Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 581, dalej u.s.w.) radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zostały jednak uregulowane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa (t.j. Dz.U. z 2000 r. poz. 798 ze zm.). Stanowi ono, że podróżą służbową jest wyłącznie wykonywanie przez radnego zadania – związanego bezpośrednio z jego mandatem i określonego przez przewodniczącego sejmiku województwa – poza miejscowością, w której znajduje się siedziba tego sejmiku.

„Wobec obowiązującego stanu prawnego radnemu województwa nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba sejmiku, ani powrotu do miejsca zamieszkania, w celu wykonywania obowiązków wynikających z mandatu radnego” – wskazuje Olgierd Geblewicz, prezes Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (ZWRP).

Jak podkreśla ZWRP, radni województwa mogą zamieszkiwać miejscowości skrajnie odległe od tej, w której znajdują się siedziby organów samorządu województwa. Co istotne, funkcja radnego jest pełniona społecznie. Ustawodawca dąży więc do zrekompensowania osobom pełniącym te funkcje zarówno strat związanych z utraconym zarobkiem (dieta), jak i tych związanych z podróżami (zwrot kosztów).

„Ustawodawca dostrzega więc, że sprawowanie mandatu nie powinno w żaden sposób obciążać radnego kosztami. Takie zróżnicowanie kosztów ponoszonych przez radnych mieszkających na terenie miejscowości będącej siedzibą sejmiku i radnych mieszkających poza siedzibą sejmiku jest dyskryminujące w stosunku do drugiej grupy” – przekonują samorządowcy.

Zmiana przepisów w sprawie zwrotu kosztów dojazdu

W związku z tym ZWRP zaapelowało o zmiany bezpośrednio w u.s.w. i przedstawiło swoją propozycję nowelizacji. Chodzi m.in. o modyfikację brzmienia ust. 3 w art. 24 – tak aby wprost wskazać, że „radnemu przysługują diety, zwrot kosztów podróży służbowych oraz zwrot kosztów dojazdu do siedziby organu samorządu województwa”.

Dojazd do siedziby organu samorządu województwa miałby być z kolei zdefiniowany jako przejazd na trasie od miejscowości stanowiącej miejsce stałego zamieszkania radnego do miejscowości, w której znajduje się siedziba organu samorządu województwa i z powrotem, w celu wzięcia udziału w jego pracach. Chodzi m.in. o prace w komisjach czy wykonywanie innych zadań określonych przez przewodniczącego sejmiku województwa.

Stanowisko ZWRP zostało przekazane ministrowi spraw wewnętrznych i administracji oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. ©℗