomerowe,

leczenie kanałowe wszystkich zębów,

lakowanie bruzd, impregnacja zębiny, fluoryzacja (raz na kwartał),

znieczulenie ogólne w określonych przypadkach,

zdjęcia pantomograficzne raz na 3 lata,

świadczenia w gabinetach szkolnych i dentobusach.

Dla kobiet w ciąży i w połogu

darmowe wypełnienia kompozytowe we wszystkich zębach,

leczenie kanałowe całego uzębienia,

usuwanie kamienia nazębnego co 6 miesięcy,

znieczulenie bez dopłat,

profilaktyka próchnicy.

Dla dorosłych pacjentów

kompozytowe wypełnienia w zębach przednich (siekacze, kły),

glasjonomerowe wypełnienia w zębach bocznych,

leczenie kanałowe zębów przednich,

usuwanie kamienia raz w roku,

protezy akrylowe częściowe i całkowite (raz na 5 lat).

Dla osób z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną (powyżej 18 r.ż.)

pełne wypełnienia kompozytowe w całym uzębieniu,

znieczulenie ogólne,

leczenie kanałowe wszystkich zębów,

protezy akrylowe lub overdenture w pełnym zakresie refundacji.

Dla osób po leczeniu onkologicznym twarzoczaszki

protezy akrylowe i overdenture bez ograniczenia czasowego,

pełna refundacja napraw i podścieleń,

leczenie w znieczuleniu ogólnym.

Tabela – najważniejsze świadczenia stomatologiczne finansowane przez NFZ w 2025 roku

Poniżej znajdziesz tabelę porównującą najbardziej popularne świadczenia u dentysty w ramach NFZ - stan na listopad 2025 roku.

Rodzaj świadczenia Refundacja (tak/nie) Ograniczenia / grupa pacjentów Biała plomba (kompozyt) TAK Dorośli – tylko zęby przednie, dzieci i kobiety w ciąży – całe uzębienie Leczenie kanałowe TAK / częściowo Pełne tylko dla dzieci i kobiet w ciąży Proteza akrylowa TAK Raz na 5 lat Proteza typu overdenture TAK Od 2025 r., raz na 5 lat Skaling (usunięcie kamienia) TAK Raz w roku, kobiety w ciąży – 2 razy Zdjęcie pantomograficzne TAK Dorośli raz na 5 lat, dzieci co 3 lata Lakowanie, fluoryzacja TAK Do 19 roku życia Implanty, licówki NIE Wyłącznie prywatnie Wypełnienie amalgamatem NIE Zakazane od 1 stycznia 2025 r.

Nie wszystkie gabinety NFZ wykonują nowe zabiegi – dlaczego system nie działa tak, jak obiecano

I tutaj zaczynają się przysłowiowe schody. Nie wszystkie gabinety mają bowiem podpisaną umowę z NFZ na pełen zakres świadczeń. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli rozporządzenie przewiduje refundację, dentysta może jej nie realizować, bo NFZ nie zapłaci mu za droższy materiał lub nową technologię.

Często pacjent słyszy: „to świadczenie jest tylko prywatnie”, choć w rzeczywistości w innym gabinecie mogłoby być wykonane bezpłatnie. To efekt nierównego dostępu do kontraktów i braku jednolitej wyceny.

Ile naprawdę czeka się na wizytę u dentysty na NFZ

To kolejny haczyk. Średni czas oczekiwania na wizytę u dentysty w ramach NFZ w 2025 roku przekracza 80 dni. W dużych miastach bywa jeszcze dłuższy - w województwach mazowieckim i małopolskim na protezę lub leczenie kanałowe w ramach publicznej opieki czeka się nawet pół roku. W tym czasie wielu pacjentów decyduje się na prywatne gabinety, bo nie mogą pozwolić sobie na ból czy utratę zęba.

Z danych GUS wynika, że w 2024 roku niemal połowa dorosłych Polaków - dokładnie 47 procent - miała co najmniej jeden nieleczony ubytek. Jednocześnie Polska pozostaje w czołówce Unii Europejskiej pod względem liczby prywatnych wizyt stomatologicznych. Ponad 75 procent dorosłych pacjentów korzysta z usług komercyjnych przynajmniej raz w roku, najczęściej z powodu braku dostępności świadczeń w ramach NFZ.

Jak sprawdzić, co Ci się należy u dentysty – poradnik krok po kroku

Znajdź gabinet z kontraktem NFZ w swoim województwie (na stronie NFZ lub w lokalnym oddziale). Zapytaj o „świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego”. Upewnij się, czy wypełnienie, proteza lub RTG, o które pytasz, znajduje się w aktualnym katalogu NFZ. W razie odmowy możesz poprosić o pisemne uzasadnienie – to Twoje prawo. Jeśli nie możesz się dostać do gabinetu, spróbuj dentobusu (dla dzieci) lub innej placówki w regionie.

Podsumowanie: co naprawdę dostaniesz za darmo u dentysty, a za co nadal zapłacisz

Od 2025 roku zakres darmowych usług u dentysty jest większy niż kiedykolwiek – ale nadal daleki od standardu europejskiego. Refundacja obejmuje podstawowe świadczenia, białe plomby w odcinku przednim i protezy akrylowe, a od niedawna także nowoczesne overdenture.

Jednak wciąż większość nowoczesnych metod leczenia – implantów, licówek, leczenia kanałowego pod mikroskopem czy estetycznych kompozytów bocznych – pozostaje prywatna.

Polacy wydają miliardy na prywatne leczenie stomatologiczne, często nie wiedząc, że część zabiegów mogą mieć „za darmo”. Warto więc sprawdzić, co naprawdę przysługuje – zanim zapłacimy z własnej kieszeni.

