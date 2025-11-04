Czy warto złożyć wniosek EPD-21? ZUS informuje o możliwości rezygnacji z zaliczek podatkowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że ponad 460 tysięcy emerytów i rencistów otrzymało wraz z rocznym PIT za 2024 rok specjalny formularz o symbolu EPD-21. Jest to wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Złożenie tego dokumentu może skutkować zwiększeniem wysokości świadczenia wypłacanego „na rękę”, jednak decyzja o jego złożeniu powinna być poprzedzona analizą indywidualnej sytuacji podatkowej świadczeniobiorcy.

Złożenie wniosku EPD-21 w ZUS oznacza, że z emerytury, renty oraz dodatkowych świadczeń rocznych – takich jak „trzynastka” i „czternastka” – nie będą pobierane zaliczki na podatek dochodowy, o ile łączna suma świadczeń w danym roku nie przekroczy 30 tysięcy złotych. Po przekroczeniu tego limitu ZUS automatycznie rozpocznie naliczanie zaliczek według stawki 12%, bez uwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek (300 zł miesięcznie). W efekcie świadczenie netto może być niższe niż przed złożeniem wniosku.

Kiedy rezygnacja z zaliczek podatkowych może zwiększyć świadczenie emerytalne lub rentowe

ZUS wskazuje, że wniosek EPD-21 może być korzystny dla osób, których roczne dochody nie przekraczają 30 tys. zł. W ich przypadku zaliczki pobierane z „trzynastki” i „czternastki” są co prawda zwracane przez urząd skarbowy, ale dopiero po rocznym rozliczeniu PIT. Dzięki złożeniu wniosku, świadczeniobiorca otrzyma wyższe wypłaty już na etapie realizacji dodatkowych świadczeń, bez konieczności oczekiwania na zwrot podatku. W zależności od sytuacji, może to oznaczać wzrost świadczenia o kilkanaście do nawet kilkuset złotych.

Kiedy złożenie wniosku EPD-21 może prowadzić do niedopłaty podatku – ryzyka dla seniorów

ZUS podkreśla, że wniosek nie będzie korzystny dla osób, których roczne dochody przekraczają 30 tys. zł – niezależnie od źródła. Dotyczy to m.in. emerytów i rencistów pobierających dodatkowe świadczenia z innych instytucji lub osiągających dochody z pracy. W takich przypadkach złożenie wniosku może skutkować powstaniem niedopłaty podatku, którą trzeba będzie uregulować po zakończeniu roku podatkowego. Co istotne, raz złożony wniosek obowiązuje również w kolejnych latach, dopóki nie zostanie wycofany lub zastąpiony innym dokumentem.

Jak złożyć wniosek EPD-21 w ZUS

Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (druk EPD-21) można złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w jednej z trzech form: osobiście w dowolnej placówce ZUS, za pośrednictwem pełnomocnika, drogą korespondencyjną lub elektronicznie – poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Jakie skutki wywołuje złożenie wniosku EPD-21 w ZUS – zasady działania mechanizmu podatkowego

Złożenie wniosku EPD-21 w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych skutkuje czasowym wstrzymaniem poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Do momentu, w którym suma wypłaconych świadczeń w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty 30 tysięcy złotych, ZUS nie będzie naliczał miesięcznych zaliczek podatkowych od emerytury, renty ani dodatkowych świadczeń, takich jak „trzynasta” czy „czternasta” emerytura.

Po przekroczeniu wskazanego limitu, instytucja automatycznie rozpocznie pobór zaliczek według stawki 12%, bez zastosowania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek (300 zł). W efekcie wysokość świadczenia netto może ulec obniżeniu względem okresu sprzed złożenia wniosku.

Po zakończeniu roku podatkowego świadczeniobiorca otrzyma z ZUS formularz PIT-11A, który może zostać rozliczony samodzielnie w urzędzie skarbowym. Alternatywnie, możliwe jest skorzystanie z usługi Twój e-PIT, w ramach której urząd skarbowy automatycznie wygeneruje zeznanie PIT-37 i udostępni je do akceptacji.