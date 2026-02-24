Przypomnijmy: od 1 lipca 2026 r. jednostki sektora finansów publicznych będą musiały wpisywać zawierane przez siebie umowy do Centralnego Rejestru Umów (dalej: CRU). Celem tego obowiązku jest zapewnienie jawności wydatków publicznych. Termin wyznacza ustawa z 4 grudnia 2025 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: ustawa o rejestrze).

W praktyce wiele wątpliwości budzi m.in. zakres przedmiotowy nowych obowiązków. Pojawiają się m.in. pytania, czy chodzi wyłącznie o klasyczne umowy cywilnoprawne, czy również o faktury, paragony lub umowy o pracę. Czy znaczenie mają wartość umowy, tryb jej zawarcia albo źródło finansowania? Odpowiedzi na te pytania są istotne dla przygotowania się jednostek samorządu terytorialnego do nadchodzących zmian.

Umowa musi spełniać dwa kryteria

Nie każda umowa zawierana przez jednostki sektora finansów publicznych będzie podlegała ujawnieniu w CRU. Ustawodawca zdecydował się na zastosowanie dwóch kryteriów, które muszą być spełnione łącznie, aby informacja o umowie trafiła do rejestru:

► po pierwsze, umowa musi stanowić zamówienie w rozumieniu art. 7 pkt 32 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: u.p.z.p.);

► po drugie, umowa musi zostać zawarta w jednej z form przewidzianych przez prawo – pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej.

Obie przesłanki wynikają z nowego art. 34a ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.), który zostanie dodany do tej ustawy od 1 kwietnia 2026 r.

Przykład 1 Roboty budowlane w trybie przetargu Powiat zawarł z przedsiębiorcą pisemną umowę na remont dachu budynku szkoły ponadpodstawowej o wartości 420 tys. zł. Umowa została poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W tym przypadku spełnione są oba kryteria warunkujące obowiązek ujawnienia informacji w centralnym rejestrze umów. Po pierwsze, jest to odpłatna umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, a zatem stanowi zamówienie w rozumieniu art. 7 pkt 32 u.p.z.p. Po drugie, umowa została zawarta w formie pisemnej, co oznacza spełnienie wymogu formalnego przewidzianego dla obowiązku wpisu. W konsekwencji informacja o tej umowie powinna zostać udostępniona i aktualizowana w CRU.

Przykład 2 Zakup słodyczy w sklepie na spotkanie Pracownica gminy kupiła w pobliskim sklepie wielobranżowym kawę i paluszki na nadchodzące spotkanie z sołtysami. Za zakupy zapłaciła gotówką i otrzymała paragon. Choć taka transakcja spełnia definicję zamówienia z art. 7 pkt 32 u.p.z.p. (jest to bowiem odpłatna umowa zawarta między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie określonej dostawy), to nie powstanie obowiązek ujawnienia jej w CRU. Nie będzie bowiem spełniona druga z przesłanek w postaci wymogu zachowania odpowiedniej formy umowy. W analizowanej sytuacji umowa została zawarta w formie ustnej. Paragon fiskalny jest jedynie potwierdzeniem sprzedaży. Skoro więc umowa nie została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej ani innej formie szczególnej, nie ma obowiązku jej ujawnienia w rejestrze. Warto dodać, że nawet gdyby pracownica otrzymała fakturę dokumentującą zakup, ocena prawna pozostałaby taka sama. Faktura – podobnie jak paragon – nie jest formą zawarcia umowy, lecz dokumentem potwierdzającym zaistniałą transakcję. W dalszym ciągu byłaby to umowa zawarta ustnie, która nie podlega wpisowi do rejestru.

Co jest zamówieniem - ustawowa definicja pomoże ustalić

Zgodnie z art. 7 pkt 32 u.p.z.p. pod pojęciem zamówienia należy rozumieć „umowę odpłatną zawieraną pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie robót budowlanych, dostaw lub usług”.

Umowa odpłatna – to umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą, w ramach której powstaje stosunek zobowiązaniowy pomiędzy dwoma niezależnymi podmiotami prawa, zdolnymi do jej zawarcia. Jej istotą jest ekwiwalentność świadczeń: jedna strona (zamawiający) uzyskuje korzyść majątkową w postaci dostawy, usługi lub roboty budowlanej, natomiast druga strona (wykonawca) otrzymuje wynagrodzenie. Przy czym wynagrodzenie to nie musi przybierać wyłącznie formy pieniężnej. Może ono polegać także na świadczeniu, którego wartość da się wyrazić w pieniądzu, np. na przyznaniu wykonawcy prawa do korzyści z kopalin wydobytych w trakcie realizacji robót budowlanych.

