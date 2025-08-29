Prawie 40 mld zł w lokalnych budżetach

Dane pochodzą ze sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego. Na prawie 40 mld zł nadwyżki (39 539 mln zł) złożyły się dochody w łącznej kwocie prawie 250 mld zł (249 714 mln zł) i wydatki na poziomie nieco ponad 210 mld zł (210 175 mln zł). Jak podkreśla resort finansów, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonanie dochodów było o 15,9% wyższe.Z kolei kwota zrealizowanych wydatków była wyższa o 8,1%.

Wykonane dochody bieżące samorządów były po II kwartałach 2025 r. wyższe niż wykonane wydatki bieżące (np. na wynagrodzenia) o ponad 49,5 mld zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości niecałych 16,8 mld zł. Z kolei zadłużenie samorządów po pół roku wyniosło prawie 107 mld zł (107 490 mln zł ) i stanowiło 23% planowanych dochodów ogółem.

Lepszy wynik budżetów samorządów niż w poprzednich latach

Wynik za pierwsze półrocze 2025 r. jest lepszy niż w poprzednich latach. Dla porównania w 2023 r. II kwartały zakończyły się nadwyżką w wysokości niecałych 4,9 mld zł, przy planowanym deficycie w wysokości 55,4 mld zł. W 2024 r. nadwyżka wynosiła już 21,2 mld zł, przy planowanym deficycie na poziomie 40,6 mld zł.

Jednak chociaż w poprzednich latach za II kwartały również odnotowywane były nadwyżki, to na koniec roku samorządy były na minusie. Rok 2023 r. zamknęły deficytem w wysokości prawie 23 mld zł, chociaż planowały ponad 44,5 mld zł deficytu. Rok temu w lokalnych budżetach zabrakło natomiast znacznie mniej pieniędzy, bo 819 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 28,9 mld zł.

Jak zakończy się ten rok? Widać pozytywną tendencję po reformie systemu finansowania samorządów, ale lokalni włodarze podkreślają, że dopiero pod koniec roku przyjdzie czas na rzetelne podsumowania - to wtedy zazwyczaj rozpędzają się wydatki majątkowe (inwestycje). Wciąż dużym znakiem zapytania jest finansowanie oświaty. Podczas lipcowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego samorządowcy mówili, że na edukację może zabraknąć nawet kilkudziesięciu miliardów złotych.