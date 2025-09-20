rozwiń

Od 2025 r. tekstylia są osobną frakcją odpadów i nie powinny trafiać do „czarnych” koszy. Kielce idą krok dalej – zamiast odsyłać każdego do PSZOK-u, podkładają mieszkańcom… fioletowy most między szafą a recyklingiem. W praktyce ma to ułatwić życie seniorom i osobom niezmotoryzowanym, a miastu – utrzymać porządek po zniknięciu wielu kontenerów na odzież. Do kompletu dochodzi „Odrzutowóz”, czyli mobilny punkt, który zbierze ładunek z osiedli.

Kto otrzyma fioletowe worki na śmieci i na jakich zasadach?

Uprawnione są gospodarstwa domowe w systemie opłat Kielc. Miasto dostarczy fioletowe worki i poda terminy odbioru (trafią do skrzynek/na stronę miasta). Limit jest prosty:

  • 1 worek o pojemności 120 l na kwartał na gospodarstwo,
  • zawartość sucha i czysta, worek szczelnie związany.

Nie wejdą tu tekstylia z działalności (sklepy, pracownie) – to inny strumień odpadów.

Jak skorzystać z fioletowego worka?

Masz stertę T-shirtów, pościel i kurtkę sprzed dekady? W dniu odbioru wystaw worek przy altanie śmietnikowej albo przekaż go pracownikom „Odrzutowozu”. Bez wniosków, bez formularzy, jedno „okno” na kwartał. Kropka.

Warto zapamiętać:

  • Nie wystawiaj tekstyliów wcześniej – deszcz to wróg recyklingu.
  • Zasznurowane pary butów i zrolowane zasłony zajmą mniej miejsca.
  • Jeśli przegapisz termin – poczekaj na kolejny kwartalny odbiór.
Co trafia do fioletowego worka, a co nadal do PSZOK-u [TABELA]

Czasami możemy mieć wątpliwości, które odpady powinny do fioletowych worków, a które należy umieścić w innym worku lub oddać do PSZOK. Poniżej podajemy krótką instrukcję dotyczącą wybranych przedmiotów.

Przedmiot Do fioletowego worka? Uwaga
T-shirt, spodnie, sweter Tak Muszą byćsuche i czyste.
Bielizna, skarpetki Tak Zapakuj razem, szczelnie zwiąż.
Obuwie Tak Złącz pary (np. sznurówką).
Pościel, ręczniki, koce Tak Bez wilgoci/pleśni.
Zasłony, firany Tak Zroluj – oszczędzisz miejsce.
Torebki, paski, plecaki Tak Galanteria tekstylna i skórzana wchodzi.
Dywan/materac Nie ZazwyczajPSZOK/gabaryty.
Brudne/oleiste szmaty Nie Zanieczyszczone odrzucane przy odbiorze.
Tekstylia z firmy Nie Poza programem komunalnym.

Harmonogram odbioru i „Odrzutowóz” – gdzie sprawdzić, jak nie przegapić

Kalendarz odbiorów raz na kwartał opracowuje miasto. Terminy trafiają:

  • bezpośrednio do mieszkańców (np. do skrzynek/na klatki),
  • na stronę miasta oraz do komunikatów PGO.

Odrzutowóz” pojawia się w wyznaczonych punktach – dokładne godziny będą w komunikatach. Jeśli masz dużo tekstyliów, planuj z wyprzedzeniem: jeden worek na kwartał to bestia pojemna, ale nie bez dna.

Segregacja odpadów 2025. Co się zmieniło, a co pozostało bez zmian

Nowe: fioletowe worki i odbiór „spod domu” – koniec pielgrzymek do PSZOK-u z każdą torbą.
Bez zmian: tekstylia to osobna frakcja, nie wrzucamy ich do „czarnych” pojemników. Kolory obowiązujące w całej Polsce dotyczą papieru, metali i tworzyw, szkła, bio – fioletowy to lokalny standard Kielc dla tekstyliów.

Mały poradnik „jak nie zmarnować jednego worka”

  • Wysusz rzeczy dzień wcześniej; wilgoć oznacza odmowę odbioru.
  • Zgniataj miękkie (swetry, bluzy), a twarde (buty, paski) układaj na dnie.
  • Zadbaj o szczelny węzeł – to nie dekoracja, to warunek.

FAQ – krótkie odpowiedzi na najczęstsze pytania

  1. Czy fioletowe worki są w całej Polsce? Nie. To rozwiązanie Kielc; inne gminy mają własne zasady (najczęściej PSZOK-i).
  2. Ile worków dostanę?Jeden 120 l na kwartał na gospodarstwo domowe.
  3. Mogę oddać mokre ubrania? Nie. Muszą być suche i czyste.
  4. Co jeśli przegapię termin? Czekasz na kolejny kwartalny odbiór lub korzystasz z następnego objazdu „Odrzutowozu”.
  5. Czy dywan też wrzucę do fioletowego? Nie. Dywany i materace traktowane są zwykle jako gabaryty – do PSZOK-u.
  6. Prowadzę małą pracownię krawiecką – mogę korzystać? Nie. Program dotyczy gospodarstw domowych, nie odpadów z działalności.