Przykład 3 Postępowanie dotyczące usług odśnieżania Gmina w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawiera z przedsiębiorcą X umowę na usługę zimowego utrzymania ulic o wartości 500 tys. zł. Jest to klasyczny przykład umowy odpłatnej – dwa niezależne podmioty prawa zawierają umowę, w ramach której zamawiający otrzymuje usługę zimowego utrzymania ulic, a wykonawca wynagrodzenie wyrażone w kwocie pieniężnej równej 500 tys. zł. Powstaje zatem typowy, ekwiwalentny stosunek zobowiązaniowy, który spełnia przesłanki uznania takiej umowy za zamówienie publiczne.

Przykład 4 Zlecenie dla zakładu budżetowego Miasto zleca zarządowi cmentarzy komunalnych przeprowadzenie akcji zimowego utrzymania chodników na cmentarzu komunalnym przy wykorzystaniu własnych zasobów. W tym przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy między dwoma odrębnymi, niezależnymi podmiotami prawa. Samorządowy zakład budżetowy nie posiada osobowości prawnej i stanowi jednostkę organizacyjną gminy powołaną do realizacji jej zadań własnych. Tego rodzaju zlecenie ma charakter organizacyjny, a nie cywilnoprawny. W konsekwencji nie stanowi ono zamówienia publicznego, zatem nie ma obowiązku wpisu zlecenia do rejestru.

Przykład 5 Darowizna Gmina przekazała darowiznę rzeczową na rzecz stowarzyszenia Z. Zamówieniem publicznym – z samej definicji – nie są świadczenia wynikające z umów nieodpłatnych. Dotyczy to w szczególności darowizny, użyczenia czy zlecenia wykonywanego bez wynagrodzenia. Brak ekwiwalentności świadczeń wyklucza uznanie takich czynności za zamówienie publiczne. W konsekwencji, takie umowy nie będą podlegały wpisowi do CRU. Co istotne, odwołanie się do definicji zamówienia publicznego z art. 7 pkt 32 u.p.z.p. ma charakter wyłącznie porządkujący. Z tego względu nie należy wyciągać z tego odesłania dalej idących wniosków. W szczególności nie oznacza ono, że do rejestru trafiają wyłącznie umowy zawierane w ramach procedur przewidzianych w u.p.z.p. Wręcz przeciwnie – obowiązek ujawnienia informacji obejmie każdą odpłatną umowę, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, niezależnie od tego, czy została zawarta w trybie zamówień publicznych, czy też z wyłączeniem stosowania ustawy, np. ze względu na wartość zamówienia poniżej ustawowego progu 170 tys. zł.

Przykład 6 Wartość umowy poniżej progu Gmina w wyniku zapytania ofertowego, zawiera umowę na usługi projektowe o wartości 150 tys. zł. Choć wartość zamówienia nie przekracza progu 170 tys. zł, od którego jest uzależnione stosowanie przepisów u.p.z.p., nadal mamy do czynienia z umową odpłatną. Oznacza to, że jest to zamówienie publiczne w sensie materialnym (spełnia definicję zamówienia), jednak do jego udzielenia nie stosuje się przepisów u.p.z.p. z uwagi na wartość. Brak obowiązku stosowania procedur ustawowych nie zmienia charakteru prawnego samej umowy jako odpłatnej. Warto przypomnieć, że zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych:

►Dostawą – jest nabywanie produktów, przez które rozumie się rzeczy ruchome, energię, wodę oraz prawa majątkowe – o ile mogą być przedmiotem obrotu. Nabycie to może następować w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy czy leasingu (z opcją lub bez opcji zakupu) i może obejmować również rozmieszczenie lub instalację danego przedmiotu.

►Roboty budowlane – oznaczają wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Pojęcie to obejmuje także wykonanie obiektu budowlanego oraz realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.

►Usługą – jest to każde świadczenie, które nie stanowi dostawy ani robót budowlanych. Jest to zatem kategoria o charakterze uzupełniającym, obejmująca wszystkie zamówienia niespełniające definicji dwóch pozostałych rodzajów świadczeń.

