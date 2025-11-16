Kwoty nowego dodatku mieszkaniowego robią wrażenie, ale jeszcze większe emocje budzi sposób ich wprowadzenia i fakt, że dodatek trafi do jednej, hermetycznej grupy. Dokumenty opublikowano 13 listopada, a przepisy są napisane tak, aby można było wdrożyć świadczenie niemal z dnia na dzień.

Nie jest to ani kontynuacja już istniejących świadczeń, ani program skierowany do szerokiego grona obywateli. Nowe świadczenie mieszkaniowe ma być przyznawane wyłącznie funkcjonariuszom Służby Więziennej. W ocenie skutków regulacji podano dokładną liczbę uprawnionych: 28 656 funkcjonariuszy.

To grupa zamknięta, ale dla państwa kluczowa – od lat alarmująca o problemach kadrowych. Wprowadzenie dodatku ma więc nie tylko złagodzić rosnące koszty życia, lecz także zachęcić do pozostania w służbie i poprawić stabilność kadry. W dokumentach wprost zapisano, że poprawa warunków mieszkaniowych i finansowych ma zwiększyć motywację do długoterminowego pełnienia służby.

Ile dokładnie wyniesie nowy dodatek mieszkaniowy dla funkcjonariuszy Służby Więziennej? Projekt rozporządzenia przewiduje stałą podstawę świadczenia: 600 zł. To od niej wyliczana jest ostateczna kwota dodatku, zależna od tak zwanego mnożnika lokalizacyjnego. Mnożniki przypisano konkretnym kategoriom miejscowości:

Warszawa – mnożnik 3, co daje 1800 zł miesięcznie

Stolice województw – 1500 zł

Miasta na prawach powiatu i miasta powiatowe – 1200 zł

Pozostałe miejscowości – 900 zł

Źródło: projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 listopada 2025 r.

To oznacza, że funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w Warszawie będzie przysługiwało 1800 zł miesięcznie, niezależnie od formy zamieszkania. Świadczenie ma być wypłacane co miesiąc i nie jest to ani ryczałt za wynajem, ani realna refundacja czynszu – to odrębny dodatek, ustalony kwotowo.

Uzasadnienia projektów podkreślają jedno: nie jest to żadna modernizacja czy poszerzenie obowiązujących świadczeń. To nowe rozwiązanie, którego nie było wcześniej w systemie. Analogię stanowią dodatki mieszkaniowe przyznawane służbom podległym MSWiA oraz model stosowany w wojsku.

Wprost wskazano, że świadczenie powstaje na podstawie zmienionych przepisów ustawy o Służbie Więziennej i jest efektem porozumienia podpisanego 13 marca 2025 r. pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, Służbą Więzienną a związkami zawodowymi funkcjonariuszy.

To ważny element kontekstu: świadczenie nie wynika z powszechnej polityki mieszkaniowej państwa, ale ze zobowiązań wobec jednej formacji mundurowej.

Harmonogram przewidziany w dokumentach jest precyzyjnie opisany. Według oceny skutków regulacji świadczenie będzie wypłacane:

do 10. dnia każdego miesiąca

za miesiąc poprzedni.

W praktyce oznacza to, że funkcjonariusz pełniący służbę w Warszawie może oczekiwać 1800 zł jeszcze przed połową miesiąca, a w mniejszych miejscowościach – kwot od 900 do 1500 zł.

Drugi projekt rozporządzenia (numer z wykazu A542) nie dotyczy kwot, lecz wzoru wniosku oraz sposobu jego składania. Formularz wymaga podania szerokiego zestawu informacji, takich jak:

dane osobowe, stopień, numer służbowy

daty powołania na stanowiska kierownicze, przeniesienia lub delegowania

adresy aktualnych i poprzednich lokali mieszkalnych

numer i data decyzji o przydziale lub zwrocie lokalu

informacja, czy funkcjonariusz korzystał wcześniej z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu lub domu

sposób rozliczenia tej pomocy (np. w 120 ratach)

oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za fałszywe dane.

Wniosek można będzie złożyć:

w formie papierowej

elektronicznie – z podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym

za pośrednictwem skrzynki do doręczeń elektronicznych

Rozwiązania te sugerują, że świadczenie ma być wdrażane szybko, przy możliwie prostych procedurach.

