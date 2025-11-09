- Dentysta na NFZ w 2025 roku – co naprawdę masz za darmo?
- NFZ rozszerza listę zabiegów – co doszło w 2025 roku
- Dlaczego pacjenci nadal płacą prywatnie, mimo że nie muszą
- Co masz za darmo u dentysty w 2025 roku – pełna lista świadczeń
- Tabela – najważniejsze świadczenia stomatologiczne finansowane przez NFZ w 2025 roku
- Nie wszystkie gabinety NFZ wykonują nowe zabiegi – dlaczego system nie działa tak, jak obiecano
- Ile naprawdę czeka się na wizytę u dentysty na NFZ
- Jak sprawdzić, co Ci się należy u dentysty – poradnik krok po kroku
- Podsumowanie: co naprawdę dostaniesz za darmo u dentysty, a za co nadal zapłacisz
W wielu gabinetach ceny za plombę sięgają dziś 300–600 zł, a za nowoczesną protezę – nawet 4000 zł. Tymczasem w ramach NFZ te świadczenia można wykonać bez dopłat, choć nie wszędzie i nie zawsze w takiej jakości, jak prywatnie.
Dentysta na NFZ w 2025 roku – co naprawdę masz za darmo?
Według danych Ministerstwa Zdrowia z 2024 roku ponad 65 proc. pacjentów w Polsce leczy się prywatnie, mimo że posiada ubezpieczenie. Najczęściej tłumaczą to brakiem terminów w NFZ lub „przekonaniem, że refundacja nic nie obejmuje”.
Tymczasem w ostatnich latach – szczególnie od 2022 do 2025 – katalog świadczeń finansowanych przez Fundusz znacząco się poszerzył. Problem w tym, że zmiany prawne nie nadążają za praktyką gabinetów, które wciąż nie mają pełnych wycen nowych zabiegów lub kontraktów obejmujących wszystkie świadczenia.
NFZ rozszerza listę zabiegów – co doszło w 2025 roku
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2024 roku rozszerzyło listę świadczeń gwarantowanych w stomatologii. Oto najważniejsze nowości, które obowiązują od 3 stycznia 2025 r.:
- Białe wypełnienia światłoutwardzalne (kompozyty) – refundowane w pełnym zakresie dla dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży i osób z niepełnosprawnością.
- Protezy typu overdenture – ruchome protezy oparte na zabezpieczonych korzeniach, raz na 5 lat, dla dorosłych i seniorów.
- Rentgenodiagnostyka pantomograficzna – jedno zdjęcie panoramiczne raz na 5 lat (dla dorosłych) lub raz na 3 lata (dla dzieci 5–18 lat).
- Profilaktyczne zabezpieczenie bruzd PRR typu 1 – nowy zabieg dla dzieci i młodzieży, dotąd dostępny tylko prywatnie.
- Repozycja i unieruchomienie zwichniętych zębów – zabieg ratunkowy refundowany od 2025 r.
- Znieczulenie ogólne dla dzieci i młodzieży w szerszym zakresie: przy alergiach, lęku, infekcjach i braku współpracy.
Dlaczego pacjenci nadal płacą prywatnie, mimo że nie muszą
Choć przepisy wyglądają dobrze na papierze, w praktyce pacjenci nadal płacą. Dlaczego?
- NFZ finansuje tylko najtańsze warianty – np. klasyczną protezę akrylową, a nie nowoczesną elastyczną czy z włóknem szklanym.
- Wypełnienia kompozytowe u dorosłych refundowane są tylko w zębach przednich. Jeśli pacjent chce mieć „białą plombę” w zębie bocznym, musi zapłacić z własnej kieszeni.
- Brakuje kontraktów na nowe zabiegi. Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej z połowy 2025 roku, aż 40 proc. gabinetów stomatologicznych z kontraktem NFZ nie wykonuje jeszcze nowych świadczeń z rozporządzenia.
- Nowoczesne leczenie endodontyczne (kanałowe) z użyciem mikroskopu, materiałów MTA i cyfrowego RTG nadal jest poza refundacją.
- Implanty i licówki – wciąż wyłącznie prywatnie, nawet w przypadkach bezzębia.
Według raportu GUS, w 2024 roku Polacy wydali ponad 9 mld zł na prywatne leczenie stomatologiczne, co stanowi aż 28 proc. całych wydatków na zdrowie w sektorze prywatnym.
Co masz za darmo u dentysty w 2025 roku – pełna lista świadczeń
Nie wszyscy pacjenci mogą skorzystać z tych samych zabiegów u stomatologa na NFZ. Niektórzy mają więcej "przywilejów". Poniżej przedstawiamy pełną listę świadczeń, które możemy mieć za darmo w u dentysty - z podziałem na konkretne grupy pacjentów.
Dla wszystkich pacjentów ubezpieczonych
- badanie stomatologiczne raz w roku,
- kontrola stanu uzębienia do trzech razy w roku,
- leczenie próchnicy powierzchniowej,
- usunięcie złogów nazębnych raz w roku,
- usunięcie zęba (jedno- lub wielokorzeniowego),
- leczenie zmian błony śluzowej jamy ustnej,
- badania RTG wewnątrzustne (do dwóch zdjęć rocznie).
Dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia
- wszystkie wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne i glasjonomerowe,
- leczenie kanałowe wszystkich zębów,
- lakowanie bruzd, impregnacja zębiny, fluoryzacja (raz na kwartał),
- znieczulenie ogólne w określonych przypadkach,
- zdjęcia pantomograficzne raz na 3 lata,
- świadczenia w gabinetach szkolnych i dentobusach.
Dla kobiet w ciąży i w połogu
- darmowe wypełnienia kompozytowe we wszystkich zębach,
- leczenie kanałowe całego uzębienia,
- usuwanie kamienia nazębnego co 6 miesięcy,
- znieczulenie bez dopłat,
- profilaktyka próchnicy.