Forma dokumentowa

Zgodnie z art. 77² k.c. do zachowania formy dokumentowej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Jak wynika z art. 77³ k.c., oświadczenie woli może zostać utrwalone na dowolnym nośniku informacji w sposób pozwalający na zapoznanie się z jego treścią. W praktyce forma dokumentowa obejmuje m.in. wymianę e-maili, wiadomości SMS, faksu czy złożenie zamówienia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Przykład 7 Zamówienie noclegu potwierdzonego przez e-mail Pracownica urzędu miejskiego zamawia nocleg z wyżywieniem przez stronę internetową hotelu dla pracowników udających się w delegację. Otrzymuje e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz fakturę na kwotę 1600 zł. Takie zamówienie przez stronę internetową musi być wpisane do CRU. Została bowiem zawarta odpłatna umowa pomiędzy gminą a hotelem. Spełniona została zatem pierwsza przesłanka – istnienie odpłatnego stosunku zobowiązaniowego, jest to zamówienie. Ponadto zostało ono złożone elektronicznie poprzez formularz internetowy i potwierdzone e-mailem. Taki sposób zawarcia umowy odpowiada formie dokumentowej. Skoro umowa została zawarta w wymaganej formie, a jednocześnie spełnia definicję zamówienia publicznego, powinna zostać ujawniona w rejestrze.

Czy faktury, rachunki albo paragony stanowią umowy w rozumieniu przepisów prawa i należy je uwzględnić w Centralnym Rejestrze Umów?

Nie stanowią one ani dowodu zawarcia umowy, ani jej wykonania. Zgodnie m.in. z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 9 stycznia 2013 r., wydanym w sprawie o sygn. akt V ACa 648/12: „(...) sama faktura, będąca rachunkiem, ma umożliwić dłużnikowi spełnienie świadczenia pieniężnego, nie jest jednak dowodem zawarcia umowy czy też jej wykonania przez wystawcę faktury. (...) Sam fakt odbioru faktury i jej ujawnienia w księgach pozwanej nie przesądza jeszcze o zawarciu przez strony umowy o określonej treści i jej wykonaniu przez powoda w zakresie świadczenia niepieniężnego”.

Z powyższego wynika, że część zamówień będzie mogła zostać pominięta w CRU, nawet jeśli zamawiający otrzyma paragon, rachunek lub fakturę – jeśli nie będzie przy tym pisemnej umowy.

Umowy ramowe

Istotne jest także rozróżnienie pomiędzy umowami ramowymi a tzw. umowami wykonawczymi. Same umowy ramowe, co do zasady, nie będą ujawniane w rejestrze, co spowodowane jest tym, że nie prowadzą one do zaciągnięcia zobowiązania finansowego. Obowiązek taki powstaje dopiero w odniesieniu do umów wykonawczych realizowanych na ich podstawie.

Umowa ramowa to umowa zawierana między zamawiającym a jednym albo większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą zostać udzielone w określonym czasie, w szczególności w zakresie cen czy przewidywanych ilości. Pozwala ona zatem określić ogólne, szacunkowe ramy przyszłych zamówień w okresie obowiązywania umowy, bez konieczności precyzyjnego wskazywania już na etapie jej zawarcia konkretnych wartości, terminów realizacji czy dokładnego zakresu świadczenia. Na podstawie umowy ramowej zawierane są następnie tzw. umowy wykonawcze i to one stanowią właściwe udzielenie zamówienia publicznego, zawierając konkretne kwoty, terminy i precyzyjnie ustalone ilości.

Uwaga! Sama umowa ramowa ma zatem charakter pośredni i nie musi w każdym przypadku prowadzić do udzielenia konkretnego zamówienia. Dlatego umowa ramowa nie podlega obowiązkowi udostępnienia informacji w centralnym rejestrze umów.

Jednostki sektora finansów publicznych będą natomiast zobowiązane do udostępniania informacji o wszystkich umowach wykonawczych zawieranych w ramach umów ramowych – i to niezależnie od ich wartości.

Przykład 8 Ogólne warunki współpracy bez wpisu, ale zlecenia – tak 1 lipca 2026 r. urząd wojewódzki przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarł z trzema wykonawcami umowę ramową na świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego na okres 24 miesięcy. Umowa ramowa określała ogólne zasady współpracy, w szczególności: zakres usług, sposób składania zamówień oraz zasady wynagrodzenia. Następnie 15 sierpnia 2026 r. urząd zawarł umowę wykonawczą na naprawę serwerów (o wartości 150 tys. zł), 1 października 2026 r. – umowę wykonawczą na przegląd sprzętu (o wartości 20 tys. zł). W opisanej sytuacji sama umowa ramowa nie podlega wpisowi do CRU. Nie powoduje ona bowiem jeszcze zaciągnięcia konkretnego zobowiązania finansowego ani bezpośredniego wydatkowania środków publicznych – określa jedynie warunki, na jakich w przyszłości mogą być udzielane zamówienia. Obowiązkowi ujawnienia w rejestrze podlegają natomiast umowy wykonawcze zawierane na podstawie umowy ramowej.

