Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) chce utworzyć Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK), aby ułatwić gminom walkę z bezdomnością zwierząt. Dziś bazy prowadzone są przez prywatne podmioty, a czipowanie i rejestracja zwierząt są dobrowolne (oprócz schronisk i osób wyjeżdżających z psami za granicę). Nowe obowiązki nałożone na właścicieli wszystkich psów i niektórych kotów mają ograniczyć wydatki gmin związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymywaniem w schroniskach. Te w ostatnich kilkunastu latach sięgnęły już ok. 2,5 mld zł.

"Zakłada się, że rejestr powstanie w ciągu trzech lat, a kolejne trzy lata potrwa proces identyfikacji i rejestracji zwierząt objętych ustawą. Psy i koty już oznakowane transponderem zgodnym z normą ISO 11785 nie będą wymagały ponownej identyfikacji – konieczna będzie jedynie ich rejestracja w KROPiK" – poinformowało MRiRW w mediach społecznościowych.

Potrzebne pieniądze na czytniki do czipów

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MRiRW, opiekunowie czworonogów zapłacą do 50 zł za rejestrację w KROPiK, jeśli już dziś zwierzę ma wszczepiony odpowiedni transponder (czip). Jeśli nie, dojdzie do tego koszt czipowania – również do 50 zł. Według szacunków resortu rolnictwa właściciele w ciągu 10 lat na nowe obowiązki wydadzą 766 mln zł.

KROPiK to jednak nie tylko wyzwanie finansowe dla opiekunów psów, ale również dla państwa. Kwota nie jest porażająca, bo chodzi o nieco ponad 130 mln zł w ciągu 10 lat. Najpierw pieniądze na utworzenie bazy musiało znaleźć MRiRW – po tym, jak resort finansów sprzeciwił się wnioskowaniu o dodatkowe pieniądze na ten cel z budżetu państwa. Ostatecznie utworzeniem KROPiK zajmie się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ponieważ resorty nie doszły do porozumienia – w jaki sposób zlecić to zadanie Centralnemu Ośrodkowi Informatyki (pisaliśmy o tym szerzej tutaj). Kilka dni później, na etapie rozpatrywania projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów, MSWiA zwróciło uwagę, że konieczne będzie znalezienie pieniędzy dla policjantów na sprzęt do odczytywania numeru transpondera.

"Przyjmuję uwagę, zgodnie z którą OSR powinien zostać uzupełniony o koszty zakupu czytników transponderów dla komend Policji, wskazane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednak w związku ze zgłoszeniem przez tego Ministra nowej uwagi, tj. by doprecyzować OSR w ten sposób, by wynikało z niego, że koszty te będą stanowiły podstawę o ubieganie się o dodatkowe środki z budżetu państwa, zauważam, że jej uwzględnienie będzie się wiązało ze sprzeciwem Ministra Finansów i Gospodarki, który konsekwentnie stoi na stanowisku, że: «[…] wszystkie wydatki związane z wejściem w życie projektowanej ustawy […] powinny zostać sfinansowanie w ramach limitu właściwej części budżetowej i nie powinny stanowić podstawy do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa»” – stwierdził w odpowiedzi resort rolnictwa. Dodał również, że pieniądze na zakup czytników do transponderów będą potrzebne nie wcześniej niż po trzech latach od wejścia w życie ustawy, ponieważ wtedy ma ruszyć KROPiK. Według MSWiA finansowanie powinno zostać zapewnione już teraz.

"Wiąże się to z dodatkowymi kosztami po stronie tej formacji. MSWiA stoi na stanowisku, że każde nowe zadanie nakładane, w tym przypadku na Policję, powinno stanowić podstawę do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa. Fakt, że przepisy wejdą w życie dopiero za trzy lata, nie zmienia konieczności sfinansowania zakupu sprzętu. W związku z powyższym wydatki te powinny zostać uwzględnione w OSR do projektu ustawy, wraz z ewentualnym zwiększeniem limitów wydatków" – wskazał resort spraw wewnętrznych i administracji.