Zmiany w kontroli L4 2026 mają zrewolucjonizować sposób, w jaki ZUS sprawdza zwolnienia. Nowości to m.in. wyższa kadra orzecznicza, nowe definicje pracy podczas L4, szybkie decyzje, bardziej precyzyjna kontrola. Dla wielu pracowników to moment przełomowy: koniec „bezpiecznych zwolnień” i początek ery ostrego nadzoru. Oto, co się zmieni od 2026 roku.

Jakie nowe uprawnienia dostanie ZUS w kontroli L4 od 2026 roku?

ZUS staje się centralnym punktem systemu orzecznictwa i kontroli zwolnień. Projekt ustawy jasno celuje w uszczelnienie systemu i likwidację „szarych stref”.

Już na starcie warto zapamiętać trzy kluczowe zmiany:

ZUS zyska prawo uchylania wadliwych orzeczeń i kierowania ich do ponownego rozpatrzenia. Kontrola obejmie także osoby po ustaniu ubezpieczenia i duże firmy wypłacające zasiłki samodzielnie. Na wydanie orzeczenia będzie maksymalnie 30 dni, a pracownik zyska prawo do ponaglenia.

Jak zmieni się system orzecznictwa ZUS i wystawiania L4?

Nowy model orzeczniczy

Lekarze orzecznicy w ZUS będą mogli być zatrudniani na różne umowy: umowa o pracę lub cywilnoprawna .

. Do orzekania włączone zostaną także inne zawody medyczne – np. fizjoterapeuci i pielęgniarki w sprawach dotyczących rehabilitacji i oceny samodzielnej egzystencji.

– np. fizjoterapeuci i pielęgniarki w sprawach dotyczących rehabilitacji i oceny samodzielnej egzystencji. Konsolidacja orzecznictwa w większych jednostkach ZUS, wsparcie asystentów medycznych, uproszczona procedura I i II instancji.

Jakie są konsekwencje dla pracownika? Orzeczenia mają być wydawane szybciej, standaryzacja rośnie – Twoje zwolnienie będzie oceniane bardziej jednolicie w całym kraju.

Jak ZUS będzie kontrolował L4 w praktyce?

Poniżej przedstawiamy tabelę, która obrazuje zmiany w uprawnieniach ZUS-u w kontekście kontroli zwolnień lekarskich. Pokazujemy, jak jest dziś, co się zmieni i jakie to ma znaczenie dla pracowników.

Uprawnienie ZUS Co to zmienia wobec dzisiejszej sytuacji Co to znaczy dla pracownika ZUS możeuchylić decyzję orzecznikalub skierować do ponownego rozpatrzenia Dotychczas orzeczenie było zazwyczaj ostateczne lub procedura odwoławcza trwała długo Zwolnienie może zostać zakwestionowane – musi być w pełni zasadne ZUS może prowadzić kontrolę równieżpo ustaniu tytułu ubezpieczenialub u płatników, którzy wypłacają zasiłki Mniej transparentna była kontrola w takich przypadkach Nawet jeśli zmienisz pracę lub masz dwie umowy – ryzyko kontroli rośnie Zarządzony zostanie maksymalny30-dniowy terminna wydanie orzeczenia Często decyzje trwały dłużej Szybciej dowiesz się „tak” lub „nie” – ale jeśli „nie”, wymagana jest szybka reakcja z Twojej strony

Czy można pracować na L4 w 2026 roku? ZUS doprecyzowuje zasady

Projekt wprowadza jasne definicje:

„Praca zarobkowa” to każda czynność o charakterze zarobkowym, niezależnie od rodzaju umowy.

to każda czynność o charakterze zarobkowym, niezależnie od rodzaju umowy. „Aktywność niezgodna z celem zwolnienia” to działania, które mogą wydłużać chorobę lub rekonwalescencję (np. forsowne wyjazdy, praca mimo zwolnienia).

to działania, które mogą wydłużać chorobę lub rekonwalescencję (np. forsowne wyjazdy, praca mimo zwolnienia). Nowość: możliwa praca w czasie zwolnienia u innego pracodawcy, jeśli masz więcej niż jedno zatrudnienie, a zwolnienie dotyczy tylko jednego z tytułów ubezpieczenia. W praktyce: jeśli jesteś zatrudniony u dwóch pracodawców i jedno zwolnienie dotyczy tylko jednej pracy – możliwe, że nie utracisz zasiłku, jeśli druga praca nie szkodzi procesowi leczenia.

Nowe zasady kontroli zwolnień – kiedy i jak „złapią” pracownika?

ZUS będzie dzwonił do chorych – jak wyglądają nowe wezwania do kontroli?

Zawiadomienia o badaniu albo o kontroli ZUS mogą być doręczane:

elektronicznie (profil ZUS),

pocztą,

za pośrednictwem pracownika ZUS

telefonicznie – jeśli rozmowa jest nagrana i pracownik wyrazi zgodę.

Ryzyko: brak reakcji lub nieodebranie telefonicznego wezwania może skutkować wstrzymaniem wypłaty zasiłku lub umorzeniem procedury.

14 dni na sprzeciw od decyzji ZUS – krótsze terminy, większe ryzyko błędu

Projekt przewiduje krótsze terminy na działania pracownika:

14 dni na wniesienie sprzeciwu od orzeczenia,

30 dni na wydanie orzeczenia przez ZUS (maksymalny czas).

Co to znaczy dla pracownika? Musisz być czujny i reagować szybko – nie wystarczy „przeczekać” decyzji.

