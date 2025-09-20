Od 2025 r. tekstylia są osobną frakcją odpadów i nie powinny trafiać do „czarnych” koszy. Kielce idą krok dalej – zamiast odsyłać każdego do PSZOK-u, podkładają mieszkańcom… fioletowy most między szafą a recyklingiem. W praktyce ma to ułatwić życie seniorom i osobom niezmotoryzowanym, a miastu – utrzymać porządek po zniknięciu wielu kontenerów na odzież. Do kompletu dochodzi „Odrzutowóz”, czyli mobilny punkt, który zbierze ładunek z osiedli.

Kto otrzyma fioletowe worki na śmieci i na jakich zasadach?

Uprawnione są gospodarstwa domowe w systemie opłat Kielc. Miasto dostarczy fioletowe worki i poda terminy odbioru (trafią do skrzynek/na stronę miasta). Limit jest prosty:

1 worek o pojemności 120 l na kwartał na gospodarstwo,

na gospodarstwo, zawartość sucha i czysta, worek szczelnie związany.

Nie wejdą tu tekstylia z działalności (sklepy, pracownie) – to inny strumień odpadów.

Jak skorzystać z fioletowego worka?

Masz stertę T-shirtów, pościel i kurtkę sprzed dekady? W dniu odbioru wystaw worek przy altanie śmietnikowej albo przekaż go pracownikom „Odrzutowozu”. Bez wniosków, bez formularzy, jedno „okno” na kwartał. Kropka.

Warto zapamiętać:

Nie wystawiaj tekstyliów wcześniej – deszcz to wróg recyklingu.

– deszcz to wróg recyklingu. Zasznurowane pary butów i zrolowane zasłony zajmą mniej miejsca.

i zajmą mniej miejsca. Jeśli przegapisz termin – poczekaj na kolejny kwartalny odbiór.

Co trafia do fioletowego worka, a co nadal do PSZOK-u [TABELA]

Czasami możemy mieć wątpliwości, które odpady powinny do fioletowych worków, a które należy umieścić w innym worku lub oddać do PSZOK. Poniżej podajemy krótką instrukcję dotyczącą wybranych przedmiotów.

Przedmiot Do fioletowego worka? Uwaga T-shirt, spodnie, sweter Tak Muszą byćsuche i czyste. Bielizna, skarpetki Tak Zapakuj razem, szczelnie zwiąż. Obuwie Tak Złącz pary (np. sznurówką). Pościel, ręczniki, koce Tak Bez wilgoci/pleśni. Zasłony, firany Tak Zroluj – oszczędzisz miejsce. Torebki, paski, plecaki Tak Galanteria tekstylna i skórzana wchodzi. Dywan/materac Nie ZazwyczajPSZOK/gabaryty. Brudne/oleiste szmaty Nie Zanieczyszczone odrzucane przy odbiorze. Tekstylia z firmy Nie Poza programem komunalnym.

Harmonogram odbioru i „Odrzutowóz” – gdzie sprawdzić, jak nie przegapić

Kalendarz odbiorów raz na kwartał opracowuje miasto. Terminy trafiają:

bezpośrednio do mieszkańców (np. do skrzynek/na klatki),

na stronę miasta oraz do komunikatów PGO.

„Odrzutowóz” pojawia się w wyznaczonych punktach – dokładne godziny będą w komunikatach. Jeśli masz dużo tekstyliów, planuj z wyprzedzeniem: jeden worek na kwartał to bestia pojemna, ale nie bez dna.

Segregacja odpadów 2025. Co się zmieniło, a co pozostało bez zmian

Nowe: fioletowe worki i odbiór „spod domu” – koniec pielgrzymek do PSZOK-u z każdą torbą.

Bez zmian: tekstylia to osobna frakcja, nie wrzucamy ich do „czarnych” pojemników. Kolory obowiązujące w całej Polsce dotyczą papieru, metali i tworzyw, szkła, bio – fioletowy to lokalny standard Kielc dla tekstyliów.

Mały poradnik „jak nie zmarnować jednego worka”

Wysusz rzeczy dzień wcześniej; wilgoć oznacza odmowę odbioru.

dzień wcześniej; wilgoć oznacza odmowę odbioru. Zgniataj miękkie (swetry, bluzy), a twarde (buty, paski) układaj na dnie.

(swetry, bluzy), a (buty, paski) układaj na dnie. Zadbaj o szczelny węzeł – to nie dekoracja, to warunek.

FAQ – krótkie odpowiedzi na najczęstsze pytania