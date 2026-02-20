W projekcie rozporządzenia w sprawie Centralnego Rejestru Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych wskazano szczegółowy sposób określania wartości umów czy szczegółowy zakres informacji o umowie, które znajdą się w CRU. Chodzi m.in. o wskazanie wartości umowy w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; wskazanie opisu zakresu dostaw, usług lub robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.

1 lipca 2026 r. ruszy Centralny Rejestr Umów (w formie systemu teleinformatycznego), w którym jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy, będą publikowały informacje o większości zawieranych umów (poza ustawowymi wyjątkami, np. umowami o pracę). Jak informuje Ministerstwo Finansów, rozporządzenie ma na celu zapewnienie kompletności, jednolitości i przejrzystości informacji udostępnianych w CRU, sprawnej obsługi wniosków o założenie kont w systemie czy zapewnienie bezpieczeństwa i wiarygodności przekazywanych danych.

W projekcie rozporządzenia w sprawie CRU wskazano:

szczegółowy sposób określania wartości umowy, podlegającej obowiązkowi wpisu do CRU;

szczegółowy zakres informacji o umowie, objętej obowiązkiem wpisu do CRU;

szczegółowy zakres danych zawartych we wnioskach, na podstawie którego będą zakładane w systemie teleinformatycznym konta jednostek i użytkowników;

warunki korzystania z kont w systemie, w tym sposób uwierzytelniania użytkowników tych kont;

zakres korzystania z kont w systemie, w tym rodzaje kont i możliwe do przydzielenia uprawnienia użytkowników tych kont;

sposób wyszukiwania i wglądu do informacji o umowie udostępnionych w CRU.

Tak ma wyglądać Centralny Rejestr Umów

Jedną z ważniejszych udostępnianych informacji o umowie będzie ta dotycząca jej wartości. Ma ona stanowić całkowitą wartość określoną w umowie, a w przypadku, gdy umowa została zawarta na czas nieoznaczony, wartość określoną za okres pierwszych 48 miesięcy wykonywania tej umowy.

„Jeżeli wartość umowy, o której mowa w art. 34a ust. 7 pkt 6 ustawy, nie została określona w umowie, wartość tę stanowi łączna wysokość środków, którą jednostka sektora finansów publicznych zamierza przeznaczyć na realizację umowy, a w przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony – wysokość środków, które zamierza przeznaczyć przez okres pierwszych 48 miesięcy wykonywania umowy“ – czytamy w projekcie. Kwota ma być podawana w złotych, bez podatku od towarów i usług (VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W CRU znajdzie się też cały szereg innych informacji o umowie, w tym czas, na który została zawarta – nieoznaczony albo oznaczony przez podanie liczby dni, miesięcy lub lat jej obowiązywania. Centralny Rejestr Umów będzie też zawierał dane pozwalające zidentyfikować drugą stronę umowy – np. nazwę, numer REGON, NIP, siedzibę czy imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej. Opisany będzie również zakres dostaw, usług lub robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy oraz przyczyny ewentualnej aktualizacji umowy. W CRU znajdzie się też informacja o tym, czy umowa jest aktywna albo nieaktywna. Dzień zmiany statusu umowy z aktywnej na nieaktywną będzie automatycznie oznaczany w systemie jako dzień zakończenia obowiązywania umowy.

Projekt rozporządzenia ws. Centralnego Rejestru Umów określa ponadto proces zakładania konta w systemie. Taką możliwość będzie miała jednostka sektora finansów publicznych – na wniosek kierownika tej jednostki albo upoważnionej przez niego osoby albo osoba fizyczna – na wniosek tej osoby. „Warunkiem złożenia wniosku o założenie konta osoby fizycznej jest uprzednie założenie konta jednostki sektora finansów publicznych, do którego mają zostać nadane uprawnienia tej osobie“ – wskazuje projekt.

Co istotne, wgląd do informacji o umowie udostępnionych w Centralnym Rejestrze Umów JSFP nie będzie wymagał uprzedniego uwierzytelnienia się w systemie.