ZUS ponownie sprawdzi Twoje L4, jeśli uzna je za wadliwe

Prezes ZUS dostaje uprawnienie do nadzoru nad jakością orzeczeń i do ponownego rozpatrzenia tych, które są wadliwe.

Skutek: jeśli poprzednie zwolnienie było wystawione w wątpliwy sposób – jest bardziej ryzykowne niż dotychczas.

Od kiedy zmiany w L4? Oto pełny harmonogram 2026

Zmiany w kontroli L4 będą wprowadzane w 2026 roku, jednak nie wszystkie od razu. Poniższa tabelka pokazuje, co zmienia się w danym czasie.

Etap / przepis Data wejścia w życie Co oznacza w praktyce Większość przepisów o kontroli i orzecznictwie 1 stycznia 2026 r. Od tej daty ZUS uzyska nowe narzędzia do kontroli L4. Zmiany dotyczące pracy u innego pracodawcy w czasie zwolnienia 12 miesięcy od ogłoszenia ustawy Przepisy mogą zacząć obowiązywać później – warto monitorować komunikaty ZUS. Pozostałe przepisy przejściowe do czasu wejścia nowych zasad Nadal obowiązują obecne reguły dotyczące zwolnień, kontroli i odwołań.

Wskazówka dla pracownika: jeśli Twoje zwolnienie się wydłuża albo planujesz podjąć dodatkową pracę – śledź daty wejścia przepisów i dopasuj swoje działania, by nie narazić się na utratę zasiłku.

Kto zyska, a kto straci na kontroli L4 od 2026 roku

Kto zyska na nowych przepisach o kontroli L4

Pracownicy z kilkoma umowami lub tytułami ubezpieczenia mogą skorzystać z nowych przepisów – jeśli spełnią warunki, będą mogli pracować u jednego pracodawcy, będąc na zwolnieniu u drugiego. To rozwiązanie docenią osoby zatrudnione w kilku branżach lub wykonujące zlecenia.

Zyskają też osoby, które dotąd narzekały na chaos w orzecznictwie. Dzięki standaryzacji decyzji i szybszym procedurom ich sprawy mają być rozstrzygane szybciej i bardziej przewidywalnie.

Kto nie odczuje zmian w kontroli L4

Dla pracowników, którzy korzystają z L4 zgodnie z przeznaczeniem – czyli nie podejmują pracy, przestrzegają zaleceń lekarskich i reagują na wezwania ZUS – nowe przepisy mogą być praktycznie niezauważalne. To po prostu uszczelnienie systemu, które nie uderzy w uczciwych.

Kto straci na nowych zasadach L4 – uwaga na te błędy

Najwięcej ryzykują osoby, które korzystały z „łatwych” zwolnień z internetowych serwisów albo takie, których L4 nie odpowiadało realnemu stanowi zdrowia. ZUS będzie mógł uchylić orzeczenie, co w praktyce oznacza konieczność zwrotu zasiłku. Więcej o takich osobach możecie przeczytać w artykule:Co trzecie L4 to nadużycie. Lekarka: tak rozpoznajemy pacjentów, którzy udają chorobę.

Niebezpieczne jest też przegapienie terminów – np. 14 dni na sprzeciw czy 7 dni na wyjaśnienie nieobecności na badaniu. Brak reakcji może skutkować utratą pieniędzy i zamknięciem drogi do odwołania.

Przykład z życia: jak nowe L4 zmieni sytuację pracownika

Anna pracuje na pełny etat w firmie A i dodatkowo ma umowę zlecenie w firmie B. W grudniu 2025 zachorowała i wystawiono jej zwolnienie lekarskie w firmie A. W 2026 r. – zgodnie z nowymi przepisami – jeśli rodzaj pracy w firmie B nie koliduje z procesem leczenia i lekarz orzecznik przychyli się do wystawienia zwolnienia tylko z tytułu pracy w A, to Anna może wykonywać pracę w firmie B i jednocześnie pobierać zasiłek chorobowy z A.

Musi jednak:

powiadomić pracodawcę B o okresie zwolnienia,

o okresie zwolnienia, upewnić się, że praca w B nie utrudnia rekonwalescencji ,

, liczyć się z tym, że ZUS może kontrolować prawidłowość zwolnienia u A i pracy w B. Jeśli jednak Anna bez zgody lekarza zacznie pracować w firmie A lub jej aktywność w B utrudni leczenie – ryzykuje utratę zasiłku.

FAQ: najważniejsze pytania o nowe zasady L4 2026

Czy od 2026 mogę pobierać zasiłek na L4 i jednocześnie pracować?

Tak - ale tylko w określonych warunkach: gdy masz więcej niż jeden tytuł ubezpieczenia, zwolnienie dotyczy jednego z nich, a praca u drugiego pracodawcy jest zgodna z procesem leczenia.

Co jeśli nie odbiorę telefonu od ZUS w sprawie kontroli?

Doręczenie telefoniczne ma skutek prawny – brak reakcji może prowadzić do wstrzymania wypłaty zasiłku lub utraty świadczenia.

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Zasadniczo od 1 stycznia 2026 r. Niektóre przepisy mogą wejść w życie później – nawet do 12 miesięcy od ogłoszenia ustawy.

Zmiany, które wejdą w życie od 2026 r., to sygnał, że system zwolnień lekarskich wchodzi w erę ścisłego nadzoru i szybkich decyzji. Dla pracownika to mniej komfortu w „obsłudze” L4, ale większa przejrzystość zasad.

Podstawa prawna zmian w kontroli L4