Dofinansowanie dla właścicieli psów i kotów, zwane potocznie "500 plus na psa i kota", to świadczenie, o które można się jeszcze ubiegać. Do otrzymania są pieniądze, które pomogą w opłaceniu niektórych zabiegów weterynaryjnych. Do kiedy trzeba złożyć wnioski? I ile wynosi dofinansowanie?

W związku z rosnącą inflacją ceny usług weterynaryjnych są coraz wyższe, przez co wielu właścicieli psów i kotów nie może sobie pozwolić na zabiegi np. sterylizacji czy chipowania pupili. Dobra wiadomość jest taka, że można starać się o pomoc, której podstawowym celem jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz finansowanie niezbędnych zabiegów weterynaryjnych. Chodzi o program "500 plus dla psa i kota". Jest to oczywiście nazwa umowna. I nie należy jej brać dosłownie, gdyż nie ma nic wspólnego z popularnym świadczeniem wypłacanym rodzicom dzieci.

500 plus na psa i kota - co to za program?

"500 plus dla psa i kota" to program organizowany lokalnie przez wybrane samorządy (nie jest to program rządowy). Polega na dofinansowaniu niektórych zabiegów weterynaryjnych. Jego celem jest zapobieganie bezdomności psów i kotów, co w efekcie końcowym ma zminimalizować liczbę zwierząt trafiających do schronisk.

Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze, zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej hormonami, zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego. Natomiast chipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia - przekonują organizatorzy programu 500 plus dla psa i kota.

W ramach programu, jak przypomina "Fakt", można otrzymać nawet 100-procentowe dofinansowanie zabiegów kastracji, sterylizacji oraz czipowania psów i kotów. Obecnie ceny takich zabiegów weterynaryjnych wahają się od 100 do nawet 500 zł. Prawdopodobnie stąd wzięła się obiegowa nazwa programu.

500 plus na psa i kota. Gdzie składać wnioski?

Najpierw trzeba dowiedzieć się, czy nasza gmina lub miasto w ogóle realizują program dofinansowania do usług weterynaryjnych. Bo nie wszystkie samorządy biorą w nim udział. Najlepiej wcześniej skontaktować się z urzędem miasta lub w gminie, w której mieszkamy i upewnić się, czy możemy liczyć na pieniądze i w jaki sposób należy złożyć wniosek.

Ważnym elementem jest posiadanie dowód potwierdzającego, że mieszkamy w gminie, w której realizowany jest program 500 plus dla psa i kota, oraz że opłacamy tam podatki. Niektóre większe miasta honorują też status studenta lokalnej uczelni.

500 plus na psa i kota. Do kiedy składać wnioski?

Terminy są ustalane indywidualnie przez dane samorządy. Wiele z nich daje swoim mieszkańcom czas do końca listopada 2023 r. Ale są też takie, które mają krótszy termin, np. mieszkańcy Piły mają czas do 15 listopada lub do wyczerpania środków finansowych. To oznacza, że jeśli pula środków na program została już wyczerpana, to nabór wniosków może zakończyć się wcześniej.

Tak właśnie stało się w Warszawie, gdzie limit wniosków osiągnięto przed 30 listopada 2023 r. i miasto już nie przyjmuje nowych wniosków o 500 plus dla psa i kota.

Z kolei w gminie Niemce nie ma wskazanego ostatecznego terminu na składanie wniosków. Można to robić do grudnia 2023 r.

Jako że nie ma jednego odgórnie ustalonego terminu, to najlepiej jest skontaktować się z urzędem gminy lub miasta, w którym mieszkamy i dopytać o ostateczny termin składania wniosku na 500 plus na psa i kota.

Ile wynosi 500 plus dla psa i kota?

Poziom dofinansowania jest różny - każda gmina ustala go indywidualnie. W większości przypadków właściciele zwierząt nie otrzymają pieniędzy do ręki: są zobowiązani do wykonania zabiegów u wskazanych weterynarzy. Ale są też samorządy, które przelewają kwotę dofinansowania na konto wskazane przez wnioskodawcę. Tak jest np. w gminie Niemce.

Ile pieniędzy dostaniemy w ramach 500 plus na psa i kota?

Nazwy 500 plus nie należy brać dosłownie, gdyż dofinansowanie w wysokości 500 zł w przypadku pojedynczego zabiegu jest rzadkością. Np. w gminie Niemce zabiegi sterylizacji suk i kotek dofinansowywane są w wysokości:

Kotka -100 zł;

Suka -150 zł.

Z kolei w gminie Piła właściciel może uzyskać dofinansowanie kosztów na:

zabiegi kastracji/sterylizacji psów i kotów w wysokości do 50% poniesionych kosztów zabiegu, ale nie więcej niż 250 zł na jedno zwierzę domowe oraz

50% dofinansowania w przypadku elektronicznego znakowania zwierząt, lecz nie więcej niż 35 zł.

W Radzyminie koszty dofinansowania przedstawiają się następująco:

kastracja kota – 80 zł,

sterylizacja kotki – 170 zł,

kastracja psa – 210 zł,

sterylizacja suki - 280 zł.

O to, ile dofinansowania możemy otrzymać, warto dopytać w gminie.