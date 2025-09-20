- Kto otrzyma fioletowe worki na śmieci i na jakich zasadach?
- Jak skorzystać z fioletowego worka?
- Co trafia do fioletowego worka, a co nadal do PSZOK-u [TABELA]
- Harmonogram odbioru i „Odrzutowóz” – gdzie sprawdzić, jak nie przegapić
- Segregacja odpadów 2025. Co się zmieniło, a co pozostało bez zmian
- Mały poradnik „jak nie zmarnować jednego worka”
- FAQ – krótkie odpowiedzi na najczęstsze pytania
Od 2025 r. tekstylia są osobną frakcją odpadów i nie powinny trafiać do „czarnych” koszy. Kielce idą krok dalej – zamiast odsyłać każdego do PSZOK-u, podkładają mieszkańcom… fioletowy most między szafą a recyklingiem. W praktyce ma to ułatwić życie seniorom i osobom niezmotoryzowanym, a miastu – utrzymać porządek po zniknięciu wielu kontenerów na odzież. Do kompletu dochodzi „Odrzutowóz”, czyli mobilny punkt, który zbierze ładunek z osiedli.
Kto otrzyma fioletowe worki na śmieci i na jakich zasadach?
Uprawnione są gospodarstwa domowe w systemie opłat Kielc. Miasto dostarczy fioletowe worki i poda terminy odbioru (trafią do skrzynek/na stronę miasta). Limit jest prosty:
- 1 worek o pojemności 120 l na kwartał na gospodarstwo,
- zawartość sucha i czysta, worek szczelnie związany.
Nie wejdą tu tekstylia z działalności (sklepy, pracownie) – to inny strumień odpadów.
Jak skorzystać z fioletowego worka?
Masz stertę T-shirtów, pościel i kurtkę sprzed dekady? W dniu odbioru wystaw worek przy altanie śmietnikowej albo przekaż go pracownikom „Odrzutowozu”. Bez wniosków, bez formularzy, jedno „okno” na kwartał. Kropka.
Warto zapamiętać:
- Nie wystawiaj tekstyliów wcześniej – deszcz to wróg recyklingu.
- Zasznurowane pary butów i zrolowane zasłony zajmą mniej miejsca.
- Jeśli przegapisz termin – poczekaj na kolejny kwartalny odbiór.
Co trafia do fioletowego worka, a co nadal do PSZOK-u [TABELA]
Czasami możemy mieć wątpliwości, które odpady powinny do fioletowych worków, a które należy umieścić w innym worku lub oddać do PSZOK. Poniżej podajemy krótką instrukcję dotyczącą wybranych przedmiotów.
|Przedmiot
|Do fioletowego worka?
|Uwaga
|T-shirt, spodnie, sweter
|Tak
|Muszą byćsuche i czyste.
|Bielizna, skarpetki
|Tak
|Zapakuj razem, szczelnie zwiąż.
|Obuwie
|Tak
|Złącz pary (np. sznurówką).
|Pościel, ręczniki, koce
|Tak
|Bez wilgoci/pleśni.
|Zasłony, firany
|Tak
|Zroluj – oszczędzisz miejsce.
|Torebki, paski, plecaki
|Tak
|Galanteria tekstylna i skórzana wchodzi.
|Dywan/materac
|Nie
|ZazwyczajPSZOK/gabaryty.
|Brudne/oleiste szmaty
|Nie
|Zanieczyszczone odrzucane przy odbiorze.
|Tekstylia z firmy
|Nie
|Poza programem komunalnym.
Harmonogram odbioru i „Odrzutowóz” – gdzie sprawdzić, jak nie przegapić
Kalendarz odbiorów raz na kwartał opracowuje miasto. Terminy trafiają:
- bezpośrednio do mieszkańców (np. do skrzynek/na klatki),
- na stronę miasta oraz do komunikatów PGO.
„Odrzutowóz” pojawia się w wyznaczonych punktach – dokładne godziny będą w komunikatach. Jeśli masz dużo tekstyliów, planuj z wyprzedzeniem: jeden worek na kwartał to bestia pojemna, ale nie bez dna.
Segregacja odpadów 2025. Co się zmieniło, a co pozostało bez zmian
Nowe: fioletowe worki i odbiór „spod domu” – koniec pielgrzymek do PSZOK-u z każdą torbą.
Bez zmian: tekstylia to osobna frakcja, nie wrzucamy ich do „czarnych” pojemników. Kolory obowiązujące w całej Polsce dotyczą papieru, metali i tworzyw, szkła, bio – fioletowy to lokalny standard Kielc dla tekstyliów.
Mały poradnik „jak nie zmarnować jednego worka”
- Wysusz rzeczy dzień wcześniej; wilgoć oznacza odmowę odbioru.
- Zgniataj miękkie (swetry, bluzy), a twarde (buty, paski) układaj na dnie.
- Zadbaj o szczelny węzeł – to nie dekoracja, to warunek.
FAQ – krótkie odpowiedzi na najczęstsze pytania
- Czy fioletowe worki są w całej Polsce? Nie. To rozwiązanie Kielc; inne gminy mają własne zasady (najczęściej PSZOK-i).
- Ile worków dostanę?Jeden 120 l na kwartał na gospodarstwo domowe.
- Mogę oddać mokre ubrania? Nie. Muszą być suche i czyste.
- Co jeśli przegapię termin? Czekasz na kolejny kwartalny odbiór lub korzystasz z następnego objazdu „Odrzutowozu”.
- Czy dywan też wrzucę do fioletowego? Nie. Dywany i materace traktowane są zwykle jako gabaryty – do PSZOK-u.
- Prowadzę małą pracownię krawiecką – mogę korzystać? Nie. Program dotyczy gospodarstw domowych, nie odpadów z działalności.
