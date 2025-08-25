Program "Aktywna tablica". Czy rząd wesprze oświatę w roku szkolnym 2025/2026?

Program „Aktywna Tablica” był częścią rządowego programu na lata 2020–2024, który miał na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury informatycznej i kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli. Zakładał dofinansowanie zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych, takich jak tablice interaktywne i monitory dotykowe. Program w 80 proc. był dofinansowany z budżetu państwa, a pozostałe 20 proc. pochodziło ze środków organu prowadzącego placówkę oświatową. Z Unii Miast Polskich płyną sygnały, że rządowa pomoc w nowym roku szkolnym będzie kontynuowana.

– Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, obiecała nam, że zostanie wznowiony rządowy program „Aktywna Tablica”, z którego ponad 60 mln zł ma trafić m.in. na oprogramowanie tzw. urządzeń peryferyjnych i sieciowych. Takie wsparcie będzie dla nas cennym uzupełnieniem aktywnych tablic, które już posiadamy – mówi DGP Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Dodaje, że nowa wersja programu wykracza poza przekazywanie szkołom laptopów, do czego zastrzeżenia miała Unia Europejska. Ekspert przypomina, że także z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) do szkół trafią środki (1,2 mld zł) na wyposażenie informatyczne.

Szkoły potrzebują pieniędzy. Na co mogą pójść środki z "Aktywnej tablicy"?

Szefowie placówek oświatowych przyznają, że dodatkowe wsparcie z programu „Aktywna Tablica” jest niezbędne, a potrzeby placówek oświatowych są zróżnicowane. – Mamy już elektroniczne tablice dla uczniów, ale jeśli tylko rządowy program zostanie wznowiony, to z pewnością będziemy się ubiegać o dodatkowe środki na zakup oprogramowania i inne narzędzia związane z ich obsługą – mówi Anna Sala, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej.

Dotychczasowy łączny koszt realizacji programu wynosi 361,5 mln zł, z czego 290 mln zł pochodziło z budżetu państwa, natomiast wkład własny organów prowadzących wyniósł 71,4 mln zł. Na realizację „Aktywnej Tablicy” w 2024 r. ze środków budżetowych przeznaczono 55 mln zł. ©℗