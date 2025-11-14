Dodatek mieszkaniowy w 2025 r. to forma wsparcia finansowego dla osób, które mają trudności z pokrywaniem kosztów utrzymania mieszkania. Świadczenie to przyznawane jest na podstawie określonych kryteriów dochodowych i mieszkaniowych. Jakie warunki trzeba spełnić?

Po pierwsze, trzeba posiadać prawo do mieszkania lub domu jednorodzinnego. Co to oznacza w praktyce? Dodatek mieszkaniowy może otrzymać właściciel nieruchomości, osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, a także osoby wynajmujące lub podnajmujące mieszkanie i posiadające umowę dokumentującą ten fakt, a także osoby, które czekają na mieszkanie zamienne albo socjalne, o ile posiadają orzeczenie sądu, na mocy którego przysługuje im taki lokal.

Po drugie, średni miesięczny dochód z 3 miesięcy przed złożeniem wniosku nie może przekroczyć 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia, tj. 3272,69 zł miesięcznie w przypadku osób samotnych oraz nie może być większy niż 2454,52 zł na osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym (tj. maksymalnie 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej). Warto podkreślić, że jeśli dochód jest większy, dodatek mieszkaniowy zostanie pomniejszony o kwotę nadwyżki.

Po trzecie, liczy się również powierzchnia użytkowa mieszkania. Nie może ona przekroczyć:

35 m² – dla jednej osoby,

40 m² – dla dwóch osób,

45 m² – dla trzech osób,

55 m² – dla czterech osób,

65 m² – dla pięciu osób,

70 m² – dla sześciu osób (dla każdej kolejnej osoby limit wzrasta o 5 m²).

Jeśli w gospodarstwie domowym mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub wymagająca osobnego pokoju, normatywną powierzchnię użytkową mieszkania można zwiększyć o dodatkowe 15 m².

Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od kilku czynników. Urząd wydający decyzję bierze pod uwagę:

uzyskiwane dochody,

liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,

wysokość wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania.

stawki czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy.

Aktualnie średnia kwota przyznawanego świadczenia wynosi od 250 do 380 zł miesięcznie. Warto dodać, że osoby, które nie mają w mieszkaniu albo domu jednorodzinnym centralnego ogrzewania, ciepłej wody albo gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – mogą dodać dodatkowo ryczałt na zakup opału.

Żeby dostać dodatek mieszkaniowy w 2025 r., należy zgromadzić kilka dokumentów. Jakich?

1. Konieczne jest przygotowanie wniosku o przyznanie świadczenia. Można go pobrać w urzędzie gminy lub miasta albo w ośrodku pomocy społecznej.

2. Do wniosku należy dołączyć deklarację o dochodach wszystkich osób, które mieszkają w mieszkaniu albo w domu, z ostatnich 3 miesięcy. Te dokumenty również można pobrać w urzędzie gminy lub miasta albo w ośrodku pomocy społecznej.

3. Konieczne jest również dołączenie dokumentu potwierdzającego powierzchnię użytkową zamieszkiwanego lokalu albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej domu – jeśli jesteś właścicielem domu.

4. Dokumenty potwierdzające wysokość wydatków, jakie są ponoszone w związku z zajmowaniem mieszkania lub domu w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.