Dla dorosłych pacjentów
- kompozytowe wypełnienia w zębach przednich (siekacze, kły),
- glasjonomerowe wypełnienia w zębach bocznych,
- leczenie kanałowe zębów przednich,
- usuwanie kamienia raz w roku,
- protezy akrylowe częściowe i całkowite (raz na 5 lat).
Dla osób z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną (powyżej 18 r.ż.)
- pełne wypełnienia kompozytowe w całym uzębieniu,
- znieczulenie ogólne,
- leczenie kanałowe wszystkich zębów,
- protezy akrylowe lub overdenture w pełnym zakresie refundacji.
Dla osób po leczeniu onkologicznym twarzoczaszki
- protezy akrylowe i overdenture bez ograniczenia czasowego,
- pełna refundacja napraw i podścieleń,
- leczenie w znieczuleniu ogólnym.
Tabela – najważniejsze świadczenia stomatologiczne finansowane przez NFZ w 2025 roku
Poniżej znajdziesz tabelę porównującą najbardziej popularne świadczenia u dentysty w ramach NFZ - stan na listopad 2025 roku.
|Rodzaj świadczenia
|Refundacja (tak/nie)
|Ograniczenia / grupa pacjentów
|Biała plomba (kompozyt)
|TAK
|Dorośli – tylko zęby przednie, dzieci i kobiety w ciąży – całe uzębienie
|Leczenie kanałowe
|TAK / częściowo
|Pełne tylko dla dzieci i kobiet w ciąży
|Proteza akrylowa
|TAK
|Raz na 5 lat
|Proteza typu overdenture
|TAK
|Od 2025 r., raz na 5 lat
|Skaling (usunięcie kamienia)
|TAK
|Raz w roku, kobiety w ciąży – 2 razy
|Zdjęcie pantomograficzne
|TAK
|Dorośli raz na 5 lat, dzieci co 3 lata
|Lakowanie, fluoryzacja
|TAK
|Do 19 roku życia
|Implanty, licówki
|NIE
|Wyłącznie prywatnie
|Wypełnienie amalgamatem
|NIE
|Zakazane od 1 stycznia 2025 r.
Nie wszystkie gabinety NFZ wykonują nowe zabiegi – dlaczego system nie działa tak, jak obiecano
I tutaj zaczynają się przysłowiowe schody. Nie wszystkie gabinety mają bowiem podpisaną umowę z NFZ na pełen zakres świadczeń. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli rozporządzenie przewiduje refundację, dentysta może jej nie realizować, bo NFZ nie zapłaci mu za droższy materiał lub nową technologię.
Często pacjent słyszy: „to świadczenie jest tylko prywatnie”, choć w rzeczywistości w innym gabinecie mogłoby być wykonane bezpłatnie. To efekt nierównego dostępu do kontraktów i braku jednolitej wyceny.
Ile naprawdę czeka się na wizytę u dentysty na NFZ
To kolejny haczyk. Średni czas oczekiwania na wizytę u dentysty w ramach NFZ w 2025 roku przekracza 80 dni. W dużych miastach bywa jeszcze dłuższy - w województwach mazowieckim i małopolskim na protezę lub leczenie kanałowe w ramach publicznej opieki czeka się nawet pół roku. W tym czasie wielu pacjentów decyduje się na prywatne gabinety, bo nie mogą pozwolić sobie na ból czy utratę zęba.
Z danych GUS wynika, że w 2024 roku niemal połowa dorosłych Polaków - dokładnie 47 procent - miała co najmniej jeden nieleczony ubytek. Jednocześnie Polska pozostaje w czołówce Unii Europejskiej pod względem liczby prywatnych wizyt stomatologicznych. Ponad 75 procent dorosłych pacjentów korzysta z usług komercyjnych przynajmniej raz w roku, najczęściej z powodu braku dostępności świadczeń w ramach NFZ.
Jak sprawdzić, co Ci się należy u dentysty – poradnik krok po kroku
- Znajdź gabinet z kontraktem NFZ w swoim województwie (na stronie NFZ lub w lokalnym oddziale).
- Zapytaj o „świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego”.
- Upewnij się, czy wypełnienie, proteza lub RTG, o które pytasz, znajduje się w aktualnym katalogu NFZ.
- W razie odmowy możesz poprosić o pisemne uzasadnienie – to Twoje prawo.
- Jeśli nie możesz się dostać do gabinetu, spróbuj dentobusu (dla dzieci) lub innej placówki w regionie.
Podsumowanie: co naprawdę dostaniesz za darmo u dentysty, a za co nadal zapłacisz
Od 2025 roku zakres darmowych usług u dentysty jest większy niż kiedykolwiek – ale nadal daleki od standardu europejskiego. Refundacja obejmuje podstawowe świadczenia, białe plomby w odcinku przednim i protezy akrylowe, a od niedawna także nowoczesne overdenture.
Jednak wciąż większość nowoczesnych metod leczenia – implantów, licówek, leczenia kanałowego pod mikroskopem czy estetycznych kompozytów bocznych – pozostaje prywatna.
Polacy wydają miliardy na prywatne leczenie stomatologiczne, często nie wiedząc, że część zabiegów mogą mieć „za darmo”. Warto więc sprawdzić, co naprawdę przysługuje – zanim zapłacimy z własnej kieszeni.
Podstawa prawna i dokumenty:
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2024 r. (Dz.U. 2025 poz. 1).
- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 13 marca 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 615).
- Dane GUS: „Ochrona zdrowia w 2024 roku”.
- Dane MZ: „Raport o realizacji świadczeń stomatologicznych NFZ 2024–2025”.
