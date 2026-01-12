Oświadczenie do USC będzie można złożyć elektronicznie

Obecnie osoba, która zmieniła po ślubie nazwisko, ma jedynie rok od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, aby wrócić do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa. Wymaga to złożenia stosownego oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem.

Zgodnie z nowym projektem Ministerstwa Cyfryzacji, oświadczenie kierowane do USC będzie można przesłać przez dedykowaną usługę elektroniczną. To oznacza, że cała procedura ma zostać przeniesiona do internetu, co ma skrócić czas i ograniczyć formalności po stronie obywateli.

Tysiące takich spraw rocznie. Cyfryzacja ma odciążyć urzędy

Z danych przywołanych w uzasadnieniu projektu wynika, że w 2023 roku złożono około 11 tys. oświadczeń o powrocie do dawnego nazwiska, a rok później liczba ta wzrosła do 11,7 tys. Resort cyfryzacji wskazuje, że przeniesienie tego procesu do systemu online ma realnie odciążyć urzędy i usprawnić obsługę obywateli.

Więcej spraw urzędowych do załatwienia przez internet

Projekt nowelizacji zakłada szersze zmiany w przepisach. Jedną z nich jest możliwość dokonania wymeldowania w dowolnej gminie, a nie – jak dotychczas – wyłącznie w gminie właściwej dla poprzedniego miejsca pobytu.