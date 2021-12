Przedstawiciele samorządów są również sceptyczni co do pomysłu, by każdy nagrobek należał do właściciela cmentarza. Przypomnijmy, że zgodnie z uzasadnieniem projektu fundator miejsca pochówku bądź osoba, której przysługuje prawo do grobu, będzie miała prawo do budowy nagrobka i zmiany jego aranżacji, jednak koniec końców wszelkie kompozycje architektoniczne wzniesione na terenie cmentarza będą własnością jego zarządcy. Autorzy projektu tłumaczą, że przy przyjęciu innego rozwiązania likwidacja lub usunięcie nagrobka (np. ze względu na jego bardzo zły stan) wiązałaby się z koniecznością uzyskania zgody od rodziny zmarłego, co w przypadku grobów, którymi nikt nie zajmuje się od kilkudziesięciu lat, byłoby czasochłonne, jeśli nie niemożliwe.