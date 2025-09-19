Tekstylia od 2025 r. nie mogą być wyrzucane do kubłów na odpady zmieszane. W związku z tym ubrania mogą być wyrzucane jedynie w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach, takich jak PSZOK. Kielce postanowiły jednak ułatwić swoim mieszkańcom wyrzucanie odpadów tekstylnych. W tym celu gmina wprowadzi możliwość wyrzucania tekstyliów we fioletowych workach.

Nowość w wyrzucaniu tekstyliów, gmina Kielce sama przyjedzie pod dom

Rozwiązanie proponowane przez gminę Kielce, opisane przez Interię polegać ma na cokwartalnej zbiórce odpadów tekstylnych od mieszkańców. Nowy system zbiórki będzie polegał na podjeżdżaniu samochodu zbierającego tekstylia pod domy, co nie będzie wymagało specjalnego wyjazdu do punktów zbiórki, do czego są obecnie zobowiązani mieszkańcy.

Konieczność podróżowania ze śmieciami tekstylnymi do specjalnych punktów zbiórek odpadów doprowadza do tego, że ubrania nadal często trafiają do pojemników z odpadami zmieszanymi. Kielce mają więc pomysł na to, jak zatrzymać ten (od 2025 r.) nielegalny proceder.

Fioletowy kolor worków na śmieci

Tekstylia w Kielcach zostaną odebrane raz na kwartał, a program zbiórek wystartuje już w 2026 r. W związku z tym władze Kielc informują mieszkańców, żeby już teraz zaopatrzyli się w specjalne worki na śmieci w kolorze fioletowym, które będą służyły do wyrzucania odpadów tekstylnych. W wyznaczonych dniach raz na kwartał po tekstylia podjedzie samochód, który zabierze w PSZOK.

Rozwiązanie wprowadzone przez Kielce być może zainspiruje także inne gminy do zmiany zasad dotyczących zbiórki tekstyliów i w większej ilości gmin zobaczymy specjalne samochody zbierające tekstylia.