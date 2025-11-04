W dniu 3 listopada 2025 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jednym z kluczowych elementów nowelizacji jest uregulowanie zasad finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom umieszczonym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD) w Gostyninie, potocznie zwanym "ośrodkiem dla bestii".

Cel nowelizacji: zapewnienie spójnego finansowania świadczeń zdrowotnych dla osób przebywających w KOZZD w Gostyninie

Projekt ustawy przewiduje zmiany w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom umieszczonym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Celem nowelizacji jest objęcie finansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń udzielanych zarówno osobom posiadającym uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, jak i osobom ich pozbawionym. Proponowane rozwiązanie ma na celu ujednolicenie zasad finansowania świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującym systemem ochrony zdrowia.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących płatnika świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych i nieubezpieczonych

Zgodnie z obowiązującym art. 12 pkt 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, osoby umieszczone w ośrodku mają prawo do bezpłatnych świadczeń terapeutycznych, niezależnie od posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawa prawna wynika z art. 16 ust. 1 oraz art. 25 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Przepisy te nie obejmują jednak leczenia w ogólnodostępnych podmiotach leczniczych, co skutkuje obciążeniem finansowym ośrodka, wskazuje projektodawca.

Projektowana nowelizacja ma na celu rozszerzenie zakresu finansowania świadczeń zdrowotnych, tak aby osoby przebywające w ośrodku mogły korzystać z nich bezpłatnie, niezależnie od statusu ubezpieczeniowego.

Finansowanie świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności

Projekt ustawy obejmuje również nowelizację art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r., w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych dotyczących źródła finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom umieszczonym w Ośrodku, leczonych w podmiotach przeznaczonych dla osób pozbawionych wolności. Zgodnie z projektowanym brzmieniem, koszty tych świadczeń będą pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Ośrodek dla "bestii"

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, wraz z oddziałem zamiejscowym w Czersku, stanowi wyspecjalizowaną jednostkę leczniczą, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Placówka funkcjonuje jako jednostka budżetowa, podlegająca ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Do ośrodka kierowane są osoby, które zakończyły odbywanie kary pozbawienia wolności, lecz zgodnie z opinią dyrektora zakładu karnego oraz orzeczeniem sądu, wymagają dalszej izolacji ze względu na wysokie ryzyko popełnienia czynu zabronionego o szczególnie niebezpiecznym charakterze. W praktyce są to sprawcy najpoważniejszych przestępstw, wobec których zachodzi konieczność kontynuowania postępowania terapeutycznego w warunkach zabezpieczających interes publiczny.

Placówka, choć potocznie określana mianem „ośrodka dla bestii”, pełni funkcję medyczno-terapeutyczną, realizując zadania wynikające z przepisów prawa w zakresie ochrony zdrowia psychicznego oraz bezpieczeństwa obywateli. W ośrodku przebywa m.in. Leszek Pękalski "Wampir z Bytowa", pedofil Mirosław S.

Według stanu na dzień 15 października 2024 r., w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie przebywało 68 osób posiadających uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.