Dotacje poza rejestrem

Z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego szczególnie istotne jest wyłączenie umów dotacji z obowiązku udostępnienia informacji o nich w CRU. Nie spełniają one bowiem przesłanek definicji zamówienia określonej w art. 7 pkt 32 u.p.z.p. Umowa dotacji nie ma charakteru umowy odpłatnej zawieranej między zamawiającym a wykonawcą. Nie dochodzi tu do ekwiwalentnej wymiany świadczeń, typowej dla zamówień publicznych – przekazanie środków publicznych następuje w celu wsparcia realizacji określonego zadania, a nie w zamian za świadczenie na rzecz podmiotu udzielającego dotacji.

Należy przy tym pamiętać, że transparentność w tym zakresie jest już zapewniona na gruncie odrębnych przepisów. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 8 u.f.p. zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi realizowana jest m.in. poprzez udostępnianie przez jednostki sektora finansów publicznych wykazu podmiotów spoza tego sektora, którym udzielono dotacji, dofinansowania realizacji zadania lub pożyczki, a także podmiotów, którym umorzono należności wobec jednostki sektora finansów publicznych.

Uwaga! Choć umowy dotacyjne nie podlegają wpisowi do centralnego rejestru umów, bo nie stanowią zamówień publicznych, to informacje o udzielonych dotacjach nadal trzeba ujawniać w trybie przewidzianym w ustawie o finansach publicznych. Z art. 34 ust. 1 pkt 3 i 8 u.f.p. wynika, że jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do podawania do publicznej wiadomości kwot dotacji udzielanych z jej budżetu oraz do udostępniania wykazu podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym ze środków publicznych przyznano dotację.

Przestrzeganie przepisów dotyczących wydatkowania środków budżetowych – w tym zasad jawności – jest dodatkowo zabezpieczone sankcją za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Udzielenie dotacji bez zapewnienia transparentnych zasad jej przyznawania oraz bez realizacji obowiązków informacyjnych stanowi naruszenie zasady jawności finansów publicznych.

Przykład 9 Wsparcie dla stowarzyszenia Gmina ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Wybrano lokalne stowarzyszenie „Sport Razem”. Wójt zawarł ze stowarzyszeniem umowę dotacji celowej na kwotę 120 tys. zł na realizację zadania w 2026 r. Dotacja nie spełnia definicji zamówienia publicznego, a zatem nie podlega obowiązkowi ujawnienia w CRU. Nie jest bowiem umową odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą w celu nabycia dostaw, usług lub robót budowlanych

.

W formie ustnej

Co do zasady rejestr nie obejmuje także umów zawieranych w formie ustnej. Znowelizowane przepisy przewidują jednak możliwość – a nie obowiązek – ujawniania również takich umów, jeżeli spełniają one definicję zamówienia w rozumieniu u.p.z.p. – nawet jeżeli nie została ona zawarta w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej. Decyzja w tym zakresie została pozostawiona kierownikowi jednostki.

Przykład 10 Zakup materiałów biurowych Pracownik gminy udał się do sklepu z materiałami biurowymi i kupił na fakturę papier oraz tonery do drukarek. Łączna wartość zakupu wyniosła 1 tys. zł. Nie ma wątpliwości, że tego rodzaju transakcja mieści się w definicji zamówienia publicznego – jest to odpłatne nabycie dostaw przez zamawiającego. Kluczowe znaczenie ma jednak forma zawarcia umowy. W opisanej sytuacji doszło do zawarcia umowy w formie ustnej. Faktura nie stanowi bowiem umowy w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. W konsekwencji umowa ta nie spełnia przesłanek określonych w art. 34a ust. 1 u.f.p., a zatem nie podlega obowiązkowi udostępnienia i aktualizacji informacji w CRU. Wysokość kwoty nie ma znaczenia. Dopóki nie zostanie spełniony wymóg odpowiedniej formy (pisemnej, dokumentowej, elektronicznej lub innej formy szczególnej), obowiązek wpisu nie powstaje.

Artykuł 34a ust. 6 u.f.p. przewiduje możliwość fakultatywnego ujawniania w rejestrze również takich umów, które spełniają definicję zamówienia publicznego w rozumieniu art. 7 pkt 32 ustawy – Prawo zamówień publicznych, lecz nie zostały zawarte w wymaganej formie. Oznacza to, że kierownik jednostki sektora finansów publicznych może – w ramach swojego fakultatywnego uprawnienia – zdecydować o ujawnieniu zak upionych tonerów i papieru w Centralnym Rejestrze Umów. ©℗