Kto zyska najwięcej na dodatku mieszkaniowym? Mnożniki lokalizacyjne dzielą Polskę na cztery strefy

Nowe świadczenie mieszkaniowe ma jedną cechę, która już teraz wywołuje najwięcej dyskusji: jego wysokość będzie zależeć nie od potrzeb czy sytuacji rodzinnej, lecz od lokalizacji jednostki, w której funkcjonariusz pełni służbę. To oznacza, że kraj jest podzielony na cztery duże strefy finansowe.

Mechanizm jest prosty. Najpierw ustalono podstawę: 600 zł. Następnie przypisano mnożniki dla czterech kategorii miejscowości. W efekcie:

Warszawa ma najwyższy mnożnik – 3

stolice województw – 2,5

miasta na prawach powiatu oraz miasta powiatowe – 2

pozostałe miejscowości – 1,5

To podejście wzoruje się na modelu stosowanym w wojsku i tworzy cztery odrębne poziomy wsparcia, które nie odzwierciedlają faktycznych kosztów mieszkań w konkretnych miejscowościach, lecz szerokie kategorie administracyjne.

Aby pokazać to czytelnie, przedstawiamy zestawienie:

Tabela: wysokość świadczenia według lokalizacji

Kategoria lokalizacji Mnożnik Stawka miesięczna Warszawa 3 1800 zł Stolice województw 2,5 1500 zł Miasta powiatowe i miasta na prawach powiatu 2 1200 zł Pozostałe miejscowości 1,5 900 zł

Nowe świadczenie obejmie tylko jedną grupę: funkcjonariuszy Służby Więziennej. W dokumentach projektowych nie ma mowy o tym, aby w przyszłości rozszerzyć je na pracowników cywilnych jednostek, osoby zatrudnione na umowach o pracę czy jakiekolwiek inne grupy w resorcie sprawiedliwości.

Ocena skutków regulacji wymienia wprost, że świadczenie skierowane jest do 28 656 funkcjonariuszy i nie przewiduje wpływu na obywateli czy rodziny spoza tej grupy.

To oznacza, że np.:

pracownicy administracyjni więzień

psychologowie zatrudnieni na umowach cywilnych

pracownicy kurierscy, gastronomiczni i techniczni w jednostkach

nie zostaną objęci świadczeniem.

Jest to istotny detal, bo w niektórych branżach świadczenia przysługujące funkcjonariuszom obejmują też pracowników cywilnych, jednak w tym przypadku tak nie będzie.

Projekty rozporządzeń nie odnoszą się do kwestii podatkowych ani do systemu naliczania innych świadczeń. To oznacza, że szczegóły regulują przepisy ustawy o Służbie Więziennej oraz system podatkowy.

Z dokumentów wynika jedynie, że:

dodatek ma stałą wartość zależną od lokalizacji,

nie jest uzależniony od kosztów najmu czy metrażu,

będzie wypłacany co miesiąc jako element uposażenia pieniężnego.

W praktyce oznacza to, że świadczenie najprawdopodobniej nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń socjalnych, ale to zależy od interpretacji lokalnych regulaminów i ustaw szczególnych.

Dla funkcjonariuszy najważniejsze będzie to, że świadczenie ma charakter przewidywalny i stały – a więc można je traktować jak dodatkowy, comiesięczny zastrzyk gotówki.

Oba projekty przewidują, że rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. To zapis, który pojawia się zarówno w projekcie dotyczącym wniosku, jak i w projekcie dotyczącym stawek świadczenia. To wyjątkowo szybki tryb.

Jeśli ministerstwo nie wprowadzi znaczących zmian po konsultacjach, a publikacja w Dzienniku Ustaw nastąpi pod koniec roku, świadczenie może zostać uruchomione praktycznie od początku 2026 r., z pierwszymi wypłatami do 10 lutego 2026 r.

Czy nowy dodatek mieszkaniowy zastępuje jakiekolwiek wcześniejsze świadczenie?

Nie. To nowe rozwiązanie, wprowadzone na podstawie zmienionej ustawy o Służbie Więziennej.

Czy dodatek mieszkaniowy zależy od kosztu najmu lub posiadania mieszkania?

Nie. Jest ryczałtowy i zależy wyłącznie od miejsca pełnienia służby.

Czy świadczenie mieszkaniowe trzeba będzie rozliczać?

Nie. Wniosek składa się jednorazowo, a świadczenie wypłacane jest co miesiąc.

Czy można złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy elektronicznie?

Tak. Wniosek można złożyć papierowo, mailowo z podpisem lub za pośrednictwem skrzynki doręczeń elektronicznych.

Czy świadczenie mieszkaniowe obejmie pracowników cywilnych?

Nie. Przysługuje wyłącznie funkcjonariuszom Służby Więziennej.

