Odpowiedź: Rada gminy nie może w uchwale o opłacie targowej wprowadzić mechanizmu potrącenia odsetek z wynagrodzenia inkasenta za nieterminowe przekazanie pobranych opłat targowych. Odpowiedzialność inkasentów za nieprzekazanie lub nieterminowe przekazanie pobranych opłat określają przepisy Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 19 pkt 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.) rada gminy w drodze uchwały:

określa zasady ustalania i poboru opłat, terminy ich płatności i wysokość stawek (stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 1176,67 zł dziennie);

może zarządzić pobór opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w uchwale z 10 sierpnia 2022 r. (nr XX.69.S.2022) podkreśliło, że na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.) rada gminy podejmuje uchwały w sprawach podatków i opłat, ale tylko w granicach upoważnień wynikających z ustaw. Przepisem, który dotyczy inkasa opłaty targowej, jest art. 19 pkt 2 u.p.o.l. RIO podkreśliła, że przepis ten nie daje radzie prawa do wprowadzania dodatkowych regulacji dotyczących wynagrodzenia inkasentów, w tym np. do określania terminu wpłaty pobranych podatków. Kwestie te powinny być ujęte w umowach zawieranych z inkasentami.

Z art. 30 par. 2–4 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) wynika, że inkasent, który nie wykona obowiązków z art. 9 o.p. (czyli pobrania podatku i wpłacenia go do organu), odpowiada za podatek pobrany, ale niewpłacony. Gdy organ podatkowy stwierdzi taką sytuację, wydaje decyzję o odpowiedzialności inkasenta i określa wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego, a niewpłaconego podatku.

W przedstawionej sprawie szczególnie ważna jest uchwała kolegium RIO w Szczecinie z 30 października 2025 r. (nr XXVII.106.K.2025). W rozstrzygnięciu tym kolegium oceniało uchwałę rady miejskiej w sprawie opłaty targowej. Zawierała ona następujące postanowienia:

„Wysokość wynagrodzenia przekazywana jest dla inkasentów przez Urząd Miejski w (….) – w formie przelewu na wskazane konto bankowe, w terminie do siedmiu dni od dnia rozliczenia opłaty, zgodnie z par. 4”.

„W przypadku niedotrzymania terminu rozliczenia się z opłaty targowej określonego w par. 4 pkt 8 [Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do piątego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni], naliczane będą odsetki od zaległości podatkowych, które będą potrącone z wypłacanego inkasentowi należnego wynagrodzenia”.

Kolegium RIO wskazało, że powyższe regulacje są nieprawidłowe, gdyż art. 19 pkt 2 u.o.p.l. nie daje radzie prawa do stanowienia dodatkowych uregulowań dotyczących wynagrodzenia inkasentów, w tym określania terminu i sposobu jego wypłaty. Dodała, że kwestie te powinny być ustalone w umowie z inkasentem. „Obowiązki inkasentów w zakresie przekazywania pobranych podatków i opłat organowi podatkowemu wynikają wprost z mocy prawa, a zasady odpowiedzialności za ich niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie oraz zasady postępowania organu podatkowego ustalają unormowania art. 30 par. 2 i 3 oraz par. 4 o.p.” – wskazała izba. ©℗i