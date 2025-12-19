Karta Dużej Rodziny (KDR) jest uznawana m.in. w niektórych dużych dyskontach. Możemy wówczas liczyć na 5-15 proc. zniżkę. W których miejscach zapłacimy mniej, korzystając z KDR? Kto może się o nią ubiegać? Przypominamy.

Kto może otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Posiadaczami Karty Dużej Rodziny mogą zostać:

Osoby będące biologicznymi lub zastępczymi rodzicami. W drugim przypadku korzystanie z KDR jest możliwe w czasie sprawowania pieczy zastępczej. Do posiadania Karty Dużej Rodziny uprawnione są również osoby prowadzące rodzinny dom dziecka;

Dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18 lat lub 25 lat (jeśli nadal się uczą w szkole lub na uczelni). Warunek uzyskania KDR przez dzieci to spełnienie warunku wieku przez co najmniej 3 dzieci w rodzinie w dniu składania wniosku;

Dzieci bez względu na wiek, jeśli posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności;

Żona lub mąż rodzica dzieci.

Karta Dużej Rodziny. Gdzie się realnie przydaje? [LISTA]

Karta Dużej Rodziny obejmuje bardzo dużą liczbę punktów w całej Polsce. W wyszukiwarce dostępnej tutaj [LINK – KLIKNIJ] można dokładnie sprawdzić punkty, które są w naszej okolicy i oferują zniżkę na KRD. Gdy wpiszemy miejscowość i zasięg, strona wygeneruje nam mapę z oznaczonymi lokalizacjami. Wystarczy kliknąć w cyfrę, aż wyświetlą nam się konkretne nazwy sklepów czy firm. Pod spodem znajdziemy szczegółowe informacje, jakiej wysokości zniżek możemy spodziewać się w poszczególnych miejscach za okazaniem KRD.

Przykładowo: zniżki na KDR otrzymamy w poniższych sklepach:

Auchan

Lidl

Kaufland

Stokrotka

Piotr i Paweł

Spar

Krakvet

Orlen

Circle K

Leroy Merlin

Dostępne są zniżki w obszarze zdrowotnym:

Vision Optyk

Alab

Luxmed

Z Kartą Dużej Rodziny możemy podróżować taniej dzięki:

37-proc. zniżkom na bilety jednorazowe i 49-proc. na miesięczne bilety dla rodziców oraz 30-proc. zniżkom dla wszystkich posiadaczy KDR na przejazdy jednorazowe przy jednoczesnym przejeździe min. 2 osób, niezależnie od przynależności rodzinnej.

Z KDR zapłacimy mniej w kinie czy pizzerii:

zniżki w Cinema 3D, Multikinie, a także 20 proc. w kinach Helios;

Da Grasso.

Nie wszystkie popularne sklepy są partnerem karty. Gdzie nie dostaniemy zniżki?

Niestety, wciąż w wielu popularnych sklepach KDR się nie przydaje. Zniżek jak do tej pory nie wprowadziły m.in. Biedronka, Rossmann czy IKEA.

Karta Dużej Rodziny: Wygodnie w aplikacji mObywatel

Kartę Dużej Rodziny można wgrać do aplikacji mObywatel w telefonie. Wówczas nie musimy pamiętać o noszeniu ze sobą plastikowej karty. Wystarczy wyjąć telefon przy kasie w sklepie lub przy korzystaniu z usług pokazać sprzedawcy, który uwzględni zniżki.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Aby uzyskać Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek do urzędu gminy lub miasta właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. Można to zrobić również elektronicznie przez portal Emp@tia.

Karta Dużej Rodziny. Nowe uprawnienia i kolejna sieć sklepów

Dzięki przepisom, które weszły w życie w 2025 r., rodziny wielodzietne mogą liczyć na więcej praw w urzędach pracy. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają pierwszeństwo w skierowaniu ich do różnych form pomocy. Kolejnym ważnym uprawnieniem jest wydłużenie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Osoba z KDR może go pobierać przez 365 dni, podczas gdy standardowo zasiłek przysługuje przez 180 dni.

Do sieci sklepów, które oferują zniżki za okazaniem KDR, dołączyły sklepy POLOmarket w całej Polsce. Sieć oferuje rabat 5 proc. przy zakupach za minimum 99 zł. Ze zniżek wyłączone są m.in. produkty do początkowego karmienia niemowląt, alkohol, papierosy. Aby skorzystać z rabatu, należy dodać KDR do swojego konta w POLOappce. Po zeskanowaniu aktywnej e-POLOkarty 5-procentowy rabat na wszystkie nieprzecenione produkty zostanie naliczony automatycznie. Pełną instrukcję, jak skorzystać z rabatu na KDR w sieci sklepów POLOmarket, znajdziesz tutaj: KLIKNIJ-LINK.